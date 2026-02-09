Koneen kilpailijalla yhä vaikeuksia uusien laitteiden liiketoiminnassa

Koneen ja sen kilpailijan Otiksen tulosraportit kertovat, ettei uusien laitteiden markkinoiden pudotus ole vieläkään saavuttanut pohjakosketusta.

Kuva: Otis Suomi.

Kahden hissiyhtiön eli Koneen ja amerikkalaisen Otiksen viime viikon tulosjulkistukset luovat nyt ristivetoa sijoittajissa, joita on palkinnut hissiyhtiöiden korkea kannattavuus modernisoinneissa ja etenkin palveluissa eli kansanomaisesti huolloissa.

Uusien hissien ja liukuportaiden menekin laskukierre ei kuitenkaan ole liikevaihdossa katkennut loppuvuodesta kummallakaan yhtiöllä vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen aikana, mikä näkyy yhtiöiden uusimmissa luvuissa.

Otis kuvaakin viimeisen vuosineljänneksen osavuodessaan uusien laitteiden markkinaa osuvalla ilmaisulla lattea.

Positiivista on kuitenkin, että Kone vahvisti viimeisellä neljänneksellä yli kuusi prosenttia tilauskertymiään rakennusratkaisujen toimialalla, joista ilmeisesti suurin osta kertyy uusista laitteista. Otis pinnisti uusien laitteiden tilauksissa pari prosenttia plussalle.

Kahden hissiyhtiön vertailua vaikeuttaa se, että Otis julkistaa kannattavuuden erikseen uusissa laitteissa sekä palveluissa ja modernisoinneissa. Kone antaa julki kannattavuuden, kuten liikevoiton, vain konsernitasolla, ei toimialoittain.

Ristivetoa näkyy osakekursseissa

Sijoittajien ristiveto tuli ehkä osaltaan esiin Koneen osakekurssissa, joka heikkeni viime perjantain osavuoden julkistuksen jälkeen yli viisi prosenttia ja Otiksen puolitoista prosenttia New Yorkin pörssissä.

Hissiyhtiöt julkistivat lisäksi vain varovaisen positiivisen ennusteen kuluvalle vuodelle, mikä heijastuu myös negatiivisesti kurssitasossa.

Koneen kanssa liikevaihdoltaan ja kannattavuudeltaan tasavahva Sveitsiläinen Schindler ei ole vielä julkistanut viime vuoden tulostaan, mutta yhtiön osakekurssi painui niin ikään alle prosentin miinukselle.

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo luokittelee 23 -29 P/E-lukujen haarukasta hissiyhtiöiden pörrssiarvot ja nykyisen osakekurssien tasot kalliiksi.

”Hissiyhtiöt ovat kalliita verrattuna tulokseen. Toki yhtiöt lähettävät nousevia huoltolaskuja asiakkaille joka vuosi. Mutta tekoälyjätti Nvidia on tulokseen ja kasvuun nähden halvempi ostopaperi kuin hissiyhtiöt”, Angervuo lisää.

Kiina-kuilu oikenee hitaasti

Uusien laitteiden markkinoiden eli myynnin luisuminen alas lähti yli neljä vuotta sitten liikkeelle Kiinasta, jonne meni jopa 80 prosenttia hissiyhtiöiden kaikista uusista laitteista.

Kone kaappasi uusissa laitteissa ykköspaikan läntisistä hissiyhtiöistä.

Hissiyhtiöt eivät ole osavuosien lukujen valossa vieläkään pystyneet uusissa laitteissa kuromaan Kiina- kuilua kiinni esimerkiksi Euroopan, Aasian tai Amerikan myynneillään.

Otiksen viimeisen neljänneksen osavuodesta tulee esiin liikevaihdon mittava siirtymä uusista laitteista palveluiden puolelle verrattuna Kiinan myynnin huippuvuosiin.

Kiinan kovimman buumin aikana juoksuttivat uudet laitteet jopa yli 60 prosenttia hissiyhtiöiden konsernitason liikevaihdosta.

Palveluista ja modernisoinneista kertyi jo yli 60 prosenttia eli 2,5 miljardia dollaria (2,1 miljardia euroa) Otiksen konsernitason 3,79 miljardin dollarin (3,21 miljardia euroa) liikevaihdosta viime vuoden viimeisen neljänneksellä.

Samalla vain kolmannes eli 1,29 miljardia dollaria (yksi miljardia euroa) kertyi uusista laitteista.

