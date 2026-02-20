Donut Lab aikoo vakuuttaa epäilijät VTT-yhteistyön avulla

Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tammikuun alussa CES-messuilla uudenlaisen ihmeakun, joka yhtiön mukaan ratkaiseen sähköautoalan suurimman ongelman eli akkuteknologian pullonkaulat.

Donut Labin mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen 100 prosenttisen kiinteän olomuodon akku (all-solid-state), joka on heti saatavilla sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin.

Donut Lab väittää, että perinteisiin litiumioniakkuihin verrattuna solid state -akut ovat huomattavasti turvallisempia ja suorituskykyisempiä. Solid state -akkuteknologiaa on povattu sähköisen liikenteen seuraavaksi suureksi harppaukseksi jo vuosien ajan.

Yhtiö lupaa akulle lähes käsittämättömät ominaisuudet. Siinä on viiden minuutin latausaika nollasta sataan prosenttiin ja häkellyttävä 100 000 lataussyklin elinikä. Vertailun vuoksi: tavallinen sähköauton akku kestää 1 500–2 000 sykliä ennen merkittävää rappeutumista.

Donut Battery mahdollistaa pidemmän toimintasäteen, kevyemmät rakenteet ja ennennäkemättömän joustavuuden ajoneuvojen ja tuotteiden suunnittelulle.

Donut Labin akku on yhtiön mukaan poikkeuksellinen myös turvallisuudeltaan, koska siinä ei ole syttyviä nestemäisiä elektrolyyttejä tai ylikuumenemisen aiheuttamia ketjureaktioita.

Jättimäinen akkuvalmistaja ampuu kovilla

Donut Labin lupaukset kuulostavat liioittelematta mullistavilta. Juuri siksi ne ovat herättäneet voimakasta epäilystä akkuteknologian asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa.

Epäilijät eivät ole pitäneet kynttilää vakan alla.

Maailman toiseksi suurimman akkuvalmistajan Svoltin puheenjohtaja Yang Hongxin otti tammikuussa kantaa suoraan eikä säästele sanojaan.

”Donut Labin ilmoittamat akun parametrit ovat keskenään ristiriidassa. Sellaista akkua ei yksinkertaisesti ole olemassa maailmassa”, Yang sanoi kiinalaisille medioille.

Hän jopa käytti sanaa petos.

Yang perusteli näkemystään sillä, että jos Kiina ei kaikilla resursseillaan pysty tuottamaan kiintoelektrolyyttiakkuja kaupallisessa mittakaavassa, on epätodennäköistä, että pieni suomalaisyritys olisi ratkaissut ongelman.

Media ja suuri yleisö odottavat kuumeisesti todisteita

Donut Lab ei ole tähän mennessä julkaissut yhtäkään vertaisarvioitua tutkimusta teknologiastaan. Yhtiö vetoaa patenttihakemuksiin syynä siihen, miksei yksityiskohtia voi paljastaa.

Merkittävät akkuteknologian läpimurrot esitellään normaalisti tieteellisissä konferensseissa, riippumattomien testauslaitosten validoimina. Donut Lab ei ole tarjonnut kumpaakaan.

Paineet tulosten näyttämiseksi kuitenkin kasvavat.

Donut Lab ilmoittikin perjantaina tiedotteessaan, että se haluaa tutkimusten kautta tarjota lisätietoa lupaamistaan ominaisuuksista. Sen vuoksi yhtiö on toimittanut akun Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle. Suomen valtion omistama VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista.

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

“Donut Battery on herättänyt valtavasti kiinnostusta niin median kuin alan asiantuntijoidenkin keskuudessa lanseerauksemme jälkeen. Näin poikkeuksellinen innovaatio on luonnollisesti herättänyt innostuksen lisäksi paljon spekulaatiota ja epäilystä – miten tämä on oikein mahdollista?”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Lehtimäen mukaan yhtiö haluaa avata nyt teknisiä ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin tehtyjen mittausten kautta.

”Jotkut kutsuivat sitä huijaukseksi, toiset sanoivat sen olevan markkinointitemppu rahoituksen keräämiseksi, ja osa totesi, että se on yksinkertaisesti liian hyvää ollakseen totta”, Lehtimäki toteaa Donut Labin julkaisemalla Youtube-videolla.

Tulossa videosarja tutkimustuloksista

Yhtiö on Lehtimäen mukaan tarkoituksella viivästyttänyt kolmannen osapuolen datan julkistamista, jotta alan ”varmistelevat” vastareaktiot tulisivat ensin näkyviin, toimitusjohtaja kertoo.

Donut Lab julkaisee tutkimustuloksista kertovan videosarjan omissa sosiaalisen median kanavissaan sekä I Donut Believe -verkkosivuilla. Yhtiö julkaisee verkkosivuilleen myös mittauksia koskevat raportit kokonaisuudessaan.

Videosarjan ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta klo 15.00.

“Donut Labin akkuteknologia on ennennäkemätön, ja sen tuominen markkinoille on herättänyt paljon keskustelua ja ravistellut globaalia ajoneuvoteollisuutta, kun suuremmat alan toimijat ovat vuosien ajan yrittäneet kehittää vastaavaa ratkaisua”, kertoo sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.

Piipon mukaan Donut Lab jatkaa keskustelua ensi viikolla käynnistyvällä videosarjalla, jossa yhtiö pureutuu akun teknisiin ominaisuuksiin ja suorituskykyyn.

”Ei, tämä ei ole huijaus, ja kyllä, se tulee muuttamaan koko alan”, Lehtimäki toteaa.