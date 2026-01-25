Oura aikoo pysyä pörssin ulkopuolella

Oululaislähtöinen Oura Health Oy valmistelee ostotarjousta nykyisille sijoittajilleen, kertoo uutistoimisto Bloomberg nimettömiin lähteisiin vedoten.

Järjestelyn tarkoituksena on tarjota aikaisille sijoittajille mahdollisuus likvidoida omistuksiaan ilman, että yhtiön tarvitsee listautua pörssiin.

Ostotarjouksessa osakkeenomistajat voivat myydä osakkeitaan noin 25 prosentin alennuksella verrattuna viime syksyn Series E -rahoituskierrokseen. Tuolloin yhtiö keräsi yli 900 miljoonaa dollaria rahoitusta 11 miljardin dollarin arvostuksella.

Rahoituskierroksen pääsijoittajana toimi Fidelity Management & Research Company. Mukana olivat myös ICONIQ, Whale Rock ja Atreides.

Järjestely on tyypillinen myöhäisen vaiheen startup-yrityksille, jotka haluavat pysyä listaamattomina mutta tarjota silti varhaisille sijoittajille ja työntekijöille mahdollisuuden realisoida omistuksiaan.

Toimitusjohtaja Tom Hale on aiemmin todennut, että listautuminen on ”ehdottomasti vaihtoehto”, mutta ei ole antanut konkreettista aikataulua.

Halen mukaan yksityisenä pysymisessä on Ouralle todellisia etuja.

Liikevaihto kasvanut räjähdysmäisesti, mutta kilpailu kiristyy

Ouran taloudellinen tilanne on vahva. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 ylitti 500 miljoonaa dollaria, mikä oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2025 liikevaihdon ennakoidaan yltäneen miljardiin dollariin.

Hale arvioi marraskuussa 2025, että yhtiö voisi saavuttaa lähes kahden miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2026. Liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee laitteistomyynnistä ja 20 prosenttia kuukausimaksullisista tilauspalveluista.

Yhtiö on myynyt yli 5,5 miljoonaa älysormusta vuoden 2015 lanseerauksensa jälkeen. Yli puolet näistä on myyty pelkästään viimeisen vuoden aikana.

Älysormusmarkkina kasvaa voimakkaasti. IDC:n ennusteen mukaan älysormusten toimitukset kasvavat 49 prosenttia, kun älykellojen kasvu jää kuuteen prosenttiin. Markkinan odotetaan nousevan noin 519 miljoonaan dollariin vuonna 2026 ja yli 3,7 miljardiin dollariin vuoteen 2034 mennessä.

Oura on hallinnut markkinaa 80 prosentin osuudella, mutta kilpailu kiristyy. Samsung toi markkinoille Galaxy Ring -sormuksensa, jota pidetään Android-käyttäjille parhaana vaihtoehtona.

Oura on kuitenkin puolustanut asemaansa oikeudellisesti. Yhtiö voitti patenttikiistan kilpailijoita Ultrahuman ja RingConn vastaan, minkä seurauksena näiden tuotteiden myynti kiellettiin Yhdysvalloissa. Ranskalaisen Circularin kanssa päästiin lisenssisopimukseen.

Terveydenhuoltointegraatio etenee

Tammikuun alussa Oura ilmoitti strategisesta kumppanuudesta Fullscriptin kanssa J.P. Morganin terveydenhuoltokonferenssissa. Fullscript on johtava integratiivisen lääketieteen alusta, jota käyttää yli 125 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Yhteistyön myötä Ouran biometriset tiedot integroidaan suoraan kliinisiin työnkulkuihin. Lääkärit voivat jatkossa nähdä potilaiden uni-, aktiivisuus- ja palautumistiedot samassa näkymässä laboratoriotulosten kanssa.

”Tämä kumppanuus on merkittävä askel kohti reaaliaikaista kokonaisvaltaista hoitoa”, totesi Fullscriptin toimitusjohtaja Kyle Braatz.

Integraatio otetaan käyttöön alkuvuodesta 2026, ja Oura Ring tulee tilattavaksi Fullscriptin kautta toisella vuosineljänneksellä. Kyseessä on Fullscriptin ensimmäinen kumppanuus puettavan teknologian valmistajan kanssa.