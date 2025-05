Analyysi: Investors Housen liikevaihto nousi uudelle tasolle

Kiinteistöalan näkymissä on vedetty takapakkia. Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen vetäytyy 2+2 -arviostaan. Toipumisessa menee pidempään kuin kaksi vuotta. Kuva: Henri Elo

Asuntomarkkinoiden näkymissä on vedetty takapakkia. Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen vetäytyy 2+2 -arviostaan. Toipumisessa menee pidempään kuin kaksi vuotta, eli kuluvan vuoden 2025 aikana ei päästä vielä normaaliolosuhteisiin. Kuva: Henri Elo

Kiinteistösijoittaja ja kiinteistöalan palveluyhtiö Investors House julkaisi tammi-maaliskuun 2025 tuloksen 7.5.2025. Toimitusjohtaja Petri Roininen toteaa, että kvartaalin tulos 0,4 miljoonaa euroa on yhtiön historian toiseksi paras ensimmäisen kvartaalin tulos.

Vuosi sitten tulos verojen jälkeen oli 0,8 miljoonaa, mutta siinä oli noin 0,7 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Apitare Oy:hyn tehdyn uuden investoinnin tulosvaikutusta.

On huomattava, että kiinteistöverot kohdentuvat vuosittain ensimmäiselle kvartaalille rasittaen sen tulosta. Niiden määrä oli nyt 0,5 miljoonaa euroa, josta noin 0,2 miljoonaa laskutettiin liikevaihtona asiakkaalta vuokrasopimukseen perustuen. Lisäksi palveluliiketoiminnan yhdentämisen ja kiinteistöjärjestelyjen kertakuluja sisältyi tulokseen 0,1 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen neljännes sujui suunnitellusti

Investors Housen ensimmäisen neljänneksen 2025 liikevaihto ja tulos kuvaavat hyvin yhtiön jatkuvan toiminnan nykytilannetta, koska kvartaalilla ei tehty investointeja tai myyntejä.

Keskeiset arvonmuutoskirjaukset kohdistuvat tyypillisesti toiselle ja neljännelle kvartaalille, jolloin ulkopuolinen arvonmäärittäjä arvioi kiinteistöjen käyvät arvot ja yhtiö kirjaa muutokset tulosvaikutteisesti.

Alla olevassa taulukossa liikevaihdon kehitys Kiinteistöt-segmentissä koostuu lähinnä vuokratuotoista ja Palvelut-segmentissä jatkuvista tuotoista, kuten manageerauksesta. Konsernin liikevaihto on vakiintunut noin 2,5-3 miljoonan euron kvartaalitasolle viime vuoden toisesta neljänneksestä lähtien oltuaan sitä ennen tasolla 1,6-1,8 miljoonaa.

Tämä johtuu siitä, että tytäryhtiö Apitare Oy, joka vuokraa Jyväskylässä 17 600 neliön tiloja Keski-Suomen hyvinvointialueelle, on yhdistelty konsernin lukuihin 31.3.2024 alkaen. Investors House nosti omistustaan tuolloin 1/3:sta 2/3:aan.

Kiinteistöt-segmentin nettotuotto kuvaa ylläpitokulujen jälkeistä tuottoa. Konsernin liiketulos muodostuu segmenttien liiketuloksista, vähennettynä myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluilla, jotka viimeisimmällä kvartaalilla olivat 0,26 miljoonaa euroa.

Kun Apitaresta saatava nettovuokratuotto oli viime keväänä vuositasolla noin 3,6 miljoonan euroa, se muodostaa merkittävän osan Investors Housen ”normaalitoiminnan” arvioidusta reilun 10 miljoonan euron vuosiliikevaihdosta.

Tammi-maaliskuussa 2025 Investors Housen liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa, josta 2,0 tuli Kiinteistöt-segmentistä ja 0,7 Palveluista.

Myönteistä nähdäkseni on, että haasteista kärsineen Palvelut-segmentin nettotuotto kasvoi lievästi vuoden takaisesta ollen 53 tuhatta euroa. Nettotuotto kuvaa segmentin välittömien kulujen jälkeistä tulosta.

Tulos ei kuitenkaan ole vielä tyydyttävä ottaen huomioon, että segmentin käypä arvo on ulkopuolisen investointipankin laskelman mukaan noin kuusi miljoonaa euroa.

On oletettavaa, että paremmassa kiinteistömarkkinoiden suhdannetilanteessa yhtiö pystyisi tekemään enemmän tulosta sekä omilla kiinteistöjärjestelyillä että palveluissa esimerkiksi neuvonannoilla transaktioissa.

Palvelut-segmentin yhdistämisen selvitys jatkuu

Investors House ilmoitti marraskuussa 2024 järjestelevänsä Palvelut-segmenttiä uudelleen. Kirjoitimme tästä helmikuun analyysissa. Selvityksen on määrä valmistua kuluvana vuonna. Yhtiö toteaa tilanteesta tuoreessa osavuosikatsauksessa 7.5.2025:

”Katsauskauden aikana jatkettiin selvitystä palveluliiketoimintojen yhdentämisestä. Samalla Palvelut -segmentti kokonaisuutena tuli yhden johdon alle kun Jukka Akselin otti segmentistä vastuun tammikuun alusta.”

