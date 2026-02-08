Kryptovedonlyönti valtavirtaan: Polymarket rikkoi tammikuussa kaikki ennätyksensä

Polymarket keräsi tammikuussa lähes 40 miljoonaa verkkokävijää ja yli 12 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymin.

Vain 27-vuotialla Shayne Coplanin vuonna 2020 perustama Polymarket nousi tammikuussa maailman suosituimmaksi hajautetuksi sovellukseksi 38,4 miljoonalla verkkokäynnillä. Liikenne lähestyi jopa sijoituspalvelu Robinhoodin lukemia.

Polymarket on kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuun perustuva ennustemarkkinoiden alusta, jossa käyttäjät ostavat ja myyvät sopimuksia tulevien tapahtumien lopputuloksista. Kauppaa käydään USDC-vakaavaluutalla Polygon-lohkoketjussa.

Polymarketissa käyttäjät voivat anonyymisti ennustaa esimerkiksi politiikan, urheilun ja talouden tapahtumia kryptovaluutoilla. Se tunnetaan laajasta ja nopeasti syntyvästä markkinatarjonnasta sekä yhteisövetoisesta lähestymistavasta

Käytännössä kyse on vedonlyönnistä, mutta Polymarket itse kutsuu toimintaansa ”informaatiorahoitukseksi”.

Tammikuun kaupankäyntivolyymi ylitti 12 miljardia dollaria, mikä oli kaikkien aikojen ennätys yksittäiselle ennustemarkkinoiden alustalle. Koko toimialan yhteenlaskettu kuukausivolyymi nousi 17,2 miljardiin dollariin, eli kasvua joulukuuhun verrattuna kertyi 48 prosenttia.

Avointen positioiden arvo pysytteli noin 411 miljoonassa dollarissa, mikä jäi vielä marraskuun 2024 huippulukemista mutta osoitti nousevaa trendiä. Mobiililiikenne on kasvanut voimakkaasti viime kuukausina, ja suurin osa kävijöistä saapuu Yhdysvalloista.

Suosituimmat vedonlyöntikohteet tammikuussa olivat urheilutapahtumat, Yhdysvaltain mahdolliset iskut Irania vastaan sekä lyhyet 15 minuutin markkinat bitcoinin hintakehityksestä. Aktiivisimmat kaupankävijät tekivät keskimäärin yli viisi ennustetta.

Kylpyhuoneesta miljardööriksi

Coplanin tarina on poikkeuksellinen jopa teknologiamaailman mittapuulla. Hän osallistui 16-vuotiaana Ethereumin alkuvaiheen joukkomyyntiin vuonna 2014, kun kryptovaluutan hinta oli vain 0,30 dollaria. New Yorkin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot jäivät kesken, kun kiinnostus lohkoketjuteknologiaan vei voiton.

Pandemian alkaessa keväällä 2020 Coplan alkoi koodata ennustemarkkinoiden alustaa pienestä manhattanilaisasunnostaan. Hänen työpisteenään toimi kylpyhuone. Innoittajana toimi taloustieteilijä Robin Hansonin ajatus ”futarkiasta”, jossa markkinat ohjaavat päätöksentekoa.

Polymarket räjähti suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Alustalla veikatiin pelkästään vaalituloksesta yli 3,3 miljardia dollaria. Markkinat ennustivat Donald Trumpin voiton oikein aikana, jolloin perinteiset mielipidemittaukset kuvasivat vaalia tasaiseksi.

Lokakuussa 2025 New Yorkin pörssin emoyhtiö Intercontinental Exchange (ICE) ilmoitti jopa kahden miljardin dollarin strategisesta sijoituksesta Polymarketiin. Yhtiön arvostus nousi kahdeksaan miljardiin dollariin, ja Coplanista tuli Bloombergin mukaan maailman nuorin itse omaisuutensa ansainnut miljardööri. Helmikuuhun 2026 mennessä arvostus oli noussut jo yhdeksään miljardiin.

Wall Street Journal alkoi julkaista vedonlyöntikertoimia

Polymarketin viimeisin merkittävä liike on tammikuussa solmittu yksinoikeussopimus Dow Jonesin kanssa. Sopimuksen myötä Polymarketin reaaliaikainen ennustedata näkyy The Wall Street Journalin, Barron’sin, MarketWatchin ja Investor’s Business Dailyn verkkosivuilla ja osittain myös painotuotteissa.

