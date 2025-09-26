Analyysi: Kiinteistösijoittajien strategiat eroavat kuin yö ja päivä

Pörssin keskisuurista kiinteistösijoittajista Ovaro ja Toivo Group investoivat aktiivisesti – Asuntosalkku ja Investors House tarkkailevat.

Pörssin keskisuurten kiinteistösijoitusyhtiöiden johtoa. Vasemmalta ylhäältä Ovaron Marko Huttunen, Investors Housen Petri Roininen, alhaalla Toivo Groupin Markus Myllymäki ja Asuntosalkun Jaakko Sinnemaa. Kaikki ovat olleet johdossa jo vuosia ja heillä on merkittävä omistus johtamassaan yhtiössä. Kuvat: Henri Elo, Toivo Group.

Havahduin siihen, kuinka erilaisilla strategioilla kotimaan keskisuuret pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyhtiöt etenevät. Strategiat vaihtelevat Asuntosalkun erittäin varovaisesta omien osakkeiden ostoa painottovasta nykystrategiasta Ovaron aktiiviseen osta-kehitä-myy -liiketoimintamalliin.

Voidaan puhua myös strategian soveltamisvaiheesta, koska strategian kulloinenkin toteuttamistapa riippuu osaltaan markkinaolosuhteista.

Listatut kiinteistösijoittajat tarjoavat sijoittajan näkökulmasta vaihtoehdon suoralle sijoitusasunnolle tai sijoituskiinteistölle. Hyötynä on ammattilaisen hoitama ja manageeraama salkku, haittana toki siihen liittyvä kustannus. Samalla sijoittaja voi valita, minkä tyyppisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä hän haluaa salkussaan painottaa.

Suora asuntosijoittaja hoitaa itse koko arvoketjun asunnon ostosta vuokralaisen hankkimiseen, remonttisuunnittelusta mahdolliseen taloyhtiön hallitustyöhön ja vuokran perintään. Toki moniin vaiheisiin on saatavilla ulkopuolisia palveluja.

Listattu pörssiosake on helppo myydä markkinoilla ja se noteerataan jatkuvasti, mikä osaltaan pienentää riskiä.

Ovaro sai tärkeän irtautumistuoton

Kiinteistökehittäjä Ovaro Kiinteistösijoituksen tuore osavuosikatsaus osoittaa, kuinka tärkeä yhtiön saama irtautumistuotto Jyväskylän Kukkulan alueen Apitare-yhtiöstä kesällä oli. Ovaro omisti Apitaresta, joka puolestaan omistaa ja hallinnoi kokonaan vuokrattua 17 600 neliön kiinteistöä, kolmanneksen. Kaksi kolmannesta Apitaresta omisti puolestaan Investors House.

Ovaron kassavarat kohosivat vuodenvaihteen 1,6 miljoonasta 10,4 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa. Yhtiö kertoi tiedotteessa 25.6.2025:

”Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakekaupasta realisoituu noin 1,6 miljoonan euron voitto, ja kaupan kassavaikutus on noin 12 miljoonaa euroa. Ovaro on aiemmin kirjannut osakkuusyhtiöstä omistusosuutensa mukaisesti keskimäärin noin 2 miljoonaa euroa tulosta vuodessa.”

Toimitusjohtaja Marko Huttunen näkee kiinteistömarkkinoilla elpymisen merkkejä mutta ei vapaarahoitteisessa uudistuotannossa. Siksi yhtiö keskittyy oman hankekannan kehittämiseen ja kiinteistökehityshankkeiden käynnistämiseen ja myyntiin.

Ovaron haasteena on Jyväskylän Kukkulan suojeltavien rakennusten negatiivinen kassavirta. Yhtiö pyrkii kehittämään ja myymään mainitut kohteet vuoden 2026 loppuun mennessä. Näitä entisiä sairaalarakennuksia on tällä hetkellä jäljellä noin 17 000 neliötä, kun niitä oli alun perin 23 000.

4 000 neliötä mainituista 17 000 neliöstä on tarkoitus kehittää hoiva-asumiseen. Yhtiö tiedotti tähän liittyvästä aiesopimuksesta 12.8.2025.

