Arvo Sijoitusosuuskunnan voitonjakoehdotus on odotettua suurempi

Vuoden 2025 toisella puoliskolla Arvo Sijoitusosuuskunnan liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 13,8 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa, kun vertailukauden lukema oli 3,0 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnalle tyypillisen liikevaihdon merkittävän heilahtelun vuoksi olennaista on kuitenkin katsoa emoyhtiön tulosta, jonka perusteella myös osuuskorkoehdotus määräytyy.

Tilikauden 2025 aikana Arvo muutti tuloslaskelmansa esitystapaa, ja nyt osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä syntyneet myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot puolestaan liiketoiminnan muissa kuluissa.

Vertailukauden 2024 konsernin tuloslaskelman rahoitustuotoista on siirretty osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto 1,6 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin, mikä parantaa vertailukauden liikevoittoa vastaavalla summalla.

Myyntivoittojen kirjaukseen tehdyn muutoksen myötä konsernin vuoden 2025 liiketulos oli 7,3 miljoonaa euroa, eli 80,2 prosenttia vuotta 2024 suurempi. Viime vuoden tulosparannus johtui pitkälti Leden-sijoituksesta irtautumisesta sekä siitä kirjatusta 7,4 miljoonan euron myyntivoitosta.

Kauppahinnasta Arvo otti noin puolet käteisenä ja puolet HANZA AB:n

osakkeina. Konsernin koko vuoden liiketulos vastasi 26,9 prosenttia noin 27,0 miljoonan euron liikevaihdosta. Vuonna 2024 liiketulosprosentti oli 21,7.

Jälkimmäiselle vuosipuoliskolle merkittäviä irtaantumisia ei osunut, joten emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan liiketulos painui niukasti tappiolliseksi. Alkuvuoden väkevän suorituksen tukemana emoyhtiön koko vuoden tulos kasvoi kuitenkin 7,4 prosenttia vuodesta 2024.

Arvon keskeiset tunnusluvut vuoden toisella puoliskolla sekä koko vuodelta 2025. Kuva: Arvo Sijoitusosuuskunta tilinpäätöstiedote.

Sijoittajan näkökulma

Arvo Sijoitusosuuskunta ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä tai numeerista ohjeistusta, mutta se on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja sijoitetun pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita. Osuuskunnan tavoitteina ovat:

Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto vähintään 7,5 prosenttia

Omavaraisuusaste yli 60 prosenttia

Tasainen voitonjako: 60–80 prosenttia emo-osuuskunnan tuloksesta osuuskorkona omistajille

Hajautettu sijoitussalkku usealla eri tasolla: toimialojen välillä, lukuisiin kohdeyrityksiin, instrumenttitasolla ja ajallisesti

Riittävä kassavirtatuotto osinko- ja korkotuottojen kautta

Tehokas rahan kierto: tavoitteena investoida ja irtaantua joka vuosi

Näihin tavoitteisiin peilaten Arvo toimitti vuonna 2025 sen, mitä lupasi.

Sijoitustoiminta rullaa hyvin ja tase pysyy vakaana

Emoyhtiön sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli reippaasti yli tavoitetason 10,1 prosentissa. Koko konsernin osalta suoritus oli selvästi vertailukautta parempi, vaikka annualisoitu tuotto jäi 0,3 prosenttiyksikköä 7,5 prosentin tavoitteesta.

Vuoden aikana Arvo investoi suoriin sijoituksiin yhteensä 13,8 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella suorat sijoitukset olivat 11,1 miljoonaa euroa.

Suorien sijoitusten salkussa osuuskunta toteutti kaksi uutta sijoitusta ja neljä lisäsijoitusta. Irtaantumisia viime vuonna oli kaksi, joista merkittävämpi oli Leden Groupin myynti. Markkinakorkojen laskun myötä Arvon korkotuotot sijoituksista laskivat vuonna 2025 0,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,6 miljoonasta. Osinkoja konserni kuitenkin keräsi 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.

Arvon kaksikymmentä suurinta sijoitusta vuoden 2025 päättyessä. Kuva: Arvo Sijoitusosuuskunta tilinpäätöstiedote.

Arvon sijoitusstrategia näyttäisi toimivan, mikä tukee tasetta ja mahdollistaa taas liikkumatilan liiketoimintakentällä. Katsauskauden päättyessä Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin rahavarat olivat 2,5 miljoonaa euroa, vertailukauden rahavarojen ollessa 5,4 miljoonaa euroa.

Käyttämättömiä luottolimiittejä konsernilla oli jäljellä 3,4 miljoonaa euroa. Arvon vieraan pääoman määrä kasvoi viime vuonna 13,3 miljoonaan euroon, kun vuonna 2024 se oli 10,8 miljoonaa. Uudesta vieraasta pääomasta 0,9 miljoonaa euroa oli korotonta ja 1,6 miljoonaa euroa korollista.

Vuoden 2025 lopussa Arvon omavaraisuusaste oli kuitenkin selkeästi yli taloudellisen tavoitteen niin emoyhtiöllä kuin koko konsernilla. Emoyhtiöllä luku oli 86,7 prosenttia ja konsernilla 88,0 prosenttia. Vertailukaudella vastaavat luvut olivat 87,2 miljoonaa euroa ja 89,9 miljoonaa euroa.

Tasetilanne on vakaa ja mahdollistaa strategian mukaisen sijoitustoiminnan harjoittamisen jatkossa.

