Suomen talouden ahdinko vain jatkuu

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kokonaistuotanto nimittäin supistui syyskuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Vuositasolla luvut olivat 0,2 prosenttia viime vuoden tason alapuolelle.

Tilastokeskus julkisti myös ennakollisen arvion vuoden 2025 kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteen kehityksestä. Tilastokeskus ennakoi bruttokansantuotteen supistuneen 0,1 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Vuositasolla bruttokansantuote tippui peräti 0,9 prosenttia.

Suomen talous ei siis edelleenkään kasva, vaikka positiivista käännettä on povattu laajalla rintamalla.

Lukuisten ennustelaitosten Suomen bruttokansantuotteen kasvua koskevat ennusteet ovat nimittäin olleet varovaisen optimistisa. Kaikki ovat ennustaneet tälle vuodelle kasvua.

Finanssiala ry on koonnut ennusteet yhteen taulukkoon, jonka mukaan kovinta kasvua tälle vuodelle on ennustanut Aktia 1,6 prosentin kasvuennusteella. Merkillepantavaa on, että myös valtiovarainministeriö on povannut 1,0 prosentin kasvua. Ministeriön kasvulukuja käytetään apuna valtion budjetin laadinnassa.

Todellisuus näyttää olevan jotain muuta kuin ennusteet.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan lukemat paljastavat, että tuotanto on pysynyt lähes paikoillaan koko vuoden.

Vaikka kulutuskysynnän ja viennin elpyminen antavat toivoa, kasvu nojaa edelleen epävarmoihin tulevaisuudenodotuksiin.

”Parasta mitä syksyn kasvuluvuista voi sanoa on se, että näyttäisi menneen jonkin verran paremmin kuin keväällä, jolloin tilanne oli erityisen vaisu. Bruttokansantuotteen supistuminen tasaantui, mutta mitään merkkiä kasvusta ei toistaiseksi ole näkyvissä kovan datan pohjalta”, toteaa Appelqvist.

Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuoden kolmena ensimmäisenä neljänneksenä, mutta vuoden päätteeksi kasvu hyytyi.

Tänä vuonna ei kasvua ole toistaiseksi nähty. Parhaimmillaan on ylletty lähelle nollaa.

”Suhdanne-ennusteihin on ladattu kohtalaisen vahvoja kasvuodotuksia tulevaisuuden suhteen. Tällä hetkellä ensi vuotta koskevat ennusteet ovat hyvin samantapaisia kuin viime syksynä tehdyt ennusteet olivat vuoden 2025 osalta. Ne ennusteet eivät koskaan toteutuneet, mutta toivottavasti nyt osutaan paremmin lankulle”, sanoo Appelqvist.

Appelqvistin mukaan kuukausitasolla kokonaistuotanto vaihtelee kohtalaisen paljon.

”Elokuussa lukemat näyttivät jo hieman paremmilta, mutta syyskuussa nousutrendi ei saanut jatkoa. Isommassa kuvassa kokonaistuotanto on polkenut paikallaan koko vuoden”, sanoo Appelqvist.

Appelqvist muistuttaa, että jatkon suhteen myönteisille odotuksille löytyy kuitenkin perusteita sekä kotimaisen kulutuskysynnän elpymisen että viennin osalta.

”Kulutuskysynnän elpyminen vaikuttaa todennäköiseltä, mutta kovin pitkäaikaiseksi kasvun vauhdittajaksi ei kulutuksesta ole”, arvioi Appelqvist.

Tilastokeskus julkistaa tarkennetut tiedot vuoden kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteesta 28. marraskuuta. Silloin saadaan myös tarkempaa tietoa kasvun rakenteesta eri kysyntäerien osalta.