Ovaro suunnittelee niin sanottua kovan rahan kerrostalokohdetta Keravalle. Kohteesta on varattu yli 50 prosenttia. Yhtiön yksi tärkeä kehityshanke sijaitsee Kuopiossa, jossa kaavoitusvaiheessa oleva liikekiinteistö on tarkoitus kehittää nykyaikaiseksi kaupan alan kiinteistöksi. Kuvat: Ovaro, Q2/2025-osavuosipresentaatio

Uudisrakentaminen Kukkulan alueella etenee

Samalle entisen keskussairaalan alueelle Jyväskylässä on kehitteillä ensimmäinen 20 000 neliön asemakaavoitus uudiskohteille, jotka luovat Ovarolle merkittävän rakennuttamispotentiaalin arviolta ensi vuodesta alkaen. Ovaro on solminut jo Keskon kanssa aiesopimuksen päivittäiskaupan rakentamisesta alueelle.

On huomattava, että Ovaron muu kuin Kukkulan suojeltu kiinteistöomaisuus on melko hyvillä vuokrausasteilla vuokrattu ja yhtiö on saanut hankkeita valmiiksi vuoden 2025 alkupuoliskon aikana. Ovaro on rakennuttanut ja kehittänyt viime vuosina kohteita muun muassa toimisto-, päivittäistavarakauppa- ja hotellikäyttöön.

Ovaron kiinteistösalkku painottuu nykyään lähes kokonaan liikekiinteistöihin ja toimitiloihin. Asuntoja oli kesäkuun lopussa salkussa enää 39 kappaletta. 35 miljoonan euron ja 63 000 neliön kiinteistösalkusta 58 prosenttia sijoittuu Jyväskylään, 31 Tampereella ja yhdeksän prosenttia Kuopioon.

Toimitilojen neliöperusteinen vuokrausaste oli 91,5 prosenttia ilman kehitysvaiheessa olevia rakennuksia.

Liikevaihto alkuvuonna 2025 oli 2,1 miljoonaa euroa ja nettovuokratuotot 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 67 prosenttia eli vertailujoukon korkein. Positiivinen käyvän arvon muutos 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2025 alkupuoliskolla kertoo hyvin sujuneesta vuokraustoiminnasta.

Ovaron tulos tammi-kesäkuussa oli 1,04 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tulos oli 0,76 miljoonaa.

Asuntosalkulla ei yhtään kohdetta rakenteilla

Samalla kun Ovaro rakennuttaa ja kehittää kohteita aktiivisesti, Suomen kasvukeskuksissa ja Tallinnassa toimivalla asuntosijoittamiseen keskittyvällä Asuntosalkulla ei ole tällä hetkellä yhtään kohdetta rakenteilla. Kaksi vuotta sitten Tallinnassa oli rakenteilla 127 asuntoa.

Aiempina vuosina yhtiö on investoinut voimakkaasti Tallinnaan, mutta katsoo nyt tilannetta varovaisemmin. Koska yhtiöllä on hyvät vuokrausasteet sekä Suomessa että Tallinnassa ja koska yhtiön osakekurssi noteerataan selvästi alle kiinteistöjen käypien arvojen, Asuntosalkku tekee nykystrategiassaan aktiivisesti omien osakkeiden ostoja.

Sitä voi perustella myös siltä kantilta, että tavallaan yhtiö sijoittaa omaan liiketoimintaansa, jonka se tuntee. Samalla olemassa olevien osakkeenomistajien osuus yhtiöstä kasvaa, kun myyjiä ostetaan pois. Osinkoon nähden omien osakkeiden ostoissa on se hyöty, että omien osakkeiden ostolla ei ole välittömiä veroseuraamuksia verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, että osakas saa osinkoa ja ostaa niillä rahoilla lisää saman yhtiön osakkeita.

Todettakoon, että osakesäästötilillä verokohtelu osinkoja uudelleen sijoitettaessa on neutraali verrattuna omien osakkeiden ostoon.

Tallinnan myyntimarkkina toimii, joten yhtiö on aktiivinen siellä, mikä näkyy tuloksessa.

Kirjoitimme Asuntosalkusta 25.8.2025. Yhtiö on saanut myytyä Tallinnan asuntoja lähes 25 prosenttia tasearvoja korkeampiin hintoihin. ”Yksittäiset asunnot ovat selkeästi tässä markkinatilanteessa iso etu, koska niitä voi myydä asunto kerrallaan”, toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa toteaa.

