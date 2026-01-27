Suomalaisen Donut Labin ihmeakun yllä lepää epäilyksen varjo

Kun suomalainen teknologiayhtiö Donut Lab astui tammikuun alussa Las Vegasin CES-messujen parrasvaloihin, se teki poikkeuksellisen rohkean ilmoituksen. Yhtiö väitti ratkaisseensa sähköautoalan suurimman ongelman eli akkuteknologian pullonkaulat.

Donut Labin mukaan sen kehittämä 100 prosenttisesti kiinteän olomuodon (solid state) akku saavuttaa 400 wattitunnin energiatiheyden kilogrammaa kohti. Vertailun vuoksi nykyiset litiumioniakut yltävät tyypillisesti 200–280 wattituntiin.

Yhtiö lupaa akulle lähes käsittämättömät ominaisuudet. Siinä on viiden minuutin latausaika nollasta sataan prosenttiin ja häkellyttävä 100 000 lataussyklin elinikä. Vertailun vuoksi: tavallinen sähköauton akku kestää 1 500–2 000 sykliä ennen merkittävää rappeutumista.

Donut Labin akku on yhtiön mukaan poikkeuksellinen myös turvallisuudeltaan, koska siinä ei ole syttyviä nestemäisiä elektrolyyttejä tai ylikuumenemisen aiheuttamia ketjureaktioita.

Lupaukset kuulostavat mullistavilta.

Juuri siksi ne ovat herättäneet voimakasta epäilystä akkuteknologian asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa.

”Kun esittelimme viime vuonna CES-messuilla Donut Motorin, monet eivät uskoneet sen olevan mahdollista ennen kuin näkivät teknologian toimivan tiellä. Nyt teemme saman Donut Batteryn kanssa”, sanoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö väittää, että ensimmäiset uudella akulla varustetut Verge-sähkömoottoripyörät toimitetaan asiakkaille ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli käytännössä muutaman viikon sisällä.

Kiinalainen akkujätti puhuu petoksesta

Kritiikki ei ole jäänyt vain nimettömiin somekeskusteluihin. Maailman toiseksi suurimman akkuvalmistajan Svoltin puheenjohtaja Yang Hongxin otti tammikuussa kantaa suoraan eikä säästele sanojaan.

”Donut Labin ilmoittamat akun parametrit ovat keskenään ristiriidassa. Sellaista akkua ei yksinkertaisesti ole olemassa maailmassa”, Yang sanoi kiinalaisille medioille.

Hän jopa käytti sanaa petos.

Yang perusteli näkemystään sillä, että jos Kiina ei kaikilla resursseillaan pysty tuottamaan kiintoelektrolyyttiakkuja kaupallisessa mittakaavassa, on epätodennäköistä, että pieni suomalaisyritys olisi ratkaissut ongelman.

Svolt tähtää itse tuottamaan korkeamman energiatiheyden akkukennoja vuosina 2026 ja 2028, mutta varovaisemmilla spesifikaatioilla. Alan jättiläiset CATL ja BYD puhuvat pientuotannosta aikaisintaan vuonna 2027.

Tieteellinen näyttö puuttuu

Akkuasiantuntijoita ihmetyttää eniten se, että Donut Lab ei ole julkaissut vertaisarvioitua tutkimusta teknologiastaan. Yhtiö vetoaa patenttihakemuksiin syynä siihen, miksei yksityiskohtia voi paljastaa.

”Maailmassa ei ole olemassa vertailukelpoista kiintoelektrolyytti­kennoa, joka saavuttaisi nämä spesifikaatiot”, kirjoitti akkualan asiantuntija Tom Boetticher LinkedInissä.

Merkittävät akkuteknologian läpimurrot esitellään normaalisti tieteellisissä konferensseissa, riippumattomien testauslaitosten validoimina. Donut Lab ei ole tarjonnut kumpaakaan.

