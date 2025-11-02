Teknologiasijoittamisen visionääri Cathie Wood uskoo Teslan, multiomiikan ja tekoälyn vallankumoukseen

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Cathie Wood tunnetaan yhtenä teknologiasijoittamisen rohkeimmista ja tunnetuimmista hahmoista. Hän on perustanut ARK Investin, ollut vuosikymmenten ajan teknologiapainotteisen salkunhoidon ja analyysin pioneereja, ja kertonut julkisuudessa vankkoja näkemyksiään muun muassa Teslasta ja tekoälyn kehityksestä.

Woodin strategiana on sijoittaa disruptiivisiin ja innovatiivisiin yrityksiin. Hän uskoo kasvuyhtiöihin ja uuteen teknologiaan, ja hän pyrkii löytämään sijoituskohteiksi usein muita kuin tunnetuimpia teknojättiläisiä.

Wood on ollut yksi kryptovaluutan voimakkaimmista tunnetuista puolestapuhujista, sillä hän odottaa sen hyötyvän uusien teknologioiden ja innovaatioiden laajemmasta kasvusta. Rahastojohtaja on aiemmin ennustanut, että Bitcoinin hinta ylittäisi jopa miljoonan dollarin rajan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Woodin uralle on mahtunut niin 1980–1990-lukujen “kultakausi” sijoittamisessa kuin monia vastoinkäymisiä — kuten Meksikon peson romahdus ja vuosituhannen vaihteen teknologiakuplan jälkeiset haasteet.

Cathie Woodin ARK Invest -rahastot ovat kokeneet viime vuosina voimakasta tuottovaihtelua.

Yhtiön lippulaivarahasto ARK Innovation ETF tunnettiin etenkin vuosina 2020–2021 räjähdysmäisestä kasvusta ja korkeista tuotoista, mutta tämän jälkeen tuotot kääntyivät hetkeksi jyrkkään laskuun kasvuyhtiöiden arvostusten romahdettua. Vuonna 2025 ARK-rahastot ovat tehneet näyttävän paluun.

Wood painottaa Global Money Talk -haastattelussa, että ARKin rahastot eivät pyri seuraamaan vallitsevia mahtiseitsikon trendejä, vaan rahastot haluavat altistaa asiakkaansa aidosti uuden ajan yhtiöihin.

Hänestä on tärkeää pysyä uskollisena omille sijoitusteeseilleen silloinkin, kun valtavirtapsykologia painaa yhtiöt pois suosituimmista indekseistä. Hänen mukaansa väärä varmuus ja itsestäänselvyyksinä pidetyt tosiasiat ovat riskienhallinnan näkökulmasta suurin sudenkuoppa. Sijoittajalla on tärkeää olla uskollinen oman tutkimuksen vauhdittamalle näkemykselle.

Woodin mukaan riskienhallinta perustuu ARKissa erityisesti yhtiöiden johdon, kilpailuetuvaikutusten ja teknologisen kehitysvauhdin arviointiin.

Hän tähdentää myös, että yhtiöiden valuaatiot huomioidaan ARKin sijoitusprosessissa. Vaikka kohdeyritykset usein hinnoitellaan korkeilla arvostuskertoimilla, Woodin mukaan niiden tulos- ja liikevaihtokasvun on tulevaisuudessa “ohitettava” tämä arvostus.

Sijoitusnäkymissä Wood tukeutuu vahvasti bioteknologian, multiomiikan ja tekoälyn yhdistämisen mahdollisuuksiin.

Multiomiikka tarkoittaa useiden eri biologisten datatasojen yhdistämistä ja samanaikaista analysointia sairauksien, ilmiöiden tai biologisten prosessien ymmärtämiseksi. Wood väittää, että nimenomaan multiomiikka tarjoaa vuoden 2025 jälkeen maailman suurimman alihyödynnetyn tekoälysovelluksen. Tätä tukevat myös lääketeollisuuden kiristyvä yritysjärjestelyjen aktiviteetti ja suuri tarve löytää uusia patentteja.

ARK Investin rahastoista erityisesti ARK Genomic Revolution ETF sijoittaa alan edelläkävijöihin, joita Wood pitää tekoälyn ja multiomiikan vallankumouksen suurimpina hyötyjinä.

Rahaston suurimmat sijoituskohteet ovat Tempus AI, CRISPR Therapeutics, Twist Bioscience, Recursion Pharmaceuticals ja Natera.

Toinen Woodin mukaan valtava mahdollisuus on autonominen liikkuminen ja erityisesti Teslan kehitys robottitaksipalveluissa. Hän uskoo, että vuoteen 2030 mennessä jopa 90 prosenttia Teslan arvosta rakentuu autonomisen taksin ja tekoälyrobottien varaan.

Wood uskoo Teslan olevan ainutlaatuisessa etuasemassa yhdistämään robotiikan, energian varastoinnin ja tekoälyn, luoden täysin uuden, tilauspohjaisen liiketoimintamallin.

Teslan laajentuminen robottitakseihin ja ihmismäisiin robotteihin siirtyy hänen mukaansa kohti huippukannattavia pilvipalveluiden marginaaleja.

ARK Invest luottaa yhä vahvasti siihen, että tulevaisuuden tuotto tehdään uskalluksella panostaa teknologiaratkaisuihin, joihin valtavirta sijoittajat eivät vielä rohkenisi tarttua.