Palvelut-segmentti muodostui maaliskuun lopussa kiinteistövarallisuudenhoitoa tekevästä Juhola Asset Managementistä, kiinteistö- ja osakerahastoja hallinnoivasta Investors House Rahastoista sekä kiinteistövarallisuuden hoitamista ja johtamista koskevista palveluista eli Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:stä ja kiinteistövarallisuudenhoitoa tekevästä Infonia Oy:stä.

Investors House Kiinteistövarallisuudenhoitoon kuuluu OVV-vuokravälitysketju, jota Investors Housen Marko Kaarto johtaa ja joka koostuu itsenäisistä yrittäjistä eri paikkakunnilla. OVV:n vuokravälitysliiketoiminta kasvoi alkuvuonna 2025 lievästi. Maaliskuun kasvu oli 14 prosenttia.

Osinkoaristokraatiksi

Sijoittajalle ennustettavuutta Investors Housessa tuo selkeä osingon kasvattamisstrategia. Yhtiö on toteuttanut sitä pitkäjänteisesti ja onnistuneesti.

Osakekohtaista osinkoa on kasvatettu yhtäjaksoisesti nyt kymmenen vuotta, eli yhtiötä voi luonnehtia osinkoaristokraatiksi. Yhtiökokous 10.4.2025 päätti 0,35 euron osakekohtaisesta osingosta, jossa on nousua 6,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kun ulkona olevien osakkeiden määrä on 6,37 miljoonaa kappaletta, osinko tekee yhteensä 2,23 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen osinko on kasvanut yhtäjaksoisesti 10 vuotta peräkkäin. Lisäksi yhtiö on jakanut ylimääräisiä varoja osakkeenomistajille 2019, 2020 ja 2022 yhteensä 1,87 euroa osakkeelta osakkuusyhtiön osakkeiden sekä rahan muodossa. Kuva: Investors House Oyj



Ensimmäinen erä 0,18 euroa osakkeelta maksettiin 23.4.2025 ja toisen 0,17 euron osakekohtaisen erän jakamisen ajankohdasta päättää hallitus vuoden 2025 aikana.

Investors House päivitti strategiset tavoitteensa kaudelle 2024-2027 viime kesäkuussa. Yhtiö pyrkii saavuttamaan yli 10 prosentin oman pääoman tuoton yli ajan ja kasvattamaan osinkoaan, kuten se on kasvattanut vuodesta 2015.

Omavaraisuusasteen tavoite on vähintään 45 prosenttia, joka on myös lainojen kovenanttitaso. Maaliskuussa omavaraisuusaste oli 50 prosenttia, eli noin kuusi prosenttiyksikköä vuoden takaista tasoa korkeampi.

Roininen kertoi yhtiön lyhentäneen lainoja. Maaliskuun lopussa konsernitaseen korolliset velat olivat 38,1 miljoonaa, kun ne vuoden vaihteessa olivat 39,0 miljoonaa ja vuosi sitten 41,4.

Nettorahoituskulut tuoreimmalla kvartaalilla olivat 0,3 miljoonaa euroa, eli lainojen korkotaso vaikuttaa kilpailukykyiseltä.

Korollisesta velasta lyhytaikaista eli alle vuoden sisällä erääntyvää oli 24,0 miljoonaa euroa, jotka yhtiö todennäköisesti neuvottelee uudelleen. Rahavarat maaliskuun lopussa olivat 2,9 miljoonaa euroa ja oma pääoma 47,4 miljoonaa, josta emoyhtiön omistajien osuus 38,5 miljoonaa.

Osakekohtainen oma pääoma oli vastaavasti 6,05 euroa, joten substanssialennukseksi nykykurssiin 5,32 euroa nähden muodostuu 12 prosenttia, joka on varsin maltillinen. Osakekannan markkina-arvo on vastaavasti 34 miljoonaa euroa.

Markkinatilanteessa muutoksia

Investors Housen liikennevalomallissa, joka kuvaa lähitulevaisuuden näkymiä kiinteistösektorin eri osa-alueilla, on tapahtunut muutoksia. Hankekehityksessä valo on vaihtunut vihreästä keltaiseksi.

Investors Housen kokonaisarvio sijoittajan kannalta kiinteistömarkkinan osa-alueista 6-12 kuukauden aikajänteellä. Kuva: Investors House, osavuosikatsaus 7.5.2025

”Uskomme uusien asuntojen aloituksen ja ylipäänsä rakentamisen volyymin edelleen säilyvän matalana. Taustalla vaikuttavat rahoituksen kiristyminen, korkeat panoshinnat sekä sijoittaja- ja kuluttajakysynnän epävarmuus. Toisaalta on ilmeistä, että jäähtynyt markkina on merkittävästi laskenut tonttien ja rakennusoikeuksien hintoja. Olemme muuttaneet näkemystämme vihreästä keltaiseksi, koska arvioimme uudisrakentamisen käynnistymisen viivästyvän aikaisemmasta arviostamme.”

