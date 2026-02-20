”Kiinan Warren Buffett” nousi orpokodista miljardirahaston sijoitusvelhoksi

Li Lu pakeni Kiinasta Tiananmenin verilöylyn jälkeen ja rakensi yhden historian menestyneimmistä arvosijoitusrahastoista.

Sijoitusmaailman menestystarinot alkavat harvoin orpokodista. Sijoituslegenda Li Lun tarina on poikkeus.

Hän syntyi vuonna 1966 Tangshanissa Kiinassa ja menetti vanhempiensa huolenpidon, kun heidät lähetettiin Maon kulttuurivallankumouksen aikaisille työleirille.

Kymmenvuotiaana hän selvisi Tangshanin maanjäristyksestä vuonna 1976, joka surmasi arviolta yli 240 000 ihmistä ja kuuluu historian tuhoisimpiin luonnonkatastrofeihin.

Kasvuympäristöstään huolimatta Li Lu osoitti varhain poikkeuksellista älyllistä uteliaisuutta. Hän pääsi Nanjingin yliopistoon vuonna 1985 opiskelemaan fysiikkaa, mutta vaihtoi pian pääaineekseen taloustieteen.

Vuonna 1989 hänestä tuli yksi Tiananmenin aukion opiskelijaprotestien johtohahmoista, ja väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen hän pakeni maasta ensin Ranskaan ja sitten Yhdysvaltoihin.

Columbian yliopistossa New Yorkissa Li Lu suoritti samanaikaisesti kolme tutkintoa: taloustieteen kandidaatin, oikeustieteen tohtorin sekä MBA-tutkinnon. Vuonna 1990 hän julkaisi omaelämäkerrallisen kirjan Moving the Mountain: My Life in China, josta tehtiin myöhemmin dokumenttielokuva.

Sijoittajaura alkoi sattumalta. Vuonna 1993 Li Lu kuuli sijoituslegenda Warren Buffettin luennon Columbiassa ja koki oivalluksen. Buffettin arvosijoittamisen periaatteet olivat selkeitä, loogisia ja toteuttamiskelpoisia.

Hän ryhtyi sijoittamaan osakkeisiin opiskellessaan ja menestyi niin hyvin, että olisi voinut periaatteessa jäädä eläkkeelle jo ennen valmistumistaan.

”En tiennyt miksi, mutta tuon luennon aikana tunsin yhtäkkiä, että tämä on jotain mitä voisin tehdä”, Li Lu on kuvannut hetkeä.

”Se oli lukujen tutkimista, ja se sopi minulle, sillä kiinalaisena matematiikkani, fysiikkani ja kemiani olivat kunnossa.”

Hedgerahastosta arvosijoittajan työkalupakkiin

Lyhyen pankkiirinuran jälkeen investointipankki Donaldson, Lufkin & Jenretissä Li Lu perusti vuonna 1997 Himalaya Capitalin yhden miehen hedge-rahastona New Yorkissa.

Ajoitus oli huono. Aasian finanssikriisi iski samana vuonna, ja rahasto tuotti ensimmäisenä vuotenaan 19 prosentin tappion. Suurin sijoittaja veti rahansa pois.

Li Lu osti kriisistä kärsineitä japanilaisia ja korealaisia osakkeita halvalla, ja rahasto toipui.

Kuitenkin häntä vaivasi hedgerahaston toimintamalli, joka edellytti jatkuvaa kaupankäyntiä ja lyhyeksimyyntiä.

”Vihasin sitä, että jouduin käymään kauppaa koko ajan”, hän on todennut.

Käännekohta tuli vuonna 2003, kun Li Lu tapasi Charlie Mungerin, Berkshire Hathawayn varapuheenjohtajan, kiitospäivälounaan yhteydessä.

Tuo tapaaminen muutti kaiken Lun sijoitusuralla.

Mungerin neuvosta Li Lu muutti Himalaya Capitalin hedgerahastosta pitkäaikaiseksi arvosijoitusrahastoksi, joka osti vain pitkiä positioita eikä harjoittanut lyhyeksimyyntiä.

Vuonna 2004 Himalaya avasi uuden rahaston, johon Li Lu sijoitti neljä miljoonaa dollaria omia varojaan. Muut sijoittajat laittoivat 50 miljoonaa. Munger sijoitti 88 miljoonaa dollaria ehdolla, että rahasto pysyy suljettuna uusilta sijoittajilta.

Mungerin sijoitus kasvoi noin 400 miljoonaan dollariin, mikä kertoo rahaston tuottokyvystä enemmän kuin mikään tunnusluku.

Mungerista tuli Li Lun mentori ja läheinen ystävä aina kuolemaansa asti vuonna 2023. Munger luotti suuren osan henkilökohtaisesta varallisuudestaan Li Lun hoitoon.

