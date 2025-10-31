Koneen kilpailijan kannattavuus romahti uusissa laitteissa

Kuinka kauan modernisoinnit ja huollot kantavat hissiyhtiöitä?

Kuva: Otis Suomi.

Globaalin hissikolmikon – Koneen, amerikkalaisen Otisin ja sveitsiläisen Schindlerin – osakekurssit ovat junnanneet lähinnä paikallaan kolmen vuosineljänneksen tulosjulkistusten jälkeen. Yhtiöiden näkymät kuluvalle vuodelle ovat varovaisen positiivisia, mutta niissä ei juuri odoteta Kiinan vetoavun palaavan uusien laitteiden kysyntään.

Pörssipiireiltä on ehkä jäänyt liian vähälle huomiolle jyrkkä alamäki uusien hissien ja liukuportaiden myynnissä, joka on kesä–syyskuussa laskenut kaikilla kolmella hissiyhtiöllä.

Uudet hissit ja liukuportaat tuovat aina mukanaan lisää tilauksia modernisointeihin ja huoltoihin. Etenkin Kone on onnistunut hyödyntämään aiemman tilausbuuminsa Kiinassa ja kasvattanut palvelujen myyntiä kilpailijoitaan vahvemmin.

Osavuosikatsausten perusteella uusien laitteiden markkina ei ole vielä saavuttanut pohjaa. Otis kirjasi viiden prosentin ja Kone yhdeksän prosentin laskun uusien laitteiden liikevaihdossa verrattuna edellisvuoden kolmanteen kvartaaliin.

Schindler ei julkaise uusien laitteiden myyntilukuja tai kannattavuustietoja. Yhtiö kuvaa myyntiään tulosraportissaan sanalla ”negatiivinen”, etenkin Kiinan markkinan takia.

Sijoittajat saavat kuitenkin hyvän kuvan uusien laitteiden kannattavuudesta Otisin tuloksista.

Maailman johtavana hissiyhtiönä Otis saavutti uusissa laitteissa 1,25 miljardin dollarin eli hieman yli miljardin euron liikevaihdon. Liikevoitto heikkeni 30 prosenttia noin 51 miljoonaan euroon, mikä vastaa vain 4,7 prosenttia liikevaihdosta.

Hintojen vääntöä uusissa laitteissa

Otis on aiemmin yltänyt noin 7–8 prosentin liikevoittomarginaaliin uusissa laitteissa, joiden kannattavuustietoja esimerkiksi Kone ei ole vuosiin suostunut julkistamaan.

Maailman suurimman hissimarkkinan, Kiinan, kysynnän hyytyminen painaa eniten uusien laitteiden kannattavuutta ja myyntiä.

Otisin lukujen perusteella hissiyhtiöt käyvät yhä tiukempaa hintakilpailua. Kiina on aiemmin vastannut yli 60 prosentista hissiyhtiöiden yhteenlasketusta uusien laitteiden myynnistä.

Kone onnistui pitämään asemansa uusissa laitteissa, jotka toivat noin miljardin euron liikevaihdon kesä–syyskuussa. Lähes tasaväkinen tulos Otisin kanssa voidaan jopa nähdä Koneen kannalta myönteisenä historiallisena käänteenä.

Hissiyhtiöt ovat perinteisesti tehneet parhaat katteensa palveluista, huolloista ja viime vuosina erityisesti modernisoinneista, jotka ovat vauhdittaneet palveluliiketoiminnan kasvua.

Koneen, Schindlerin ja Otiksen osakekurssit viimeisen viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Palvelut ylittivätkin kolmannella kvartaalilla uusien laitteiden liikevaihdon sekä Koneella että Otisilla. Schindler ei erittele liikevaihtonsa jakaumaa.

Huoltojen ja modernisointien korkeaa kannattavuutta voi edelleen tarkastella Otisin lukujen kautta. Palveluista kertyi yhtiölle noin 2,1 miljardin euron eli 2,4 miljardin dollarin liikevaihto.

Otisin palveluliiketoiminnan liikevoitto kasvoi noin 12 prosenttia ja nousi 532 miljoonaan euroon, mikä vastasi huikeaa 25,5 prosentin marginaalia.

Kone jäi palveluliikevaihdossa hieman Otisista jälkeen ja myi huoltoja ja modernisointeja yli 1,7 miljardilla eurolla kolmannella kvartaalilla.

Hissiyhtiöt ovat ilmeisesti onnistuneet nostamaan palveluhintojaan tai parantaneet tehokkuuttaan esimerkiksi digitalisaation avulla. Luvut kertovat, että palveluissa ja etenkin modernisoinneissa riitti kolmikon välillä jaettavaa kolmannella vuosineljänneksellä.

Modernisoinnit valttina

Hissien modernisointi on noussut merkittäväksi myyntivaltiksi. Kone kasvatti modernisointien liikevaihtoaan noin 12 prosenttia ja Otis yli 20 prosenttia. Myös Schindler korostaa raportissaan modernisointien vahvaa kehitystä.

Yhtenä positiivisena poimintana voi pitää sitä, että Kone voitti konsernitasolla uusissa tilauksissa Schindlerin, joka sekin raportoi kasvua modernisointitilauksissa.

Sveitsiläisyhtiön tilauskertymä nousi kolmannella kvartaalilla vajaan prosentin, kun taas Kone vahvisti tilauskertymäänsä yli seitsemän prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein ja Otis noin yhdeksän prosenttia.

Hissiyhtiöiden liikevaihto on Kiinan markkinan heikentymisen jälkeen pysynyt pitkälti paikallaan. Kaikki kolme toimijaa valmistavat tuotteitaan sekä Kiinassa, Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Otis saavutti noin 3,1 miljardin euron eli 3,7 miljardin dollarin liikevaihdon, Schindler 2,8 miljardin euron ja Kone saman verran kolmannella kvartaalilla.

Kone pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan 0,3 prosenttia ja Otis kaksi prosenttia, kun taas Schindler joutui kirjaamaan neljän prosentin laskun.

Otis pitää edelleen johtopaikkaa kannattavuudessa. Amerikkalaisyhtiön liikevoitto oli noin 17 prosenttia liikevaihdosta, Schindlerillä 13 prosenttia ja Koneella 12,3 prosenttia kolmannella kvartaalilla. Kaikki kolme yhtiötä onnistuivat kuitenkin parantamaan tulostaan edellisvuoteen verrattuna.

Jakajia riittää

Markkina-arvioiden mukaan huolloissa ja modernisoinneissa riittää kasvua vielä pitkään, vaikka Kiinan aiempi buumi on hiipunut. Jakajia kuitenkin riittää hissimarkkinoilla.

Yksi alan uusista haastajista on suurten pääomasijoittajien hallinnoima saksalainen TK Elevator (TKE), jonka liikevaihdosta palvelut kattavat noin 60 prosenttia, yhteensä noin 9,6 miljardia euroa vuodessa.

Kone nousi taannoin jälleen TKE:n mahdolliseksi ostajaehdokkaaksi, mikä toi entisen ThyssenKrupp Elevatorin uudelleen esiin myös Suomessa.

Palveluiden osuus on nyt kaikilla suurilla hissiyhtiöillä noussut noin 60 prosenttiin liikevaihdosta. Kiina-buumin aikana uusien hissien ja liukuportaiden myynti muodosti vielä keskimäärin yli puolet liikevaihdosta.