Koneella kertyi noin 2,96 miljardin euron liikevaihdosta hieman yli miljardi euroa uusista laitteista ja 1,87 miljardia euroa palveluista ja modernisoinneista, joista kertyi niin ikään yli 60 prosenttia konsernitason viimeisen neljänneksen liikevaihdosta.

Kummankin hissiyhtiön käänne menee miltei yksiyhteen palvelujen osuudessa liikevaihdosta.

Kone on pystynyt pitämään uusien laitteidensa liikevaihdon samalla tasolla hissien globaalin kuninkaan Otiksen kanssa, mitä voi pitää myönteisenä saavutuksena vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Liikevoitto yhä alas uusissa laitteissa

Hissiyhtiöt eivät ole ehkä vielä saavuttaneet kovaa pohjaa uusissa laitteissa, joissa Otiksen liikevaihto painui viisi prosenttia miinukselle ja Koneella 8,7 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Hissiyhtiöt käyvät ilmeisesti yhä kovempaa hintakisaa uusissa laitteissa, mikä näkyy kannattavuuden romahtamisessa Kiinan hidastumisen jälkiseurauksena. Otis saavutti uusissa laitteissa vain 3,6 prosentin liikevoiton 1,29 miljardin dollarin liikevaihdolla, ja kannattavuus heikkeni historiallisestikin matalimmalle tasolle.

Myös yhä kovempi hintakilpailu painaa kannattavuutta, mikä näkyy osavuosikatsauksissa.

Uusien laiteiden liikevoitto heikkeni Otiksella noin 27 prosenttia 64 miljoonasta dollarista 47 miljoonaan dollariin eli 36 miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden viimeisen kvartaaliin.

Kannattavuuden laskukierre ei toistaiseksi osoita laantumisen merkkejä.

Uusien laitteiden liikevoitto aleni Otiksella myös vuoden 2025 kolmannella kvartaalilla noin 30 prosenttia eli noin 51 miljoonaan euroon, joka teki silloin vain 4,7 prosenttia liikevaihdosta.

Hissiyhtiöiden tuloksen tekeminen jää edelleen palvelujen varaan.

Kannattavuus parani palveluissa

Huollot ja moderninsoinnit ovat perinteisesti hissiyhtiöiden syömähampaita, joissa ei toistaiseksi tullut vastaan hintaeroosiota.

Otis paransi huoltojen ja modernisointien liikevoittoa 569 miljoonasta dollarista 638 miljoonaan dollariin viimeisellä vuosikvartaalilla.

Palvelujen 2,5 miljardin euron liikevaihdosta irtosi Otikselle liikevoitto, joka vahvistui 24,5 prosentista 25,5 prosenttiin verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin. Liikevoiton tasoa voi siten pitää ruhtinaallisen korkeana.

Kone nosti liikevaihtoaan kaksi prosenttia huolloissa ja Otis samalla sektorilla noin neljän prosenttia verran. Modernisoinneissakin yhtiöt etenivät melko lailla samaa tahtia. Kone teki noin kymmenen prosenttia plussaa ja Otis yhdeksän prosenttia viimeisellä neljänneksellä.

Otis vahvisti Koneen tavoin konsernitason liikevoittoaan kuluvan vuoden viimeisellä kvartaalilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Amerikkalaisyhtiön konsernitason liikevoitto nousi 15,9 prosentista 16,6 prosenttiin suhteessa 3,79 miljardin dollarin liikevaihtoon.

Kone nosti liikevoittoaan suhteessa 2,96 miljardin euron liikevaihtoon edellisen vuoden lopun 13 prosentista 13,6 prosenttiin viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kummankin yhtiöt liikevaihdot junnasivat jokseenkin paikallaan viimeisellä kvartaalilla, mikä kuvastanee uusien laitteiden heikkoa menekkiä.

Sijoittajat puntaroivat jollakin aikavälillä sitä, että kuinka kauan hissiyhtiöt pystyvät pitämään liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kuosissaan, mikäli uusien myynti ei lähde liikkeelle etenkään Kiinassa. Toistaiseksi Kiinan laiteostot menevät alaviistoon.

Kone vetäytyi lähes neljä vuotta sitten saksalaisen Thyssenin hissien eli nykyisen TK Elevatorin ostosta. Markkinalähteiden mukaan pääomasijoittajat ovat viemässä TK Elevatoria pörssiin noin 29 miljardin arvolla.

TK on vauhdittanut etenkin huoltojen ja modernisointien myyntiä, joka toi yhtiön nettisivujen mukaan 62 prosenttia yli yhdeksän miljardin euron liikevaihdosta.