Osuuskorko kasvaa odotettua enemmän

Yhtenä Arvon keskeisenä taloudellisena tavoitteena on maksaa sen osuudenomistajille tasaista voitonjakoa. Voitonjako toteutetaan tilikauden tuloksesta osinkoon verrannollisena osuuskorkona.

Tilikauden 2025 hyvän taloudellisen kehityksen myötä Arvon hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 5,77 euroa osuudelta. Ehdotuksen mukaan osuuskorkoa kasvatetaan 28,2 prosenttia edellisvuodesta.

Hallituksen voitonjakoehdotus on suurempi, kuin analyytikot odottivat. Tammikuun lopulla analyytikoiden konsensusennuste povasi 5,50 euron osuuskohtaista korkoa.

Arvon voitonjakotavoite on jakaa 60-80 prosenttia emo-osuuskunnan tuloksesta ulos osuuspääoman korkona. Päättyneen tilikauden ehdotettu osuuskorko vastaa 60,2 prosenttia emoyhtiön osuuskohtaisesta tuloksesta.

Voitonjakosuhde on laskenut kahtena viimeisenä vuotena ja sen taustalla on osuuskunnan parantunut tuloskunto. Hyvä tulos mahdollistaa houkuttelevan voitonjaon pienemmällä jakosuhteella.

Suhteellisesti pienempää osuuskorkoa jakamalla Arvolla jää kassaan enemmän voittovaroja, jotka voidaan uudelleenallokoida sijoitusportfolioon. Tämä luo osuudenomistajalle arvoa pitkällä aikavälillä.

Arvon tulos- ja osuuskorkokehitys vuosina 2019-2025. Tilikauden 2025 osuuskorkona on merkitty hallituksen ehdotus. Kuva: Arvon sijoittajasivut.

Osuuden hinta jatkanut nousussa

Viime vuonna Arvon osuus nautti pörssissä poikkeuksellisen vahvasta momentista. Osuuden kurssi sai tukea muun muassa vuoden 2024 tilinpäätöksestä ja vahvasti kehittyneestä osuuskorosta, todella vahvasta tammi-kesäkuun tuloksesta sekä Helsingin pörssin piristymisestä loppuvuoden aikana. Vuoden aikana osuuden hinta nousi 63,3 prosenttia.

Nousutrendi on jatkunut myös vuonna 2026 ja osuuskunnan kurssi on lähtenyt kohoamaan kohti marraskuussa nähtyä huippua. Päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedote ja erityisesti hallituksen voitonjakoehdotus saivat sijoittajilta positiivisen vastaanoton kaupankäynnin alkaessa.

Arvo Sijoitusosuuskunnan osakekurssin kehitys.

Arvo summaa näkymänsä varovaisen positiivisiksi

Arvon johto totesi tilinpäätöstiedotteessa, että kotimaan bruttokansantuotteen kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2026 edelleen vaisuna, mutta merkkejä positiivisemmista kasvunäkymistä on ilmoilla.

Osuuskunnan mukaan euroalueen korkotason arvioidaan pysyvän mahdollisista koronnostoista huolimatta maltillisella tasolla, mikä tukee sijoitusportfolion yhtiöiden kasvumahdollisuuksia sekä Arvon investointinäkymää.

Tekoälyn ja siihen liittyvän infrastruktuurin sekä puolustusteollisuuden megatrendit ovat luoneet varsinkin Suomen yrityskentässä investointihalukkuutta, joka haastavassa markkinassa ei ole päässyt purkautumaan.

Arvon arvioiden mukaan kuluva vuosi ja sen varovaisen positiiviset kasvunäkymät voivat mahdollistaa investointien aallon kotimaisessa yrityskentässä. Tämä voisi puolestaan kasvattaa Arvon vähemmistöosakesijoituksien ja täydentävien lainasijoituksien kysyntää. Myös pankkien lainanantohalukkuus on osoittanut merkkejä parantumisesta.

Tällä hetkellä Arvon keskeisinä riskeinä voi nähdä geo- ja kauppapoliittisen tilanteen nopean heikentyminen sekä inflaation kiristymisen. Kotimaan taloustilanteeseen heikentävästi vaikuttavat tapahtumat tai nousevan inflaation vastareaktiona kiristyvät korot voisivat supistaa yritysten investointihaluja ja heikentää Arvon sijoitusportfolion yhtiöiden liiketoiminnan kehitystä.

Arvon sijoitusstrategia on kuitenkin osoittautunut toimivaksi myös haastavassa markkinatilanteessa, ja laajasti hajautettu sijoitusportfolio loiventaa riskiä.

Osuuskunnan vakaa tase kyllä kestää, vaikka sijoitustoiminnan tuotot laskisivat hetkellisesti.

Osuudenomistajille turvaa mahdollisesti heikommassakin markkinaympäristössä luo Arvon maksama osuuskorko. Tilikauden 2025 voitonjakoehdotus tarkoittaa osuuden nykyisellä kurssilla (81,51 euroa) noin 7,1 tuottoprosenttia.

Arvo Sijoitusosuuskunnan johtoryhmä vuonna 2026. Kuvassa järjestyksessä vasemmalta sijoitusjohtaja Kati Peltomaa, talousjohtaja Anne Voho, toimitusjohtaja Jari Pirinen, hallintoassistentti Leena Järvenpää ja sijoituspäällikkö Sanna Vihermaa. Kuva: Valokuvaajamestari Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.

