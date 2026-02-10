Investors Housen muhkea osinkotahti jatkuu – tämä asuntosektori on kiinnostava

Investors House on kasvattamassa perusosinkoa, jakautumassa kahdeksi ja perustamassa rahastoa. Johto avasi markkinaa ja tulevaisuutta.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen luonnehtii alkanutta vuotta rakennemuutosten vuodeksi yhtiössä. Hän näkee asuntomarkkinan eri lohkoilla eriävää kehitystä. Kuva: Henri Elo

Toimitusjohtaja Petri Roininen oli tyytyväinen kiinteistöalan yhtiö Investors Housen koko vuoteen 2025 ja kohtuutyytyväinen viimeiseen kvartaaliin tulosjulkistuksessa Helsingissä 9.2.2026. Erityisesti palveluliiketoiminta on parantanut siitä, missä se ui vielä alkuvuodesta.

Markkinatilanteesta hän totesi, että ihmiset ovat hyväksyneet asuntojen laskeneen hintatason.

”Tässä kolme lohkoa, jotka käyttäytyvät eri tavoin: omistusasunnot, vapaat vuokra-asunnot ja valtion tukema vuokra-asuminen. Omistusasuntopuoli on mielestäni parhaassa tilanteessa. Asuntojen hinnat ovat laskeneet ja ihmiset ovat hyväksyneet sen. Kauppa käy.”

Jonkin verran alkaa näkyä nostureitakin, hän toteaa. Vapaan rahan vuokra-asuminen on sen sijaan vaikeampi, koska nykyisillä vuokratasolla tuotanto ei ole kannattavaa. Tähän Roininen ei odota nopeaa muutosta, mutta vaikeimmassa tilanteessa hän näkee valtion tukevan vuokratuotannon. Korkotukimalli pitäisi hänen mukaansa remontoida lyhyeksi malliksi.

Asuntokauppamäärät kasvoivat vuonna 2025 erityisesti pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Tampereella. Tarjontaa on yhä runsaasti. Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, 19.1.2026

Loppuvuoden tulos oli ennakoitua parempi

Tyytyväisyyteen on sikäli aihetta, että puolivuosikatsauksessa kesällä Investors House arvioi, että koko vuoden 2025 tulos vastaa suunnilleen vuoden alkupuoliskon tulosta.

Tuolloin taustalla oli erittäin kova Apitare-irtautumisen tuotto 3,1 miljoonaa euroa. Liiketulos yhteensä vuoden alkupuoliskolta oli 4,1 ja raportoitu tulos 3,8 miljoonaa euroa.

Koko vuonna liiketulos nousi 5,1 miljoonaan ja raportoitu tulos 4,6 miljoonaan euroon, josta emoyhtiön omistajien osuus oli 4,3 miljoonaa. Toisin sanoen yhtiö teki tulosta myös vuoden jälkipuoliskolla.

Viimeisellä kvartaalilla liikevoitto arvonmuutosten jälkeen oli 0,54 miljoonaa euroa. Raportoitu voitto oli 0,42 miljoonaa euroa ja tulos osaketta kohden 0,07 euroa.

Loppuvuoden tulosparannus oli seurausta palveluliiketoiminnan lisääntyneistä tuotoista ja parantuneesta kulurakenteesta aktiivisten toimien seurauksena.

Kiinteistöt-segmentin tulosta parantaa sekä Q2/2025 että Q2/2024 huomattavat yrityskauppoihin liittyvät erät. Palvelut-segmentti teki kohtuullista tulosta viimeisellä neljänneksellä 2025. Kuva: Investors House, tilinpäätöstiedote 9.2.2026

Kuten taulukosta voi päätellä, vuokrien ja palvelutuottojen suhde oli suunnilleen 50-50 vuoden 2025 viimeisellä kvartaalilla. Palvelutuotoissa on enemmän vaihtelua vuosineljännesten välillä kuin vuokratuotoissa.

Palvelut-segmentissä useita valopilkkuja

Kuten viime analyysissa 11.11.2025 kirjoitimme, Palvelut-segmentin loiva käänne parempaan alkoi jo kolmoskvartaalilla. Elokuusta alkaen kulurakenne on ollut parempi. Kun Palveluiden kolmannen neljänneksen tulos oli 43 tuhatta euroa, viimeisellä kvartaalilla se oli jo 0,33 miljoonaa.