Sosiaalisessa mediassa yhtiötä on verrattu Theranosiin, yhdysvaltalaiseen terveystekniikkayhtiöön, joka romahti vuonna 2018 kun sen väitteet vallankumouksellisesta veritestausteknologiasta paljastuivat täysin keksityiksi.

Teknologia on yhä kysymysmerkki

Donut Labin akun taustalla näyttää olevan yhteistyö imatralaisen Nordic Nano Groupin kanssa. Donut Lab teki strategisen sijoituksen Nordic Nanoon lokakuussa 2025, ja Lehtimäki liittyi yhtiön hallitukseen.

Nordic Nano on kehittänyt nanomassaa, joka voi korvata litiumin akkujen raaka-aineena. Yhtiön toimitusjohtaja Esa Parjanen kertoi Ylelle vuoden 2024 lokakuussa, että teknologia perustuu saksalaiseen tutkimukseen.

Nordic Nanon verkkosivuilla viitataan ”elektrostaattisiin bipolaarisiin kondensaattoreihin”, jotka käyttävät hiilinanoputkia ja natriumpohjaista kemiaa. Teknologia ei ole perinteinen kiintoelektrolyyttiakku vaan pikemminkin superkondensaattorin ja akun hybridi.

Ratkaisu voisi selittää osan luvatuista ominaisuuksista. Superkondensaattorit latautuvat nopeasti ja kestävät satoja tuhansia syklejä, mutta niiden energiatiheys on perinteisesti ollut vaatimaton.

Lehtimäki on kuitenkin kiistänyt spekulaatiot siitä, että kyseessä olisi kondensaattoriteknologia. Hänen mukaansa yhtiö on kehittänyt donitsimoottoriin satakunta pientä innovaatiota.

Donut Labin työntekijä on aiemmin todennut, että akun ydinmateriaalit ja tuotantoprosessit eivät ole julkisia, eivätkä tekniset yksityiskohdat tule tieteellisiin julkaisuihin. Akkuun ei kuulu harvinaisia maametalleja eikä litiumia.

Donut Lab ei ole paljastanut akkukemiansa yksityiskohtia vedoten patentteihin. Mikään riippumaton taho ei ole päässyt testaamaan akkumoduuleja.

Yhtiö ei ole kertonut julkisesti, missä akut valmistetaan. Tekniikan Maailma kysyi asiaa suoraan, mutta vastaus oli: ”Emme kommentoi.”

Sarjayrittäjä kunnianhimoisin tavoittein

Lehtimäki on suomalainen sarjayrittäjä, jolla on takanaan yksi merkittävä menestys. Hän perusti AppGyverin yhdessä Pikku G:nä tunnetun Henri Vähäkainun kanssa vuonna 2010. Ohjelmistoyrityksen osti saksalainen ohjelmistojätti SAP vuonna 2021.

Lehtimäki perusti Verge Motorcyclesin vuonna 2020. Yhtiö kehitti sähkömoottoripyörän, jossa on innovatiivinen navaton napamoottori. Donut Lab eriytettiin Vergesta vuonna 2024 keskittymään sähköajoneuvojen alustateknologiaan.

Skeptikot ovat kuitenkin nostaneet esiin Lehtimäen toisen hankkeen. Hän perusti vuonna 2023 yhtiön nimeltä AsilabIN, joka väittää kehittävänsä ”maailman ensimmäistä todellista tekoäly­superälykkyyttä”.

”Rakennamme yliinhimillistä älykkyyttä, joka ylittää omat kykymme kaikissa suhteissa”, Lehtimäki kirjoitti LinkedInissä toukokuussa 2025.

Väite on herättänyt skeptisyyttä tekoäly­tutkijoiden keskuudessa.

Konkurssiuhka varjostaa julkistusta

Donut Lab perustettiin vuonna 2024 Verge Motorcyclesin spin-off-yhtiöksi. Yhtiö rekisteröitiin Viroon, vaikka sen juuret ovat Seinäjoella. Taustavaikuttajina ovat veljekset Tuomo ja Marko Lehtimäki.

