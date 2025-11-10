Google Finance hyödyntää Kalshin ja Polymarketin ennustemarkkinadataa

Vielä vuosi sitten ennustemarkkinat olivat marginaalisia ja lähinnä kryptopiireissä tunnettuja, mutta nyt markkinat ovat siirtymässä valtavirtaan.

Kuva: Depositphotos.

Google on tuonut merkittävän uudistuksen talouspalveluunsa integroimalla Kalshin ja Polymarketin vedonlyöntialustojen reaaliaikaiset ennustemarkkinatiedot Google Finance -alustalle.

Kalshi on yhdysvaltalainen, regulaation alainen ennustusmarkkinapörssi, jossa käyttäjät voivat käydä kauppaa todellisten tapahtumien lopputuloksilla, esimerkiksi talousindikaattoreilla, vaaleilla tai urheilutuloksilla. ​

Polymarket puolestaan toimii hajautetun lohkoketjuteknologian voimin ja tarjoaa markkinapaikan erilaisille ennustuksille globaalisti. Polymarketissa käyttäjät voivat anonyymisti ennustaa esimerkiksi politiikan, urheilun ja talouden tapahtumia kryptovaluutoilla. Se tunnetaan laajasta ja nopeasti syntyvästä markkinatarjonnasta sekä yhteisövetoisesta lähestymistavasta, mutta ei noudata samanlaista tiukkaa sääntelyä kuin Kalshi.

Googlen integraatio tuo joukkoälyn tuottamat todennäköisyysennusteet osaksi sen finanssihakua. Se avaa sijoittajille mahdollisuuden arvioida tulevien tapahtumien todennäköisyyksiä samalla, kun he tarkastelevat perinteisiä osakekursseja ja talousindikaattoreita.​

Vedonlyönnistä kohti sijoitusennusteita

Google Financen integraatio on merkki siitä, että ennustesopimuksia aletaan institutionaalisestikin pitää uskottavina sentimentti-indikaattoreina, ei vain spekulatiivisina instrumentteina.​

Käytännössä käyttäjät voivat kysyä Google-haussa esimerkiksi ”Mikä on BKT:n kasvuennuste vuodelle 2025?”, jolloin palautetaan Kalshin ja Polymarketin nykyiset ja aiemmat todennäköisyysennusteet rinnakkain kurssidatan kanssa.

Näin joukkotiedon varaan rakentuvat ennustemarkkinat tuodaan osaksi jokapäiväistä talous- ja sijoitustiedon hakua.​

Kalshi keräsi tänä syksynä 300 miljoonan dollarin rahoituskierroksen viiden miljardin dollarin arvostuksella, ja Polymarket sai jopa kahden miljardin dollarin sijoituksen Intercontinental Exchangelta kahdeksan miljardin arvostuksella.

Ennustemarkkinoiden kaupankäyntivolyymit ovat nousseet yli kahteen miljardiin dollariin viikossa, erityisesti urheiluvedonlyönnin kasvun vauhdittamana.​

Bernsteinin analyytikot arvioivat, että alustoista on nousemassa laajempia informaatio- ja tiedonvälitysympäristöjä, kun kysyntä leviää politiikan ja vedonlyönnin kehyksistä kohti talous- ja yritystapahtumaennusteita. ​

Tekoälytehostetut sijoitustyökalut ja ennusteet

Samaan aikaan Google julkaisi uuden Deep Search -ominaisuuden Google Financeen, jota pyörittää yhtiön Gemini-tekoälymalli. Deep Search suorittaa jopa satoja rinnakkaisia hakuja ja kokoaa laajoja vastauksia lähteineen muutamassa minuutissa.

Lisäksi yritysten tulosseurantaan on tuotu reaaliaikaiset tulospuheluiden äänilähetykset, tekoälypohjaiset tiivistelmät ja jatkuvasti päivittyvä analyytikkoreaktioiden seuranta.

Googlen tuotejohtaja Robert Dunnette korostaa, että ennustemarkkinaintegroinnin avulla käyttäjät voivat ”valjastaa joukon viisauden” arvioidessaan tulevia tapahtumia. Uudistettu Google Finance -kokemus on laajentunut myös Intiaan, mutta kehittyneemmät ominaisuudet ovat aluksi saatavilla vain Yhdysvalloissa.​