Videohaastattelu: Petri Roininen kertoo Investors Housen tarinan

Pörssiyhtiö Investors House syntyi kahdesta juuresta. Toimitusjohtaja Petri Roinisen finanssikriisin aikana perustama Investors House yhdistyi pörssiyhtiö SSK Kiinteistöjen kanssa vuonna 2014.

Vantaan Hakunilasta lähtöisin oleva Roininen on johtanut Investors Housea yli 16 vuotta.

Investors House on kiinteistösijoittaja ja kiinteistöalan palveluyhtiö. Yhtiö on pystynyt kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan joka vuosi vuodesta 2015 lähtien. Osingon kasvunopeus on ollut 13 prosenttia vuodessa.

Yhtiön tavoitteena on jatkossakin osingon kasvattaminen sekä vähintään kymmenen prosentin oman pääoman tuotto ja 45 prosentin omavaraisuusaste.

Investors House pyrkii tarttumaan tilaisuuksiin kiinteistöalan arvoketjussa. Toimitusjohtaja Petri Roininen (vas.) kertoo, miksi transaktiot ovat nyt houkuttelevia. Hän arvioi niiden vilkastuvan kiinteistöalalla. Henri Elo haastattelee.

Videolta selviää, miksi yhtiö saattaa jakautua tulevaisuudessa kahdeksi erilliseksi listayhtiöksi.

01:00 Kuka on Petri Roininen?

02:30 Työelämään 1980-1990-luvun taitteessa – nähnyt monia kriisejä

04:40 Investors Housella on kaksi juurta

06:20 ”Johdolla tulisi olla samanlainen suhtautuminen kuin omistajilla”

07:40 Osingon kasvun salaisuus

09:40 Kilpajuoksu, maraton ja hiihto

10:55 ”Miksi pörssiyhtiöt eivät erikoistu kuten rahastot?”

12:55 Liiketoiminnan kannattavuus mahdollistanut osingon kasvun

14:15 Osinkoaristokraattia ei luoda vivuttamalla

15:45 Vuosina 2020-2021 myytiin iso osa kiinteistösalkusta

16:35 ”Jokainen suhdanne on mahdollisuus”

16:55 Vuosina 2015-2019 erittäin nopeaa kasvua

18:45 Kaksi keskeistä segmenttiä: Kiinteistöt ja Palvelut

20:50 Segmentit kasvaneet vuorovedolla

22:45 Palveluliiketoiminnassa on petrattavaa

24:25 Viimeisimmät hankkeet kompleksisia – joten kilpailu pienempää

26:20 Kiinteistöt-segmentti kehittyi hyvin alkuvuonna

27:55 Hyvät rahoittajasuhteet ovat tärkeitä

29:30 Investors House arvioi palveluliiketoiminnan eriyttämistä

31:20 ”Omistaja-arvon tutka on päällä koko ajan”

32:30 Kiinteistövarallisuudenhoidossa paljon toimijoita

33:10 Listattu kiinteistövarallisuudenhoitaja on potentiaalinen konsolidoija

34:20 Tulosohjeistus 2025 on laskeva – tulos 2024 oli huipputasoa

35:35 Roininen vetää asuntomarkkinaennustettaan alaspäin

39:00 ”Vuonna 2027 todennäköisesti uusien asuntojen pula”

41:20 Transaktiot vihreällä: nyt tehdään hyviä investointeja tulevaisuuteen

42:35 Kiinteistöalan rahastoilla ongelmia – ovat ratkaistavissa

43:40 Rahoituksen kiristyminen pidättelee markkinaa

43:55 ”Jos pankkien luottopolitiikka lähtee normalisoitumaan, näemme paljon kiinteistötransaktioita”

45:15 Investors House viiden vuoden päästä – Roinisen näkemys

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.