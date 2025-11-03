”Decacorn”-yhtiö Oura kahmi ennätyksellisen jättirahoituksen

Älysormuksia valmistava Oura on kerännyt yli 900 miljoonan dollarin (noin 777 miljoonan euron) rahoituskierroksen, kertoo valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi tiedotteessaan.

Kyseessä on kaikkien aikojen suurin scaleup-sijoituskierros Suomessa.

Scaleup tarkoittaa startup-yritystä, joka on siirtynyt nopean kasvun vaiheeseen ja ylittänyt alkuvaiheen epävarmuuden. Tyypillisesti scaleupilla on toimivaksi todistettu, toistettavissa oleva ja skaalautuva liiketoimintamalli sekä merkittävästi kasvavia tuottoja ja henkilöstömäärää.

Rahoituskierroksen myötä Ouran arvostus nousee noin 11 miljardiin dollariin (9,5 miljardiin euroon).

Kymmenen miljardin arvoisia yrityksiä kutsutaan decacorneiksi, ja Suomessa on tätä ennen syntynyt ainoastaan yksi sellainen, Supercell, vuonna 2016.

Decacorneja pidetään erittäin harvinaisina ja ne edustavat startup-maailman “superliigaa”. Yleensä kyse on nopeasti kasvavista ja innovatiivisista teknologiayrityksistä, jotka ovat keränneet merkittäviä sijoituksia. Suurimmat decacornit maailmalla ovat esimerkiksi ByteDance, SpaceX, Stripe ja OpenAI.

Kierrosta johti varainhoitoyhtiö Fidelity Management & Research Company. Lisäksi kierrokselle osallistuivat pääomasijoittajat ICONIQ, Whale Rock ja Atreides.

Rahoituskierros mahdollistaa Ouran tekoäly- ja tuoteinnovaatioiden vauhdittamisen sekä kansainvälisen jakelun laajentamisen. Oura odottaa kaksinkertaistavansa liikevaihtonsa yli miljardiin dollariin (yli 860 miljoonaan euroon) vuonna 2025.

Oura perustettiin 2013, ja Tesi teki ensisijoituksensa Ouraan vuonna 2018. Tesi on omistajana Ourassa sekä suoraan että Lifelinen rahastosijoituksen kautta. Lifeline oli ensimmäinen Ouraan sijoittanut rahasto.

”Oura on erinomainen esimerkki siitä, miten Suomesta voidaan kasvattaa arvokkaita, globaaleja teknologiajohtajia. Tesin uudessa strategiassa panostetaan erityisesti skaalautuvaan kasvuun, ja tavoitteena on, että Ouran kaltaisia menestystarinoita nähdään tulevina vuosina lisää”, kertoo Tesin sijoitusjohtaja Joni Karsikas.

Oura raportoi viime vuonna yli 500 miljoonan dollarin liikevaihdon, mikä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Yhtiö on hyvää vauhtia tuplaamaan liikevaihtonsa jälleen tänä vuonna ja tulee siten yltämään miljardin dollarin myyntiin.

Tämä kehityspolku on nostanut Ouran yhdeksi nopeimmin kasvavista puettavan teknologian yrityksistä.

Oura oli viime vuonna Yhdysvaltojen nopeimmin kasvanut brändi Amazonin alustoilla.

Yhtiön liiketoimintamalli yhdistää laitemyynnin ja toistuvaismaksullisen tilauksen: kuuden dollarin kuukausittainen Oura Membership avaa syvällisemmät hyvinvointianalyysit ja personoidut suositukset. Tämä luo noin 80 prosentin laitetuloa ja 20 prosentin toistuvaistuottoa jäsenyyksistä.

Ouralla on nyt 1 000 yrityskumppania ympäri maailmaa ja se tarjoaa Oura for Business -ratkaisujaan yli 200 organisaatiolle, mukaan lukien armeijan yksiköt ja ammattilaisurheilijat. Viime vuosien kumppanuuksiin kuuluu yhteistyö American Expressin kanssa, minkä ansiosta Yhdysvaltojen Platinum-korttiasiakkaat saavat jopa 200 dollarin vuosittaiset hyvitykset Oura-sormuksen ostosta.

Älysormusten osuus fitness-seurantalaitteiden tuotoista Yhdysvalloissa on jo 75 prosenttia, ja fitness-seurantalaitteiden vähittäismyynti Yhdysvalloissa on kasvanut vuoden alusta 88 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.

Oura hallitsee noin 80 prosenttia älysormusmarkkinasta, jättäen kilpailijat, kuten Ultrahumanin, taakseen 12 prosentin osuudella. Maailmanlaajuisen älysormusmarkkinan arvioidaan kasvavan yli 21 prosenttia vuosittain ja yltävän 1,6 miljardin dollarin kokoon vuoteen 2032 mennessä.