Osakesijoittajat toivovat tuttuja kasvuyhtiöitä pörssiin

Lokakuussa Suomen Osakesäästäjien, Suomen Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden toimeksiannosta tehdyssä Sijoittajabarometrissa osakesijoittajien listautumisten toivelistan kärjessä olivat Fazer, Oura ja Patria. Fazerin listautumista sijoittajat toivoivat jo vuonna 2023 vastaavassa kyselyssä, mutta Oura ja Patria nousivat uusina kärkikolmikkoon.

Fazer on suomalainen elintarvikeyritys, joka valmistaa leipomo-, makeis- ja keksi­tuotteita sekä kasvipohjaisia elintarvikkeita ja ylläpitää kahviloita. Yrityksellä on toimintaa useassa Euroopan maassa ja vientiä yli 40 maahan.​

Oura on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja valmistaa hyvinvointisormuksia. Yritys on tunnettu Oura-sormuksesta, joka mittaa esimerkiksi unta, palautumista ja aktiivisuutta siirtäen näitä tietoja älypuhelinsovellukseen hyvinvoinnin seuraamiseksi.​

Patria on puolestaan kansainvälinen puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö, joka toimittaa puolustus- ja turvallisuustuotteita sekä elinkaaripalveluita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Patria on strateginen kumppani Suomen puolustusvoimille ja tuo osaamista muun muassa ajoneuvoihin, ase- ja elektroniikkajärjestelmiin sekä niihin liittyviin palveluihin.

Minkä yritysten toivot listautuvan pörssiin, 15 eniten mainintoja saanutta yritystä:

Fazer (560 mainintaa) Oura (97 mainintaa) Patria (84 mainintaa) Iceye (77 mainintaa) St1 (54 mainintaa) Paulig (37 mainintaa) Motonet/Broman Group (29 mainintaa) Planmeca (25 mainintaa) VR (25 mainintaa) Valio (23 mainintaa) Veikkaus (23 mainintaa) X (23 mainintaa) IQM (21 mainintaa) Posti (18 mainintaa) OP Pohjola (15 mainintaa)

Tutut brändit kiinnostavat

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi, että sijoittajat jo lähestulkoon huutavat Fazeria pörssiin. Elintarvikeyhtiö on hyvä esimerkki siitä, että sijoittajat suosivat tuttuja kuluttajatuoteyhtiöitä.

Fazer on leimallisesti perinteinen perheyhtiö. Jo vuonna 1891 perustettu yhtiö kasvanut kansainväliseksi ja monipuoliseksi elintarvikealan toimijaksi.

Fazer on vuosien saatossa laajentanut toimintaansa myös yritysostojen ja investointien kautta, viime vuosina erityisesti panostaen kasvipohjaisten tuotteiden kuten kaurajuomien ja muiden ruokainnovaatioden kasvuun.

Yritys on profiloitunut vastuulliseksi toimijaksi ja sillä on tunnettuja brändejä kuten Oululainen ja Skogaholm. Fazerin strategiana on luoda kestävää arvoa kuluttajalähtöisellä kehityksellä sekä orgaanisen kasvun että kansainvälistymisen kautta.

Myös Ouraan ja Patriaan kohdistuva mielenkiinto on ymmärrettävää.

”Oura on samalla tavalla kuluttajatuoteyhtiö, ja vielä nopeasti kasvava ja kehittyvä. Geopoliittisten jännitteiden maailmassa ei ole ihme, että kiinnostus Patrian listautumiseen on kasvanut”, Lounasmeri sanoo.

Sijoittajabarometrissa kysyttiin myös mihin valtionyhtiöihin sijoittaminen kiinnostaisi, jos valtio listaisi omistuksiaan. Kärkikolmikkoon nousivat rahapeliyhtiö Veikkaus, vetyverkostoa rakentava siirtoverkkoyhtiö Gasgrid ja kaasuyhtiö Gasum.

Listautumisannit eivät ole houkutelleet

Listautumiset alkoivat Helsingin pörssissä elpyä keväällä, kun GRK Infra listautui päämarkkinalle ja Nokian Panimo First North -kasvumarkkinalle. Syksyllä pörssiin siirtyivät Cityvarasto ja valtionyhtiö Posti.

Vaikka listautumisannit ja -myynnit ylimerkittiin, yllättävän harva osakesijoittaja osallistui niihin.

Sijoittajabarometrissa vain 13 prosenttia vastaajista ilmoittaa osallistuneensa tänä vuonna yhteen tai useampaan antiin tai myyntiin. Vastaajista 60 prosenttia sanoo osallistuneensa listautumiseen joskus aiemmin, mutta ei tänä vuonna.

Listautumisanteja ja -myyntejä karteltiin, koska listautuneet yritykset eivät houkutelleet sijoituskohteena. Tätä mieltä oli vastaajista jopa 78 prosenttia. Noin 10 prosenttia vastaajista jätti annit rahapulan takia väliin.

”Listautumisannit toteutetaan niin nopeasti, että yrityksen tunnettuudella on suuri merkitys. Sijoittajien toivelista kertoo, että kiinnostus kohdistuu erityisesti nopeasti kasvaviin, markkina-arvoltaan suuriin yrityksiin, jotka ovat alansa johtavia brändejä. Kehityskaarensa kypsässä vaiheessa olevat pienemmät listautujat eivät täytä useiden sijoittajien kriteereitä”, Lounasmeri arvioi.

Korjaus: Artikkelissa esitettiin virheellisesti, että kyse olisi vain Pörssisäätiön sijoitusbarometrista. Kyse on kuitenkin Suomen Osakesäästäjien, Suomen Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden toimeksiannosta tehdystä yhteisestä barometrista. Virhe korjattu 10.11.2025 klo 9.50.