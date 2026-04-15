Listautumismarkkina tekemässä historiaa – Anthropic tavoittelee biljoonan dollarin arvostusta

Pääomasijoittajat jonottavat päästäkseen mukaan. Anthropic on viime viikkoina saanut useita tarjouksia rahoituskierroksesta, jossa yhtiön arvostus nousisi jopa 800 miljardiin dollariin. Yhtiö on toistaiseksi kieltäytynyt niistä kaikista.

Helmikuussa päättyneen 30 miljardin dollarin Series G -kierroksen jälkeinen arvostus oli 380 miljardia. Nyt sijoittajat ovat valmiita maksamaan yli tuplasti enemmän. Jälkimarkkinoilla, joilla yksityisten yhtiöiden osakkeet vaihtavat omistajaa ennen listautumista, Anthropicin arvostus on noussut jo 688 miljardiin dollariin Caplight-alustalla. Toisella jälkimarkkinapaikalla, Jupiterilla, implisiittinen markkina-arvo on yltänyt 851 miljardiin.

Kyse ei ole pelkästä spekulaatiosta. Arvostuksen takana on liikevaihdon kasvu, jollaista teknologiateollisuus ei ole aiemmin nähnyt tässä mittakaavassa.

Yhtiön vuositasolle laskettu liikevaihto eli niin kutsuttu run rate ylitti huhtikuun alussa 30 miljardia dollaria. Vuoden 2025 lopussa vastaava luku oli yhdeksän miljardia ja tammikuussa 2025 vasta miljardi. Kasvu on siis yli 30-kertainen 15 kuukaudessa.

Kasvun ajurina toimivat yritysasiakkaat. Noin 80 prosenttia liikevaihdosta tulee yrityksiltä, ja yli tuhat yritystä käyttää Anthropicin palveluihin vuositasolla yli miljoona dollaria. Helmikuussa näitä suurasiakkaita oli vielä 500. Fortune 500 -listan kymmenestä suurimmasta yhtiöstä kahdeksan käyttää Anthropicin Claude-mallia.

Turvallisuustutkijoista teknologiajätiksi

Anthropicin tarina alkoi erimielisyyksistä. Dario Amodei toimi OpenAI:n tutkimuksesta vastaavana varapresidenttinä ja oli mukana kehittämässä GPT-2- ja GPT-3-kielimalleja, joista myöhemmin jalostettiin maailman tunnetuin tekoälysovellus ChatGPT. Amodei kuitenkin koki, ettei OpenAI panostanut riittävästi tekoälyn turvallisuuteen.

Vuonna 2021 hän perusti sisarensa Daniela Amodein ja useiden muiden entisten OpenAI-tutkijoiden kanssa Anthropicin. Yhtiö rakennettiin julkishyödylliseksi yhtiöksi, jonka yhtiöjärjestys velvoittaa hallituksen huomioimaan voiton tavoittelun rinnalla tekoälyn vastuullisen kehityksen.

Anthropic's pre-IPO stock, one of the most anticipated IPOs of all time, now has an implied market cap of $851 billion on Jupiter.



In October 2025, the value of a share of Anthropic's pre-IPO stock on Jupiter was as low as ~$122.



Ensimmäisinä vuosina Anthropic tunnettiin lähinnä tutkimuslaboratoriona. Yhtiö kehitti niin kutsutun perustuslaillisen tekoälyn menetelmän, jossa kielimallia ohjataan kirjoitettujen periaatteiden avulla perinteisen ihmispalautteen sijaan. Kaupallinen läpimurto tuli vasta Claud-mallien myötä.

Turvallisuuspainotus, joka aluksi vaikutti kaupalliselta haitalta, on kääntynyt kilpailueduksi erityisesti säännellyillä toimialoilla.

Rahoitus-, terveydenhuolto- ja lakialan yritykset ovat siirtyneet Claud-malleihin juuri siksi, että Anthropic on asettanut käyttörajoituksia, joista kilpailijat ovat luopuneet. Tämä on paradoksi, joka selittää paljon yhtiön menestyksestä.

Keväällä 2025 yhtiö julkisti Claude 4 -mallisarjan, ja toukokuussa 2025 pidettiin ensimmäinen kehittäjäkonferenssi.

Helmikuussa 2026 Anthropic teki jotain tekoälyalalle poikkeuksellista ja esitti kaksi mainosta Super Bowlissa. Kampanja korosti, ettei Claude näytä käyttäjilleen mainoksia, toisin kuin kilpailija ChatGPT:n ilmaisversio.

Koodaustyökalusta kasvun moottori

Merkittävin yksittäinen kasvun lähde on Claude Code, ohjelmointiin erikoistunut tekoälytyökalu, joka siirtyi tutkimusvaiheesta yleiseen käyttöön toukokuussa 2025. Sen vuositasoinen liikevaihto on kasvanut 2,5 miljardiin dollariin ja yli kaksinkertaistunut vuoden 2026 alusta.

