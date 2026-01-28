Cathie Wood panostaa AI-testauksen portinvartijaan

Cathie Woodin ARK Invest omistaa yli miljoona Teradyne-osaketta. Omistuksen arvo on noin 239 miljoonaa dollaria, mikä tekee yhtiöstä yhden ARK:n merkittävimmistä investoinneista tekoäly-yhtiöihin.

Cathie Wood on yhdysvaltalainen sijoittaja ja sijoitusyhtiö Ark Investin perustaja, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja. Hän tuli tunnetuksi erityisesti aktiivisesti hoidetuista ETF-rahastoistaan, jotka sijoittavat “disruptiivisiin” teknologia- ja kasvuyhtiöihin, kuten tekoäly-, sähköauto- ja genomiyhtiöihin. Woodin vetämät rahastot nousivat suuren huomion kohteeksi pandemian aikaisessa teknologiabuumissa, jolloin tuotto oli lyhyellä aikavälillä hyvin korkea, mutta myöhemmin myös voimakkaasti heilahteleva.

ARK näkee tekoälyyn liittyvän puolijohdetestauksen rakenteellisena kasvutekijänä. Kyse ei ole vain yhdestä suhdannepiikistä, vaan koko toimialan painopisteen muutoksesta.

Teradynen liiketoiminta on kääntynyt tekoälyvetoiseksi poikkeuksellisen nopeasti. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä tekoälytestauksen osuus liikevaihdosta oli noin 50 prosenttia, ja neljännellä neljänneksellä jo 60 prosenttia.

Toimitusjohtaja Greg Smith kertoo, että muutos tapahtui nopeammin kuin yhtiö itse odotti. Hänen mukaansa vuoden 2026 “todellinen tarina” on tekoälytestauksen ympärille rakennettu kasvu.

Taustalla on pilvi-AI-investointien poikkeuksellisen voimakas aalto. Kolmannella neljänneksellä kasvu syntyi käytännössä kokonaan AI-kiihdyttimien, muistien ja verkko- sekä teholaitteiden testikysynnästä.

Teradyne onnistui viemään sekä liikevaihdon että tuloksen ohjeistusalueensa yläpäähän juuri tämän AI-vetoisen kysynnän ansiosta.

ARK:n näkökulmasta asetelma on houkutteleva. Teradyne ei myy abstraktia tekoälynäkemystä, vaan konkreettisia laitteita, joilla testataan jokainen tekoälydatakeskuksiin päätyvä siru.

Näin Teradyne tekee rahaa – testausrauta jokaisen sirun takana

Teradyne suunnittelee ja valmistaa automaattisia testauslaitteita puolijohteille ja muille elektroniikkakomponenteille. Sen laitteilla varmistetaan, että sirut toimivat, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaille.

Yhtiön historia alkaa 1960-luvun Bostonista. Teradyne on vuosikymmenien aikana rakentanut asemansa järjestelmäpiirien ja muistien testauksessa.

Sen laitteet ovat vakiokalustoa suurimpien puolijohdevalmistajien tuotantolinjoilla. Testaus on välttämätön osa jokaisen korkean suorituskyvyn piirin elinkaarta.

Viime vuosina Teradyne on laajentunut teollisuusautomaation puolelle. Yhtiö omistaa yhteistyörobottien ja mobiilirobottien liiketoiminnan, joka tunnetaan brändeistä Universal Robots ja Mobile Industrial Robots.

Robotiikka tuo riskien hajautusta, mutta sen rooli on toistaiseksi selvästi pienempi kuin puolijohdetestauksen. Kasvu on ollut vaimeampaa, ja tekoälytestauksen merkitys suhteessa kasvaa.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Teradyne raportoi 769 miljoonan dollarin liikevaihdon. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,85 dollaria ja liikevoittomarginaali 20,4 prosenttia.

Puolijohdetestaus toi 606 miljoonaa dollaria liikevaihdosta. Tästä 440 miljoonaa tuli järjestelmäpiirien testauksesta ja 128 miljoonaa muistien testauksesta.

Robotiikan liikevaihto oli 75 miljoonaa dollaria. Se oli käytännössä samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä.

Analyytikoiden konsensusennusteessa Teradyn liikevaihdon arvioidaan nousevan 2,8 miljardista dollarista vuonna 2024 noin 5,1 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. Oikaistun tuloksen arvioidaan kasvavan 3,2 dollarista lähes 8,9 dollariin ja vapaan kassavirran 470 miljoonasta 1,2 miljardiin dollariin.

Miksi ARK kasasi jättisijoituksen?

ARK Invest omistaa The Streetin mukaan yli miljoonaa Teradyne-osaketta. Osakkeen oltua noin 232 dollarin tasolla, omistuksen arvo oli noin 239 miljoonaa dollaria. Osake on noussut sen jälkeen 239 dollariin. Tämä tekee Teradynesta yhden ARK:n suurimmista teknologiapanoksista.

Wood hakee yhtiöitä, jotka hyötyvät voimakkaista, disruptoivista trendeistä. Teradyne istuu hyvin tähän kehikkoon.

