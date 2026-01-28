Huoli dollarin valta-aseman murenemisesta heräsi

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varautuu ennennäkemättömiin skenaarioihin maailman rahoitusmarkkinoilla. Pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoi viime viikolla Brysselissä, että järjestö kehittää valmiuksiaan mallintaa ”mahdottomia tapahtumia”, mukaan lukien mahdollisen luottamuksen romahtamisen dollarimääräisiin omaisuuseriin.

Huoli ei ole vailla perusteita.

Dollarin osuus maailman valuuttavarannoista on pudonnut alle 57 prosenttiin, kun se vielä vuosituhannen alussa oli 72 prosenttia. IMF:n tuoreimmat luvut vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä osoittavat dollarin osuudeksi alle 57 prosenttia, mikä on alhaisin taso vuosikymmeniin.

Presidentti Donald Trumpin palattua Valkoiseen taloon tammikuussa 2025 dollari on heikentynyt yli yhdeksän prosenttia suhteessa tärkeimpien valuuttojen muodostamaan koriin. Euroon nähden lasku on lähes 12 prosenttia.

Sijoittajien hermostuneisuus on nostanut kullan hinnan ennätyslukemiin. Jalometallin hinta ylitti maanantaina ensimmäistä kertaa historiassa 5 100 dollarin rajan unssilta. Investointipankki Goldman Sachs on nostanut kullan hintaennustettaan ja odottaa hinnan kohoavan 5 400 dollariin vuoden loppuun mennessä.

Vaihtoehtoinen infrastruktuuri laajenee

BRICS-maat eivät tyydy odottamaan. Ne rakentavat määrätietoisesti vaihtoehtoista rahoitusinfrastruktuuria dollarin hallitsemien järjestelmien rinnalle.

Marraskuussa 2025 Standard Bank, Afrikan suurin pankki varoilla mitattuna, liittyi suoraan Kiinan rajat ylittävään pankkienväliseen maksujärjestelmään CIPS:iin. Se on ensimmäinen afrikkalainen rahoituslaitos, joka tarjoaa suoran yhteyden kiinalaiseen järjestelmään.

”CIPS mahdollistaa syvemmän integraation tärkeän kauppakumppanin kanssa ja tarjoaa asiakkaillemme vaihtoehtoja toimintojensa optimointiin”, kommentoi Standard Bankin asiakasvastuujohtaja Crosby Mkhwanazi.

CIPS on kasvanut vauhdilla. Kesäkuussa 2025 järjestelmässä oli 176 suoraa osallistujaa ja yli 1 500 epäsuoraa osallistujaa 189 maasta. Vuonna 2024 CIPS käsitteli maksuja yhteensä 175,49 biljoonan yuanin arvosta.

Venäjän ja Kiinan välinen kauppa on käytännössä kokonaan siirtynyt pois dollarista. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov ilmoitti marraskuussa 2025, että yli 99 prosenttia maiden välisistä maksuista hoidetaan nyt ruplissa ja juaneissa.​

Vaihtoehtoisia ratkaisuja kehitetään

Kehitys on suora seuraus läntisistä pakotteista. Kun Venäjä erotettiin SWIFT-maksujärjestelmästä vuonna 2022, se kääntyi Kiinan ja muiden kumppaneiden puoleen rakentaakseen rinnakkaisia järjestelmiä.

Maiden välinen kauppa ylitti 200 miljardia dollaria vuonna 2025, vaikka kasvuvauhti hidastuikin aiemmista vuosista. Venäjän suurlähettiläs Igor Morgulov totesi, että yhteistyö jatkuu ”ennennäkemättömästä läntisestä painostuksesta” huolimatta.

BRICS-maat kehittävät useita rinnakkaisia hankkeita. BRICS Pay on hajautettu maksualusta, joka mahdollistaa rajat ylittävät maksut ilman SWIFT-järjestelmää tai dollarikonversiota. Prototyyppi esiteltiin Moskovassa lokakuussa 2024.

Project mBridge puolestaan on usean keskuspankin digitaalisen valuutan hanke, joka saavutti MVP-vaiheen vuonna 2024. Se mahdollistaa atomisen selvityksen keskuspankkien välillä lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen.

Analyytikot arvioivat realistiseksi aikatauluksi BRICS Pay -pilotteja vuosille 2025–2027 ja mahdollista BRICS-maiden sisäistä selvitysyksikköä vuosille 2028–2030.

Romahdus ei ole näköpiirissä

Rakenteellisesta muutoksesta huolimatta dollarin asema ei ole välittömässä vaarassa. Intian ulkoministeri S. Jaishankar korosti Lontoossa pitämässään puheessa, ettei Intialla ole politiikkaa dollarin korvaamiseksi.

”Dollari reservivaluuttana on kansainvälisen taloudellisen vakauden lähde, ja juuri nyt maailma tarvitsee enemmän vakautta, ei vähemmän”, Jaishankar sanoi.

Hän huomautti myös, että BRICS-mailla ei ole yhtenäistä kantaa dedollarisaatioon.

IMF:n Georgieva myönsi, että dollarin asema reservivaluuttana tuskin muuttuu lähitulevaisuudessa. Samalla hän kehotti Euroopan unionia lisäämään yhteistä velkakirjaemissiota tarjotakseen sijoittajille vaihtoehtoja Yhdysvaltain valtionvelkakirjoille.

London School of Economicsin professori Keyu Jin arvioi, että dedollarisaatio kiihtyy globaalin etelän maissa. Ratkaiseva käänne tapahtuisi kuitenkin vasta, ”kun petroyuan syrjäyttää petrodollarin”.