Roininen kiinnitti tulosjulkistuksessa Pasilan Triplan pääkonttorilla huomiota Palvelut-segmentin käänteeseen ja useisiin toimiin, joilla yhtiö kehittää segmenttiä jakautumista kohden. Investors House tiedotti ensi kerran 23.5.2025 aloittavansa selvityksen palveluliiketoiminnan eriyttämiseksi omaksi pörssiyhtiökseen.

Maanantaina johto veti yhteen viime aikaisia toimia ja kehitystä:

Palvelut-segmentin tytäryhtiöt laitettiin viime vuoden tammikuusta yhden johdon alle, johtajanaan Jukka Akselin. Lokakuussa kolme palvelusegmentin tytäryhtiötä fuusioitiin Infonia-yhtiön alle. Segmentti valmistelee uutta kiinteistörahastoa ja siirtymistä toimiluvallisesta rahastonhoitajasta rekisteröidyksi rahastonhoitajaksi, millä säästetään kuluja.

Infonia oli lokakuussa mukana Jyväskylän Hippos-kiinteistöhankkeessa, josta tuloutui sekä vuokrauspalkkioita että rahoituksen järjestämispalkkioita.

Yhtiö odottaa kuluvan vuoden alkupuoliskolla markkinointilupaa uudelle rahastolle. Rahasto ei rajoittuisi nykysuunnitelmien valossa pelkästään asuntoihin.

Roininen muistuttaa, että tärkein asia palveluliiketoiminnassa oli tappiollisuuden päättyminen.

Palveluliiketoiminnassa näkyvissä konsolidaatiota

Kokonaisuutena palveluliiketoiminta on manageerausta eli kiinteistöhallintoa, isännöintiä ja taloushallintoa. Tämän lisäksi siellä on vuokraus-, rahoitus-, kiinteistökehitys- ja kiinteistöjärjestelyneuvonantoa.

Johto näkee, että myös alkaneelle vuodelle on tiedossa onnistumispalkkioita. Tyypillisesti liikevaihdosta noin puolet on jatkuvaa ja puolet kertaluonteista tuloa, kuten loka-joulukuussa.

On oletettavaa, että palveluliiketoiminnan eriyttäminen omaksi pörssiyhtiökseen etenee joko Investors Housen varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa tai myöhemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa tänä vuonna. Tulevina vuosina alalla on johdon näkemyksen mukaan edessä konsolidaatiota eli yhdentymistä yritysjärjestelyin.

”Tämä on aika nuori ala. Tämä syntyi 1990-luvun laman ja pankkikriisin jälkeen”, Roininen taustoittaa. Sitä ennen esimerkiksi pankit hoitivat kiinteistönsä itse omien kiinteistöosastojensa kautta.

Kiinteistöt-segmentti etenee vakaasti

Investors Housen keskeisiä kiinteistöjä ovat toimistokiinteistö Vantaan Tikkurilassa alhaalla vasemmalla, VTT:lle pitkäaikaisesti vuokrattu kiinteistö Jyväskylässä sekä yläkuvissa yhtiön rakennuttamia lyhyen ARA:n asuintalokohteita Pohjois-Helsingissä. Kuvat: Investors House

Kiinteistöt-segmentin liiketulos painui kolmoskvartaalin 0,58 miljoonasta 0,48 miljoonaan euroon, mutta viimeinen neljännes sisältää käyvän arvon muutoksia -0,15 miljoonaa euroa perustuen AKA-auktorisoitujen kiinteistöarvioijien arvonmäärityksiin, toisaalta myös positiivista alv-palautusta 0,13 miljoonaa euroa.

Investors Housen sijoituskiinteistöjen arvo vuoden lopun taseessa oli 27,6 miljoonaa euroa, kun luku vuotta aiemmin oli 80,8 miljoonaa euroa.

”Talot oli vuokrattu muutamaa huoneistoa lukuun ottamatta”, Roininen totesi maanantaina. Vuokrausaste on totuttuun tapaan erittäin korkea 99 prosenttia.

Kun katsotaan koko konsernin tasetta, vastaavasti korolliset velat laskivat vuodessa 39 miljoonasta 14,5 miljoonaan euroon. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma laski pitkälti lisäosingonjaon vaikutuksesta 38,3 miljoonasta 20,4 miljoonaan euroon.