Ensimmäinen syy liittyy AI-infrastruktuurin mittakaavaan. McKinseyn mukaan datakeskuksiin tehtävät investoinnit voivat nousta 6,7 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Jokainen näihin keskuksiin päätyvä prosessori, muistipiiri ja verkkolaite testataan ennen tuotantoon pääsyä. Teradynen järjestelmät ovat nousemassa standardiksi seuraavan sukupolven piireille.

Toinen syy liittyy toimitusketjuihin. Suuret siruvalmistajat eivät enää halua nojata vain yhteen testauslaitetoimittajaan. Ne hakevat vaihtoehtoja vakiintuneen markkinajohtajan rinnalle.

Tämä avaa Teradynelle mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan edistyneessä tekoälypiirien testauksessa. Smith on korostanut, että toimitusketjun häiriönkestävyys korostuu taloudessa, jossa kasvu nojaa yhä enemmän tekoälyyn.

Aiemmin pelipiirit käyttivät vain pienen osan tuotantokapasiteetista. Nyt tekoälylaskenta dominoi sitä. Tämä muutos parantaa Teradyn hinnoitteluvoimaa ja neuvotteluasemaa.

Tekoälytestauksen rakennemuutos

Teradynen raportoiduissa luvuissa ja johdon kommenteissa näkyy jyrkkä käänne. Viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen raportissa Smith kertoi puolijohdetestausliiketoiminnan myynnin ylittäneen odotukset. Yhtiö nosti viimeisen vuosineljänneksen ohjeistustaan AI-kysynnän vetämänä.

Tekoälytestauksen vahvin kysyntä tulee kolmesta osa-alueesta. Ne ovat laskentaprosessorit, muistipiirit ja verkko. Käytännössä tämä tarkoittaa GPU-kiihdyttimiä, korkean kaistanleveyden HBM-muisteja ja nopeita verkkopiirejä. Hyperskaalaajat vievät näitä tuotantoon ennätystahtiin.

Sijoitussivusto The Streetin mukaan tekoälytestauksen osuus Teradynen liikevaihdosta oli kolmannella neljänneksellä 50 prosenttia, mutta neljännen vuosineljänneksen puolella osuus nousi jo 60 prosenttiin.

Tarkka viimeisen vuosineljänneksen lukema varmistuu tilinpäätöksessä, mutta suunta on selvä. Liikevaihto kallistuu nopeasti tekoälyyn.

Teradyne kasvatti kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtoa 18 prosenttia ja oikaistua osakekohtaista tulosta 49 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu tuli käytännössä AI-testauksesta.

Operatiivinen vipuvaikutus on huomattava. Kun korkean katteen testausjärjestelmiä myydään enemmän, tulos kasvaa selvästi liikevaihtoa nopeammin.

Sijoittajalle keskeinen kysymys on, jatkuuko trendi vuoden 2026 yli. Tärkeitä ajureita ovat eteneminen suurten GPU-valmistajien kvalifioinneissa, HBM-testauslaitteiden kysyntä ja robotiikan mahdollinen elpyminen.

Duopoli, robotiikka ja riskit sijoittajalle

Teradyne toimii käytännössä duopolissa yhdessä japanilaisen Advantestin kanssa. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus puolijohdetestauslaitteissa on 80–90 prosenttia.

Markkinoille tulon esteet ovat korkeat. Testausratkaisut ovat teknisesti vaativia, ja asiakassuhteet ovat pitkiä ja syviä.

Teradynen puolijohdetestaus kattaa sekä järjestelmäpiirit että muistipiirit. Segmentti toi 606 miljoonaa dollaria liikevaihtoa kolmannella vuosineljänneksellä, josta 440 miljoonaa SoC-testauksesta ja 128 miljoonaa muistista.

Muistitestauksen liikevaihto yli tuplaantui edellisestä neljänneksestä. HBM-buumi näkyy suoraan luvuissa.

Robotiikkaliiketoiminta tuo yhtiölle option tulevaisuuden kasvuun. Toistaiseksi sen kehitys on ollut vaisua, mutta Teradyne investoi uuteen Yhdysvaltain tuotantokapasiteettiin palvellakseen suurta verkkokauppa-asiakasta ja tämän varastoautomaatiohanketta.

Robotiikka voi tulevina vuosina muodostaa toisen tulosjalan, jos automaatiokysyntä vahvistuu. Tällä hetkellä se on kuitenkin enemmän sivujuonne yhtiön liiketoiminnassa.

Sijoittajan näkökulmasta Teradyne on edelleen korkean riskin kasvutarina. Yhtiö tarjoaa suoran altistuksen tekoälyinfrastruktuurin kasvuun, mutta on samalla riippuvainen massiivisesta tekoälysektorin investointibuumin jatkumisesta.

Ennusteet liikevaihdon ja tuloksen kaksinkertaistumisesta vuoteen 2029 mennessä nojaavat siihen, että tekoälyinvestoinnit pysyvät vahvoina. Samalla osakekurssi on jo hinnoitellut merkittävän osan tästä kasvusta sisään.