Nettovuokratuotto yhdeksän kuukauden jaksolla säilyi 8,6 miljoonassa eurossa. Rahoitus on molemmissa maissa neuvoteltu uusiksi vuosina 2024-2025.

Taloudellinen vuokrausaste on yli 2 000 asuntoa omistavalle asuntosijoitusyhtiölle erittäin hyvätasoinen 97,3 prosenttia. Katsauskauden tulos lokakuusta 2024 kesäkuuhun 2025 oli -3,4 miljoonaa euroa, mutta realisoitunut voitto ilman arvonmuutoksia oli 1,4 miljoonaa. Yhtiö arvioi realisoituneen voiton olevan syyskuussa päättyvällä tilikaudella 1,5-3,5 miljoonaa euroa, eli voitollisten Tallinnan myyntien voidaan odottaa jatkuvan.

Asuntosalkun Tallinnan kohteet ovat premium-tason vuokra-asuntoja keskustasijainneilla. Yhtiö on merkittävä toimija Virossa. Kuva: Asuntosalkku Oyj

Investors House – ainoa ennustettava osingon maksaja

Kiinteistösijoittaja ja kiinteistöalan palveluyhtiö Investors House on tämän joukon ainoa ennustettava osingonmaksaja. Yhtiö on nostanut perusosinkoaan kymmenen vuotta putkeen.

Viime tilikaudelta yhtiö maksoi osinkoa huhtikuussa ja kesäkuussa yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Kun osakemäärä on yhteensä 6,37 miljoonaa kappaletta, osingon kokonaismäärä oli 2,23 miljoonaa euroa.

Koska Investors House oli 2/3 osuudella myymässä mainittua Apitare Oy:tä Nordisk Renting Oy:lle, Investors House sai kaupasta huomattavan 40 miljoonan euron velattoman hinnan. Käteisen määrä kesäkuun taseessa nousi 22,6 miljoonaan euroon vuodenvaihteen 2,2 miljoonasta.

Investors Housen ylimääräinen yhtiökokous päätti nyt syyskuussa jakaa kaupan myötä 3,14 euroa osakkeelta varoja osakkeenomistajille. Varat maksettiin kuluneella viikolla, yhteismäärältään 20 miljoonaa euroa.

Kuten kirjoitin 21.8.2025, yhtiön omavaraisuusaste vastaa varojen jaon jälkeenkin suunnilleen tyypillistä viime vuosien tasoa ollen arviolta 48 prosenttia, kun se kesäkuussa ennen varojen jakoa oli 65 prosenttia.

On hyvin mahdollista, että yhtiö jatkaa perusosingon kasvattamista jatkossakin. Osingon kasvattaminen on yhtiön strateginen tavoite.

Investors Housessa on kiintoisaa suunnitelma jakautua kahdeksi pörssiyhtiöksi ensi vuonna. Suunnitelman mukaan kiinteistöalan palvelutoiminta eritytettäisiin omaksi listayhtiökseen ja kiinteistöliiketoiminta jäisi nykyiseen yhtiöön.

Toimitusjohtaja Petri Roininen kertoi tulosjulkistuksessa, että toistaiseksi Investors House jatkaa nykyrakenteella – ainakin kevään 2026 yhtiökokoukseen saakka.

Kiinteistösijoittajien strategiset erot näkyvät tunnusluvuissa kuten osingonmaksussa. Omavaraisuusasteet ja vuokrausasteet ovat kiinteistöjen luonne huomioiden kaikilla hyvää tasoa. Asuntosalkun tilikausi on 1.10.-30.9. joten sen luvut ovat taulukossa yhdeksältä kuukaudelta 1.10.-30.6.

Toivo Group uudisti strategiansa

Toivo Groupin puolivuotiskausi 2025 oli toivoa herättävä. Liikevaihto oli 18 prosentin laskussa, mutta kiinteistöjen käypien arvojen muutokset ja luovutusvoitot ja -tappiot kääntyivät -1,3 miljoonasta 0,55 miljoonaa euroa plussalle.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäen mukaan kiinteistömarkkinat ovat kääntyneet maltilliseen nousuvaiheeseen. Toivon strategiassa yhdistyvät kehittäminen, rakentaminen ja hallinnointi. Yhtiö on vertailujoukon aktiivisin rakennuttaja.