BYD-sijoitus avasi ovet Berkshire Hathawaylle

Li Lun tunnetuin yksittäinen sijoitusidea oli kiinalainen akku- ja sähköautovalmistaja BYD. Hän esitteli yhtiön Mungerille ja Buffettille, mikä johti Berkshire Hathawayn merkittävään sijoitukseen.

BYD:stä kasvoi myöhemmin yksi maailman suurimmista sähköautovalmistajista, ja sijoitus on tuottanut moninkertaisesti.

Himalaya Capital omisti BYD:tä noin 22 vuotta. Li Lun mukaan osakkeen hinta laski tuona aikana yli 50 prosenttia vähintään kuusi tai seitsemän kertaa ja kerran jopa 80 prosenttia.

”Emme kuitenkaan kokeneet suurta stressiä, koska tiesimme yhtiön luovan uutta arvoa joka vuosi”, hän on kertonut. Heinäkuussa 2021 Himalaya myi osan BYD-omistuksestaan noin 309 miljoonan dollarin voitolla.

BYD-sijoitus toi Li Lulle mainetta myös Berkshire Hathawayn piirissä. Wall Street Journal raportoi Mungerin pitäneen Li Lun nimitystä yhdeksi Berkshiren salkun hoitajista Buffettin jälkeen ”itsestäänselvyytenä”. Li Lu kuitenkin vetäytyi harkinnasta vuonna 2010.

Päätös kertoo hänen luonteestaan. Itsenäisyys ja oman rahaston hoitaminen olivat hänelle tärkeämpiä kuin sijoitusmaailman arvostetuin tehtävä.

Hän on sittemmin jatkanut Himalaya Capitalin johtamista Seattlesta käsin, minne rahasto muutti vuonna 2018.

Keskittynyt salkku, pitkä pitoaika

Himalaya Capitalin sijoitustyyli erottuu jyrkästi valtavirran varainhoitajista. Kun tyypillinen rahasto hajauttaa sijoituksiaan kymmeniin tai satoihin kohteisiin, Li Lun salkussa oli vuoden 2025 lopussa ainoastaan yhdeksän sijoituskohdetta. Salkun kokonaisarvo oli noin 3,6 miljardia dollaria.

Viisi suurinta omistusta kattoivat yli 85 prosenttia salkun arvosta: Alphabet (Googlen emoyhtiö) noin 44 prosentilla, Bank of America 16 prosentilla, PDD Holdings (Pinduoduon emoyhtiö) 15 prosentilla, Berkshire Hathaway 13 prosentilla ja East West Bancorp 5 prosentilla. Keskimääräinen pitoaika on yli kolme vuotta.

Charlie Munger only trusted one person with his money in 95 years – that was Li Lu.



Li Lu's Portfolio today:



1. $GOOGL – 22%

2. $GOOG – 21%

3. $BAC – 16%

4. $PDD – 14%

5. $BRK.B – 13%

6. $EWBC -10%

7. Others…



Charlie called him the "Chinese Warren Buffett".

Keskittämisfilosofia kumpuaa suoraan Mungerin ja Buffettin opetuksista. Li Lu käyttää baseball-vertausta: sijoittajan ei tarvitse lyödä jokaista syöttöä, vaan odottaa sitä yhtä täydellistä syöttöä ja lyödä silloin täysillä.

”Yksi yleinen ongelma sijoittajilla on, että he lyövät liian usein. Mutta yhtä haitallista on, kun löydät täydellisen syötön mutta et kykene lyömään koko pääomasi voimalla”, Li Lu on kirjoittanut.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Himalaya ei ostanut yhtään uutta positiota eikä myynyt mitään. Passiivisuus ei johdu laiskuudesta vaan kurinalaisesta odottamisesta.

Toisella neljänneksellä Li Lu teki merkittävän liikkeen avaamalla uuden position PDD Holdingsissa ja supistamalla Bank of American omistustaan noin neljänneksellä.

Kuusi periaatetta ja älyllinen rehellisyys

Li Lu on jäsentänyt arvosijoittamisen kuuteen periaatteeseen, jotka hän on esittänyt useissa Pekingin yliopiston luennoissa.

Ensimmäinen periaate on Benjamin Grahamin perusopetus. Osake ei ole pelkkä kaupankäynnin kohteena oleva paperilappu, vaan todiste omistusosuudesta yrityksessä.

Toinen on Grahamin ”herra Markkina” -vertaus eli ajatus markkinoista neurootikkona, joka tarjoaa hintoja mutta jonka tehtävä ei ole kertoa sijoittajalle yhtiön todellista arvoa.