Myös listaamattomassa pääomamarkkinassa valo on vaihtunut.

”Sijoittajan kannalta relevantteja vaihtoehtoja ovat suorat kiinteistösijoitukset ja kiinteistörahastot. Kiinteistörahastojen toimiala on syntynyt ja kasvanut miljardien suuruiseksi liiketoiminnaksi hyvin nopeasti. Uudessa toimintaympäristössä kaikki strategiat eivät ole voittavia, mutta osa voi menestyä hienosti. Erityisesti rahastot, joissa tuotto on perustunut ensisijassa laskennalliseen arvonnousuun eikä niinkään kassavirralliseen tuottoon, ovat edelleen haasteen edessä.

Olemme muuttaneet listaamattoman markkinan näkemystämme keltaisesta punaiseksi johtuen erityisesti avointen rahastojen ongelmista. Uusille markkinatilannetta hyödyntävälle rahastostoille näemme kuitenkin mahdollisuuksia joissain valikoiduissa segmenteissä.”

Investors Housen johdon mukaan nykyinen ”asuntolama” kestää odotettua pidempään.

”Olen aikaisemmin toistuvasti ennustanut asuntomarkkinan 2+2 vuoden mallia, jossa pohjat olisi nähty 2024 ja 2025 mentäisiin jo selvästi kohti parempaa. Pohjat ehkä nähtiin 2024 mutta valitettavasti toipumistahti on odotettua hitaampaa. Asuntolama jatkuu 2025. Elpyminen siirtyy”, Roininen totesi tulosjulkistuspäivänä annetussa lehdistötiedotteessa.

Samansuuntaista viestiä välittyy muualtakin. Rakennusteollisuus RT kertoi huhtikuun suhdannekatsauksessa, että rakennustuotanto mataa historiallisen matalalla tasolla, mutta rakennusinvestoinnit eivät enää supistu.

”Viime vuonna rakentaminen supistui 8 prosenttia, kun taas täksi vuodeksi on odotettavissa 4 prosentin nousua. Kasvua kertyy asuntotuotannosta, toimitiloista, korjausrakentamisesta ja infrarakentamisesta.”

Asuntoaloitusten määräksi RT arvioi tänä vuonna 20 000 asuntoa, kun luku kahtena edeltävänä vuonna on ollut 17 000-18 000. VTT:n selvityksen mukainen väestönkasvua vastaava vuotuinen asuntotuotantotarve olisi 36 000 asuntoa.

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton tuoreen 8.5.2025 julkaistun asuntokauppakatsauksen mukaan vanhojen asuntojen kauppamäärissä on ollut alkuvuonna kasvua verrattuna heikkoon vuoteen 2024. Hintakehitys oli tammi-maaliskuussa edelleen laskeva vuodentakaiseen nähden, mutta huhtikuussa nähtiin selvä hyppy ylöspäin.

Isoissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella vanhojen kerrostaloasuntojen kauppahinnat per neliö ovat olleet tammi-huhtikuussa 2025 suunnilleen vuodentakaisella tasolla. Pääkaupunkiseudun hinnat olivat tammi-maaliskuussa vuoden takaista alempia, mutta piristyivät huhtkuussa vertailujakson 2024 tasolle. Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 8.5.2025

Yhteenveto

Kokonaisuutena Investors Housen kehitys näyttää hallitulta. Omavaraisuusasteen ollessa 50 prosenttia ja sekä minimitavoite- että kovenanttitason ollessa 45 prosenttia, kovin isoja investointeja tai yritysostoja tuskin tapahtuu lähitulevaisuudessa. Tähän viittaa myös johdon varovaisuus markkinaennusteissa.

On toisaalta mahdollista, että pieniä investointeja tehdään, koska siihen tase antaa mahdollisuuden. Yhtiö on keskittynyt vuokraustoiminnassa erityisesti julkisiin vuokralaisiin yhdessä ARA-kohteiden kanssa, jotka yhteensä muodostavat lähes 2/3 yhtiön tuotoista.

Tämä tuo ennakoitavuutta ja sopii yhteen jatkuvan kasvun osinkostrategian kanssa. Vuokraustoiminta on ollut tehokasta. Konsernin sijoituskiinteistöjen vuokrausaste säilyi maaliskuussa aiemmalla erinomaisella 99 prosentin tasolla.

Syksyllä 2023 alkanut korkotason lasku luo edellytyksiä kiinteistö- ja rakennusalan käänteelle, mutta nähdäkseni Yhdysvaltojen tempoileva kauppapolitiikka ei edistä isojen investointien etenemistä juuri millään toimialalla läntisessä maailmassa. Keskeisin lainojen viitekorko euribor 12 kuukautta noteerattiin 7.5.2025 tasolle 2,04 prosenttia oltuaan vuotta aiemmin 3,65 prosenttia.

—

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

