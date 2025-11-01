Sijoittajien markkinatunnelmat kirkastumassa

Amerikkalaissijoittajien markkinatunnelmat ovat viime viikkoina kääntyneet selvästi aiempaa valoisammiksi, selviää tuoreimmasta AAII Investor Sentiment Survey -kyselystä.
Kyseessä on American Association of Individual Investors (AAII) -järjestön viikoittain toteuttama kysely, jossa jäseniltä tiedustellaan heidän näkemyksiään osakemarkkinoiden suunnasta seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vastaajat arvioivat, odottavatko he markkinoiden nousevan, pysyvän ennallaan vai laskevan.
Kysely tarjoaa reaaliaikaista tietoa yksityissijoittajien tunnelmista ja toimii tärkeänä sijoittajapsykologian mittarina, jota seuraavat niin alan ammattilaiset kuin talousmedia. Tuloksia hyödynnetään laajasti markkinatunnelman analysoinnissa ja sijoituspäätösten tukena, vaikkei niitä suositella käytettäväksi yksittäisenä päätöksenteon perusteena.
AAII:n kysely auttaa sijoittajia myös välttämään niin kutsuttua jälkiviisausharhaa – taipumusta uskoa, että tulevat tapahtumat olisivat olleet ennustettavissa tarkastelemalla menneitä. Markkinatunnelman seuraaminen rohkaisee sijoittajia suuntaamaan huomionsa tulevaisuuteen sen sijaan, että he keskittyisivät liiaksi historiallisiin datoihin ja tapahtumiin.
Pitkän aikavälin keskiarvojen mukaan nousujohteinen markkinatunnelma, eli osuus vastaajista, jotka uskovat markkinoiden nousevan seuraavan puolen vuoden aikana, on ollut 38 prosenttia. Neutraalin tunnelman osuus on keskimäärin 31,5 prosenttia ja laskujohteisen 30,5 prosenttia.
Tuoreimmassa kyselyssä markkinoiden nousua odottavien osuus nousi 44 prosenttiin, kun taas laskua ennakoivien osuus jäi alle 37 prosenttiin. Molemmat osuudet ovat kuitenkin keskimääräistä korkeampia.
Neutraalien sijoittajien osuus on laskenut selvästi, vain hieman yli 19 prosenttiin, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 31,5 prosenttia.
Nousua odottavien osuus kasvoi selvästi edellisviikon 37 prosentista, samalla kun laskua odottavien osuus putosi lähes 43 prosentista. Tämä kertoo sijoittajien tunnelmien selvästä kirkastumisesta, vaikka näkemykset tulevasta markkinasuunnasta ovat edelleen osin ristiriitaisia.
Sijoittajaluottamusta on todennäköisesti vahvistanut useiden tekijöiden yhdistelmä: Yhdysvaltojen suurten teknologiayhtiöiden vahvat tulosraportit, Kiinan ja USA:n välisen kauppasodan lieventyminen sekä maltillinen inflaatiodata.
Wall Street saavutti alkuviikosta uusia ennätystasoja erityisesti niin sanotun mahtiseitsikon yhtiöiden kurssinousujen ja laskevien valtionlainakorkojen tukemana.
Amazonin osakekurssi kohosi kaikkien aikojen huippuunsa sen jälkeen, kun yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulos ylitti analyytikoiden odotukset selvästi. Erityisesti pilvipalveluyksikkö Amazon Web Services kirjasi 20 prosentin liikevaihdon kasvun, mikä viittaa yritysasiakkaiden kysynnän uuteen vahvistumiseen.
Myös Apple ylsi omaan ennätystasoonsa odotettua vahvempien tulosten ja myönteisen ohjeistuksen siivittämänä tärkeää joulunajan neljännestä varten.