”Ennustemarkkinoiden data on nopeasti kasvava reaaliaikaisen tiedon lähde kollektiivisista uskomuksista tulevaisuuden tapahtumista”, totesi Dow Jonesin toimitusjohtaja Almar Latour kumppanuuden julkistuksen yhteydessä.

Sopimus sisältää myös uudenlaisen tuloskalenterin, joka näyttää markkinoiden odotukset pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksille. Käytännössä vedonlyönnin kertoimet asettuvat perinteisten osakeanalyytikkojen ennusteiden rinnalle.

Polymarket on solminut mediayhteistyösopimuksia myös Yahoo Financen, Googlen ja sosiaalisen median palvelu X:n kanssa. Kilpailija Kalshi puolestaan on CNN:n virallinen ennustemarkkinakumppani.

Sääntely-ympäristö on ristiriitainen

Polymarketin tie Yhdysvaltain markkinoille on ollut kivinen. Vuonna 2022 johdannaismarkkinoiden valvoja CFTC määräsi yhtiölle 1,4 miljoonan dollarin sakon rekisteröimättömien sopimusten tarjoamisesta. Alusta esti pääsyn yhdysvaltalaisilta käyttäjiltä.

Marraskuussa 2024 FBI teki ratsian Coplanin Manhattan-asuntoon ja takavarikoi hänen puhelimensa. Oikeusministeriö epäili, että alusta oli edelleen sallinut amerikkalaisten vedot.

Heinäkuussa 2025 sekä oikeusministeriö että CFTC lopettivat tutkimuksensa ilman uusia syytteitä. Pian tämän jälkeen Polymarket osti CFTC:n säätelemän johdannaispörssin ja selvitysyhteisön QCEX:n 112 miljoonalla dollarilla, mikä avasi tien lailliseen toimintaan Yhdysvalloissa.

Paluusta huolimatta osavaltioden sääntelyviranomaiset ovat nousseet vastarintaan.

Nevadan pelivalvontaviranomainen nosti tammikuussa kanteen Polymarketia vastaan ja vaati alustan urheilusopimusten kieltämistä osavaltiossa ilman pelilisenssiä. Polymarket esti palvelunsa nevadalaisilta käyttäjiltä toistaiseksi.

Vastaavia oikeustoimia on vireillä useissa osavaltioissa. Massachusettsin osavaltion oikeusministeri on nostanut kanteen Kalshia vastaan. Tennesseen, Marylandin ja New Jerseyn viranomaiset ovat haastaneet ennustemarkkinoiden laillisuuden.

Seuraavaksi oma kryptovaluutta

Polymarket valmistautuu oman POLY-kryptovaluutan lanseeraukseen. Yhtiön markkinointijohtaja Matthew Modabber vahvisti suunnitelmat jo lokakuussa 2025 ja lupasi tokenia sekä ilmaisjakoa eli airdropia.

Helmikuun alussa 2026 yhtiö jätti tavaramerkkihakemukset nimille ”POLY” ja ”$POLY” Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastolle.

Yhtiö on myös hakenut uutta rahoitusta 12–15 miljardin dollarin arvostuksella. Kilpailija Kalshi puolestaan keräsi lokakuussa 300 miljoonaa dollaria viiden miljardin arvostuksella sijoittajinaan Sequoia Capital ja Andreessen Horowitz.

Ennustemarkkinoiden kasvu on herättänyt myös huolta.

Tammikuussa 2026 nimettömän Polymarket-tilin epäiltiin hyötyneen sisäpiiritiedosta, kun se ennusti Venezuelan presidentin Nicolás Maduron syrjäyttämisen tunteja ennen Yhdysvaltain sotilasoperaation julkistamista. Kaupankävijä tienasi yli 400 000 dollaria. Tapaus johti kongressiedustaja Ritchie Torresin lakiesitykseen, joka kieltäisi liittovaltion virkamiehiä ja vaaleilla valittuja päättäjiä käymästä kauppaa tapahtumilla, joihin he voivat itse vaikuttaa.

Polymarketin perustaja Coplan näkee yhtiönsä tulevaisuuden huomattavasti nykyistä vedonlyöntialustaa laajempana. Hänen visionsa mukaan Polymarket voisi kerätä miljardeja käyttäjiä ja toimia ensisijaisena lähteenä tiedon todentamisessa.