Vuoden 2025 alussa yhtiön hallitukseen liittyi Risto Siilasmaa, F-Securen perustaja ja Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiö on kerännyt rahoitusta yhteensä 25 miljoonaa euroa. Sijoittajina ovat Siilasmaan lisäksi muun muassa teknologiasijoittaja Taneli Tikka.

Verge on ajautunut vaikeaan taloustilanteeseen. Ylen tammikuun lopussa julkaisema selvitys paljasti, että tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers kieltäytyi antamasta lausuntoa virolaisen Verge Motorcyclesin tilinpäätöksestä vuodelta 2024.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiön antamiin talouslukuihin ei voi luottaa. Yhtiöltä puuttui varastonhallintajärjestelmä, myyntitositteita ja selvitys 2,6 miljoonan euron kehitysmenoista. Yhtiön kassa oli tyhjä ja käyttöpääoma negatiivinen. Toiminta jatkui lähipiirin korkeakorkoisilla lainoilla, osa jopa 12 prosentin korolla.

Kahden vuoden aikana Vergen tappiot ovat kasvaneet 20,5 miljoonaan euroon.

Kauppalehden saamien tietojen mukaan Donut Lab on tarjonnut piensijoittajille mahdollisuutta sijoittaa yhtiöön vielä tammikuun alkupuolella. Toimitusjohtaja Lehtimäen mukaan enää rahaa ei kuitenkaan kerätä.

Takana epäonnistuneita projekteja

Suuri kysymys on, miten pieni startup voi saavuttaa jotain, mihin jättiyhtiöt Toyota, Samsung, CATL ja BYD eivät ole kyenneet miljardien investoinneista huolimatta.

Marko Lehtimäen aiempi yrittäjähistoria ei lisää uskottavuutta. Ilta-Sanomat teki kattavan selvityksen, jonka mukaan hän on ollut mukana kymmenissä yrityksissä, joista useimmilla ei ole ollut todellisia saavutuksia.

Akkuteollisuudessa epäonnistumisia on nähty runsaasti. Ruotsalainen Northvolt kaatui konkurssiin vuonna 2025, vaikka yhtiö oli kerännyt miljardeja rahoitusta. Tuotanto jäi murto-osaan luvatusta ja laatu oli heikkoa.

Netin keskustelupalstoilla sijoittajat ovat huolissaan. Monet muistelevat, miten Vergen alkuperäinen rahoituskierros markkinoitiin rohkeasti yksityissijoittajille. Nyt yhtiön talous on romahtanut ja tulevaisuus on epäselvä.

Totuuden hetki lähestyy

Toisin kuin monet muut akkuteknologian läpimurtoilmoitukset, joissa tuotantoaikataulut siirtyvät vuodesta toiseen, Donut Lab on asettanut itsensä tiukkaan aikatauluun. Yhtiö on luvannut toimittaa moottoripyöriä jo tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Verge TS Pro -moottoripyörän hinta on noin 30 000 dollaria. Sen luvattu toimintamatka on 600 kilometriä täydellä latauksella, ja lataaminen kestäisi alle 10 minuuttia.

Jos väitteet pitävät paikkansa, maailma todistaa akkuteknologian vallankumousta.

Jos eivät, Donut Lab liittyy pitkään listaan yrityksiä, jotka ovat luvanneet mullistuksia mutta epäonnistuneet.

Riippumattomat testaajat voivat pian tutkia teknologiaa, ja todelliset käyttäjät raportoivat kokemuksistaan. Akkujen purkaminen paljastaisi lopullisesti todellisen kemian ja rakenteen.

Investoinneista vastaavat tahot Euroopassa tarjoavat runsaita tukia akkuteollisuudelle pyrkiessään eroon riippuvuudesta kiinalaisista toimijoista. Tämä luo maaperän niin aidoille läpimurroille kuin tukipetoksille.

Seuraavat viikot näyttävät, kumpaan kategoriaan Donut Lab kuuluu.

Nyt tarvitaan todisteita.