Yhtiö on jatkanut kiinteistöportfoliomyyntejä sijoittajille ja yhteiskuntakiinteistöliiketoiminta on noussut merkittäväksi liiketoiminnan tukijalaksi tarkoittaen muun muassa hoivakotihankkeita.

Kun Ovarolla on Kukkula mukaan lukien noin 300-400 miljoonan euron hankeputki, Toivo tavoittelee jopa miljardin euron hankesalkkua.

Yhtiö muutti toukokuussa 2025 strategian painopistettä siten, että se tavoittelee jopa 20 prosentin keskimääräistä liikevaihdon, liikevoiton ja sijoitusten kasvua. Osingonjakotavoite on 30-50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Painopistettä siirrettiin entistä enemmän kehittämiseen ja rakentamiseen.

”Toivo Groupin kiinteistökehittämistoiminta perustuu kokonaisvaltaiseen arvoketjun ymmärtämiseen, missä hankkeen onnistuminen ja kannattavuus määrittyvät noin 80-prosenttisesti ennen rakennusvaihetta tehtyjen valintojen ja ratkaisujen seurauksena. Toimintaa ohjaa vahva ymmärrys maan ostohinnan, kaavoitusprosessin, maaperän ja pysäköintijärjestelyjen kaltaisista tekijöistä, joilla on ratkaiseva vaikutus kannattavuuteen”, yhtiö kertoi.

Strategia täsmennettiin kuulumaan seuraavasti:

”Asuntojen ja yhteiskuntakiinteistöjen kehittäminen, rakentaminen, hallinnointi, omistaminen ja myyminen. Toivo omistaa ja rakentaa vain rakennuksia, jotka olemme itse pääsääntöisesti kehittäneet ja suunnitelleet. Näin voimme vaikuttaa alusta asti parhaalla mahdollisella tavalla rakennusten tehokkuuteen, optimaaliseen laatuun, tuottavuuteen ja myytävyyteen.”

Asuntoja rakennutetaan omalla konseptilla vain pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Tampereelle. Yhteiskuntakiinteistöissä tehdään vain pitkiä yli 10 vuoden vuokrasopimuksia.

Tasetta on tarkoitus kierrättää Toivossakin, sillä yhtiö myy aktiivisesti kehittämiään, rakenteilla olevia ja omistamiaan kiinteistöjä yksittäisistä asunnoista isoihin portfolioihin.

Huhti-kesäkuussa yhtiö teki uudet sopimukset yhteensä 19 rivi- ja paritaloasunnon rakentamisesta kahteen kohteeseen Helsingissä ja Espoossa. Molemmat ovat omistusasuntokohteita kuluttajamarkkinoille ja Helsingin kohde myös aloitettiin kvartaalin aikana.

Tämän lisäksi yhtiö aloitti Espoossa 32 asunnon vuokra-asuntokohteen ja Rovaniemellä 63 asunnon hoivakotikohteen asiakkaalle, eli aktiviteettia on. Syyskuun alussa yhtiö kertoi käynnistäneensä kovaa kiinnostusta herättäneen, konkurssiin menneeltä rakennusliikkeeltä kesken jääneen, Keskuspuiston Grand -kerrostalohankkeen Helsingin Ruskeasuolla yhdessä rakennusliike Nordevon kanssa.

Toivo Groupin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,3 miljoonasta 3,5 miljoonaan euroon. Yhtiö arvioi koko vuoden 2025 liikevoiton nousevan 6-11 miljoonan euron tasolle, kun liikevoitto viime vuonna oli 4,5 miljoonaa euroa.

Investors Housen, Ovaron, Asuntosalkun ja Toivo Groupin osakkeiden kurssikehitys 3 vuoden ajalta 25.9.2025 mennessä. Investors Housen piikki elo-syyskuussa 2025 johtuu ylimääräisen osingon ilmoittamisesta ja sen irtoamisesta. Kuva: Koyfin

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Investros Housen ja Ovaro Kiinteistösijoituksen osakkeita.