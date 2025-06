Warren Buffett ja Bill Gates selittivät menestyksensä salaisuuden yhdellä sanalla

Warren Buffettin ja Bill Gatesin salaisuus menestykseen on yllättävän yksinkertainen.

Warren Buffettia ja Bill Gatesia pyydettiin taannoin kirjoittamaan yksi sana, joka kuvaa heidän menestyksensä salaisuutta. Molemmat kirjoittivat saman vastauksen: keskittyminen.

Gatesin intohimo oli koodaus ja se osoittautui menestykseksi. Hän perusti Microsoftin ja nousi miljonääriksi jo 20-vuotiaana. Nykyisin Gates on Forbesin reaaliaikaisen miljardöörilistan mukaan maailman seitsemänneksi rikkain ihminen noin 127 miljardin dollarin omaisuudellaan.

Buffett puolestaan kertoi CNBC:n haastattelussa, että hänen nuoruuden intohimonsa oli sijoittaminen. Vain 11-vuotiaana vuonna 1942 hän käytti säästämänsä 114,75 dollaria ensimmäiseen sijoitukseensa, ostamalla kolme osaketta öljy- ja kaasuyhtiö Cities Servicestä (nykyään Citgo). Onnekas Buffett tunnetaan nyt yhtenä historian menestyneimmistä sijoittajista.

Nyt 94-vuotiaana Buffett on päättänyt jäädä eläkkeelle pitkän uransa jälkeen Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan tehtävästä. Berkshire Hathaway omistaa useita tunnettuja brändejä, kuten vakuutusyhtiö Geicon, paristovalmistaja Duracellin ja ravintolaketju Dairy Queenin. Forbesin listalla Buffett on viidenneksi rikkain, ja hänen omaisuutensa on noin 160 miljardia dollaria.

Buffett kertoi CNBC:lle tarinan Gatesin isästä, joka vuosia sitten kutsui miehiä koolle ja pyysi heitä jakamaan yhden sanan, joka kuvasi heidän menestystään. Buffett ja Gates kirjoittivat molemmat sanan keskittyminen tietämättä toistensa vastauksista.

“Gates keskittyi ohjelmistoihin, minä sijoittamiseen”, Buffett sanoi. “Siitä oli minulle suurta etua, kun aloitin niin nuorena, siitä ei ole epäilystäkään.”

Aloittaminen ajoissa ja keskittyminen ovat kaksi tärkeintä asiaa

Mitä aikaisemmin sijoittaminen aloitetaan, sen enemmän aikaa on kasvattaa omia sijoituksia. Tämä on yksi yleisimmistä sijoitusneuvoista ja Buffett sekä Gates ovat tästä yksimielisiä.

Buffett on kuvannut korkoa korolle -ilmiötä talouden lumipallon kasvuna: “Aloitimme rakentamaan pientä lumipalloa pitkän mäen huipulla. Temppu on se, että mäki on todella pitkä: joko aloitat hyvin nuorena tai elät todella vanhaksi.”

Sijoittamisen voi aloittaa monella tavalla: osakkeilla, indeksirahastoilla perinteisen välittäjän kautta, tai verotehokkailla sijoitusmuodoilla.

Sekä Buffett että Gates muistuttavat pysymään keskittyneenä. Vaikka suuria rahamääriä ei sijoitettaisi kerralla, pitkällä aikavälillä pienet sijoitukset voivat muuttua muhkeaksi sijoituskassaksi.

Keskittyminen oikeisiin asioihin: Laatuun ja arvoon

Buffett tunnetaan arvosijoittamisen puolestapuhujana. Se tarkoittaa sellaisten osakkeiden ostamista, joiden hinta on alhaisempi kuin niiden todellinen arvo.

Hän etsii yrityksiä, joilla on pitkäaikainen tulopotentiaali, tasaiset tulokset, hyvä kassavirta ja vähän velkaa.

Buffett myös suosii laatuyhtiöiden pitkäaikaista omistamista, kuten hänen sijoituksensa American Expressiin ja Coca-Colaan osoittavat. Hän totesi vuoden 1996 kirjeessä osaakkeenomistajille: “Jos et ole valmis omistamaan osaketta 10 vuotta, älä edes ajattele omistavasi sitä 10 minuuttia.”

Hyviä esimerkkejä Buffettin arvosijoituksista ovat hänen osuutensa Applessa ja Coca-Colassa. Apple on nyt Berkshire Hathawayn suurin osakeomistus: noin 28 prosenttia koko salkusta.

“Se on vain parempi yritys kuin mikään muu, mitä omistamme”, Buffett totesi Applesta Berkshire Hathawayn vuoden 2023 vuosikokouksessa viitaten yhtiön vahvoihin taloudellisiin mittareihin.

Oppimiseen ja kehittymiseen keskittyminen

Sijoitussalkun kokemat voitot ja tappiot ovat osa prosessia. Kysymys kuuluu: miten opit menneistä virheistä ja muutat ne tuleviksi menestyksiksi?

Jopa Buffett on tehnyt virheitä. Vuoden 1997 Berkshire Hathawayn vuosikokouksessa hän myönsi tehneensä “laiminlyönnin virheitä”, joissa hän jätti käyttämättä mahdollisuuksia sijoittaa lupaaviin yrityksiin.

Buffettin pitkäaikainen liikekumppani Charlie Munger, joka kuoli vuonna 2023, totesi, että “useimmilla ihmisillä on harvoin selkeitä tilaisuuksia, joissa on ilmiselvää, että sijoitus toimii.”

Munger alleviivasi rohkeutta ja älykkyyttä tarttua harvinaisiin tilaisuuksiin.

Jos omat sijoitustiedot ja -osaaminen eivät ole vielä kovin kattavia, kannattaa harkita ammattimaisen talousneuvojan apua tai käyttää sijoittamiseen tarkoitettuja sovelluksia ja verkkopalveluja, jotka tekevät suuren osan työstä.

Menestyksen ydin on siis yksinkertainen, mutta voimakas: keskittyminen. Pitkäjänteisyys ja oikeat valinnat voivat johdattaa sinut kohti taloudellista menestystä.