Omavaraisuusaste on syksyn 20 miljoonan euron lisäosingosta huolimatta pysynyt suunnilleen ennallaan 51 prosentissa. Likviditeettitilannetta yhtiö luonnehtii kohtuulliseksi. Rahavarat vuoden lopussa olivat 4,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö lunastaa lupauksia – pörssi palkitsee

Johto näkee, että Investors Housen mahdollisen jakautumisen jälkeen molemmilla uusilla kasvuhakuisilla yhtiöillä – eli sekä kiinteistöjen omistamiseen ja rakennuttamiseen että palveluliiketoimintaan keskittyvällä yhtiöllä – on parempi lähtökohta jatkoon sekä oman pääoman että kannattavuuden osalta, kuin mitä Investors Housella oli kymmenen vuotta sitten.

Pörssireaktio Investors Housen tulosjulkistuspäivänä 9.2.2026 oli huomattavan positiivinen. Kurssi nousi edeltävän pörssipäivän 3,86 eurosta 4,27 euroon eli 10,6 prosenttia.

Markkina todennäköisesti yllättyi perusosingon nostosta, vaikka yhtiö oli syyskuussa maksanut massiivisen lisäosingon. Toki Palvelut-segmentti paransi myös tulosta.

Vuosi sitten perusosinko oli 0,35 euroa osakkeelta. Nyt esitys on 0,37 euroa. Se tekee yhteensä 2,36 miljoonaa euroa osakemäärän ollessa 6,39 miljoonaa euroa. Summa on tarkoitus jakaa kahdessa erässä, kuten viime vuonna.

Osakekohtaisen osingon kehitys, euroa. Investors House on korottamassa perusosinkoaan 11. vuotta peräkkäin. Kuva: Investors House Oyj

Sekä kassatilanne että saamiset Ovarolta, joista viimeksi kirjoitimme, helpottavat nähdäkseni varojen maksua osakkeenomistajille. Toki kehityksen mahdollistaa se, että Investors House on ollut viime vuosina varovainen investoinneissaan.

Monet kotimaiset yksityissijoittajat priorisoivat osinkoa. Osinkoesitys on viime perjantain päätöskurssiin nähden jopa 9,6 prosenttia.

Keskittymällä osingon kasvuun johto on nähdäkseni taannut samalla osakkeelle varsin hyvän arvostustason. Se taas helpottaa konsolidaatiota jatkossa. Yhtiö on historiassakin käyttänyt maksuvälineenä omaa osaketta esimerkiksi suuntaamalla osakkeita ostettavan yrityksen myyjille.

Osakekohtainen oma pääoma joulukuun lopussa oli 3,21 euroa, joten Investors Housen osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 35 prosenttia omaa pääomaa ylemmäs, kun tyypillisen kiinteistösijoitusyhtiön osake hinnoitellaan taseen oman pääoman alapuolelle. Tosin Investors Housen liikevaihdosta noin puolet tulee palveluista, jotka eivät sido omaa pääomaa samalla tapaa kuin kiinteistöt.

Rakennemuutosten vuosi 2026

Alkanutta vuotta johto luonnehtii rakennemuutosten vuodeksi.

”Yhtiö suunnittelee jakautumista kahteen kasvuyhtiöön. Molemmille rakennetaan omat kasvusuunnitelmat. Kahden yhtiön tulevan kannattavuuden ja kasvun tekemisen suhteen olemme valmistautuneet myös yrityskauppoihin ja yhteenliittymiin.”

Tätä taustaa vasten vuoden 2026 tulosnäkymä on mennyttä vuotta rajallisempi. Vuodesta 2026 tulee rakennejärjestelyjen vuosi. Jakautumisen synnyttämien kahden yhtiön kasvumahdollisuudet ja tuloskehitys nähdään vuosina 2027-28.”, Roininen kirjoittaa tiedotteessa.

Palveluliiketoiminnan irrottamista ja myös hinnoittelua selkeyttää nähdäkseni se, että johdon mukaan Investors Housen kaikki velat ovat käytännössä kiinteistöyhtiöissä. Emoyhtiönkin korolliset velat ovat alle miljoonan euron luokkaa.

—

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

