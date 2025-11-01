Keskon syömähammas virkoaa

Kesko haluaa kasvattaa ruokakaupan markkinaosuutta. Erityisesti hypermarketeilla on tässä iso rooli.

Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala. Kuva: Kesko Oyj.

Keskon suurin liiketoiminta-alue eli päivittäistavarakauppa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi viime vuodesta. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia, ja myynti K-ruokakauppa-ketjuille kasvoi 3,1 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä koko kauppakonsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,6 prosenttia 3,2 miljardiin euroon, vertailukelpoisesti 3,5 prosenttia.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli myös 3,2 miljardia euroa.

Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 3,5 prosenttia ja muissa toimintamaissa 3,6 prosenttia. Vertailukelpoinen kasvu on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kovinta vertailukelpoista kasvua Kesko teki autokaupassa, joka kasvoi 19,5 prosenttia vertailukelpoisesti viime vuodesta. Autokaupan 355 miljoonan euron liikevaihto on kuitenkin vain pieni osa koko konsernin yli 3,2 miljardin euron liikevaihdosta.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 208 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 202 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 1,2 miljoonaa euroa. Tähän kehitykseen vaikutti K-ruokakauppojen hintaohjelman toteuttaminen ja heikko Foodservice-markkina.

Analyytikot odottivat keskimäärin 213 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloskehitys oli hieman odotettua vaisumpaa.

Verkkokauppa ja hypermarketit ruokakaupan kasvun vetureina

Pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo, että Keskon vahva kysyntä ruoan verkkokaupassa jatkui ja myynti kasvoi 9,9 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa K-ruokakauppojen markkinaosuutta panostamalla laatuun, hintaan sekä verkostoon säilyttäen samalla hyvä kannattavuustaso.

Taulukko: Kesko Oyj.

”Strategian toteutuksen tulokset ovat jo nyt lupaavia: K-ruokakauppojen markkinaosuuskehitys on vahvistunut vuoden aikana ja hypermarket-kokoluokassa K-Citymarket on voittanut markkinaosuutta tammi-syyskuussa”, Rauhala kertoo.

Pääjohtajan mukaan asiakasvirrat kasvoivat kampanjoinnin ansiosta, mutta myös päivittäinen perusostaminen kasvoi.

”Vaikka ruokakauppamarkkina on edelleen hintavetoinen, näemme merkkejä laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvusta.”

Autokaupan toimialalla sekä Keskon liikevaihto että tulos kasvoivat merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä, kun kaikkien kolmen autokaupan osa-alueen, uusien autojen, käytettyjen autojen ja palveluiden, myynti kasvoi.

”Sekä uusien että käytettyjen autojen kauppa on käynyt selvästi markkinaa vilkkaammin”, Rauhala toteaa.

Kesko täsmentää lähiajan näkymiään.

Konserni odottaa toimintaympäristön paranevan vuoden 2025 aikana, mutta jatkuvan silti verrattain haastavana. Kesko odottaa vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuonna 2025.

Yhtiö arvioi vuonna 2025 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 640– 690 miljoonaa euroa, kun aiemmin Kesko arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 640–700 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu tammi-syyskuun tulokseen sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan suhdanteen arvioitua hitaampaan paranemiseen kolmannella vuosineljänneksellä.

Hypermarketit keskeisenä kasvun mahdollistajana

Kesko kertoo tiedotteessaan, että se investoi tulevina vuosina merkittävästi hypermarkettien verkostonsa vahvistamiseen kasvukeskuksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Kauppakonserni investoi vuosittain 200-250 miljoonaa euroa kauppaverkostonsa vahvistamiseen.

Hypermarketeilla on tärkeä rooli Keskon kauppaverkoston kehittämisessä: jo aiemmin on kerrottu, että lähivuosina on tulossa neljä uutta ja kolme korvaavaa K-Citymarketia.

Kuva: Kesko Oyj.

”Painopisteemme kauppaverkostomme vahvistamisessa on kasvukeskuksissa ja rakennetussa kaupunkiympäristössä. Pääkaupunkiseudun hypermarketverkostomme merkittävä vahvistaminen vastaa kaupungistumiseen sekä kasvavaan asiakaskysyntään”, Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula toteaa.

Helsingissä uusi Keskon K-Citymarket sijoittuu Kalasatamaan, Redin kauppakeskukseen. Vantaalla hypermarketia suunnitellaan Tikkurilaan, josta Kesko on ostanut Tikkurin kauppakeskuksen hallintaan oikeuttavan osake-enemmistön.

Espoossa uuden K-Citymarketin rakennustyöt puolestaan ovat jo käynnistyneet Espoontorin kauppakeskuksessa.