Kolmas on turvamarginaalin vaatimus: sijoituksessa pitää olla riittävä ero hinnan ja arvon välillä.

Neljäs periaate on Mungerin ja Buffettin kehittämä ajatus siitä, että pitkän aikavälin sijoitustuotot syntyvät erinomaisten yritysten liiketoiminnan luomasta arvosta.

Viides on Mungerin ”kalasta siellä missä kalat ovat” -opetus: sijoittajan ei tarvitse ymmärtää kaikkea, vaan löytää ne vähäiset alueet, joilla hänellä on todellista osaamista ja joilla hinnoitteluvirheitä esiintyy.

Kuudes periaate on Li Lun oma lisäys. Varallisuuden ydin on osuus talouden ostovoimasta, ei absoluuttinen rahasumma.

”Arvosijoittamisen ydin on arvon ymmärtäminen. Se mitä maksat, on hinta. Se mitä saat, on arvo”, Li Lu on tiivistänyt.

Kaikkia periaatteita sitoo yhteen älyllinen rehellisyys, jonka Li Lu nostaa arvosijoittajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi.

”Rahoitusmarkkinat ovat melkein suunniteltu löytämään heikkoutesi, epärehellisyytesi ja epämääräinen tietämyksesi. Jos sinulla ei ole intellektuaalista rehellisyyttä, markkinat tuhoavat sinut jossain vaiheessa uraasi”, hän on todennut Columbian yliopiston luennolla.

Sijoittajan on tunnistettava, mitä hän tietää ja mikä vielä tärkeämpää, mitä hän ei tiedä.

Tuotto puhuu puolestaan

Himalaya Capitalin tuottoluvut ovat poikkeuksellisia. Vuoteen 2010 mennessä rahaston vuotuinen keskimääräinen tuotto oli 26,4 prosenttia perustamisvuodesta 1998 lähtien. Samalla ajanjaksolla S&P 500 -indeksin vuosituotto oli 2,25 prosenttia.

Myöhempien vuosien osalta julkisesti raportoitu keskimääräinen vuosituotto on noin 30 prosenttia.

Vertailun vuoksi: Buffettin Berkshire Hathaway on tuottanut pitkällä aikavälillä noin 20 prosenttia vuodessa, mikä on jo itsessään sijoitushistorian huippulukemia. Li Lun tuottoprosentti on sitäkin korkeampi, joskin pienemmästä pääomasta.

Himalaya Capitalin hallinnoimat varat olivat vuonna 2023 noin 14 miljardia dollaria.

On syytä huomata, että keskittynyt salkku tuottaa korkeita tuottoja hyvinä vuosina mutta altistaa myös voimakkaille heilahteluille. Li Lun BYD-esimerkki kuvaa tätä: 80 prosentin kurssilasku vaatii poikkeuksellista henkistä kestävyyttä. Strategia sopii sijoittajille, jotka sietävät pitkiä alisuoriutumisen jaksoja ja luottavat omaan analyysiinsä markkinoiden mielipidettä vastaan.

Opettaja ja ajattelija

Sijoitusmenestyksen ohella Li Lu on profiloitunut ajattelijana, joka yhdistää sijoitusfilosofiaa laajempiin kysymyksiin sivilisaatiosta ja modernisaatiosta.

Hänen vuonna 2020 kiinaksi julkaisemansa kirja Civilization, Modernization, Value Investing and China käsittelee sijoittamista osana taloushistorian ja yhteiskuntakehityksen suurta kaarta.

Li Lu on opettanut arvosijoittamista Pekingin yliopiston Guanghua School of Management -koulussa vuodesta 2014 yhdessä kollegansa Jing Changin kanssa. Hän on pitänyt kolme merkittävää luentoa vuosikymmenen aikana, joista viimeisin joulukuussa 2024 käsitteli arvosijoittamista epävakaassa maailmassa.

Pekingin-luennoissaan Li Lu on vedonnut opiskelijoihin suorasanaisesti. Hänen mukaansa suurin osa rahoitusalasta elää ”tietämättömyysverolla”, jossa varainhoitajat keräävät palkkioita tuottamatta todellista arvoa.

Arvosijoittaminen on hänen mukaansa harvojen kulkema tie, joka vaatii kärsivällisyyttä ja älyllistä rehellisyyttä.

Li Lu toimii myös Kalifornian teknillisen yliopiston hallituksen jäsenenä ja Council on Foreign Relations -järjestön jäsenenä. Vuonna 2021 hän perusti yhdessä Yahoon perustajan Jerry Yangin ja Alibaban perustajan Joseph Tsain kanssa The Asian American Foundation -säätiön, jonka puheenjohtajana hän toimi vuoteen 2024.