Erään arvion mukaan neljä prosenttia kaikista GitHubin julkisista koodimuutoksista tehdään nykyään Claude Coden avulla.

Tammikuussa 2026 yhtiö laajensi tarjontaansa Claude Cowork -työkalulla, joka tuo tekoälyavusteiset työnkulut koodauksen ulkopuolelle. Cowork automatisoi tehtäviä myynnistä, taloushallinnosta ja data-analytiikasta juridiikkaan. Työkalu on räätälöitävissä eri rooleihin yhdentoista avoimen lähdekoodin lisäosan avulla.

Coworkin vaikutus ulottuu Anthropicin tuloslaskelmaa laajemmalle. Ohjelmistoyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet merkittävästi, kun sijoittajat pelkäävät tekoälyn syrjäyttävän perinteisiä SaaS-palveluja.

Altimeter Capitalin perustaja Brad Gerstner arvioi hiljattain, että Anthropicin vuositason liikevaihto voi yltää 80–100 miljardiin dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä.

Huhtikuun alussa Anthropic esitteli Mythos-mallinsa, yhtiön toistaiseksi edistyneimmän tekoälyn. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkaissut sitä laajaan käyttöön vedoten kyberturvallisuusriskeihin. Päätös on herättänyt keskustelua sijoittajien keskuudessa, sillä Mythoksen viivästyminen voi leikata loppuvuoden tuloennusteita.

Tuleeko listautuminen syksyllä?

Raporttien mukaan Anthropic tähtää listautumiseen Nasdaq-pörssiin lokakuussa 2026. Annin kokoluokaksi on kaavailtu yli 60 miljardia dollaria, mikä tekisi siitä SpaceX:n jälkeen historian toiseksi suurimman listautumisen.

Valmistelut ovat jo pitkällä. Yhtiö on palkannut lakitoimisto Wilson Sonsinin avustamaan prosessissa ja käynyt alustavia keskusteluja investointipankkien kanssa. Pääjärjestäjiksi kaavaillaan Goldman Sachsia, JPMorgania ja Morgan Stanleyta. Hallitukseen on liittynyt Microsoftin entinen talousjohtaja Chris Liddell, joka toimi keskeisissä tehtävissä General Motorsin 23 miljardin dollarin listautumisessa.

Lisäksi yhtiö on käynnistänyt viiden–kuuden miljardin dollarin henkilöstön osakekauppajärjestelyn rakenteellisten esteiden purkamiseksi.

Tosin aikataulusta on eriäviä näkemyksiä. Investointipankkien sitoutumisesta lopulliseen listautumiseen kuluu tyypillisesti kuudesta yhdeksään kuukautta, ja virallista S-1-rekisteröintiä ei ole vielä jätetty.

Osa analyytikoista pitää lokakuuta 2026 kunnianhimoisena tavoitteena ja arvioi realistisemmaksi ajankohdaksi alkuvuotta 2027.

Sijoittajien näkökulmasta kysymys kuuluu, mahtuuko Anthropicin listautuminen samaan markkinaikkunaan SpaceX:n ja OpenAI:n kanssa. SpaceX:n roadshow alkaa kesäkuussa, OpenAI tähtää listautumiseen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Pelkästään näiden kolmen yhtiön yhteenlaskettu rahoitustarve ylittää 240 miljardia dollaria, kun koko Yhdysvaltojen listautumismarkkina keräsi vuonna 2025 noin 45 miljardia.

Riskejä riittää

Arvostuksen taustalla piilee merkittävä kustannuspaine. Anthropic suunnittelee käyttävänsä vuonna 2026 noin 19 miljardia dollaria mallien koulutukseen ja laskentainfrastruktuuriin, mikä vastaa suunnilleen koko liikevaihtoa. Bruttokate on pudonnut noin 40 prosenttiin päättelykustannusten noustua 23 prosenttia ennakoitua nopeammin.

Yhtiö itse ennustaa saavuttavansa positiivisen vapaan kassavirran vuoteen 2027–2028 mennessä. Vertailun vuoksi OpenAI:n vastaava tavoite on vasta 2030. Ennusteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin, että liikevaihtokasvu jatkuu nykyisellä radalla.

Kenties merkittävin yksittäinen riski liittyy Yhdysvaltojen puolustusministeriöön. Helmikuussa 2026 puolustusministeri Pete Hegseth vaati Anthropicia poistamaan sopimusehdoista rajoitukset, jotka kieltävät Clauden käytön kotimaan massavalvonnassa ja täysin autonomisissa aseissa. Dario Amodei kieltäytyi.

Pentagon luokitteli yhtiön tämän jälkeen toimitusketjuriskiksi ja kielsi liittovaltion urakoitsijoita käyttämästä sen palveluja.

Anthropic haastoi päätöksen oikeudessa. Kalifornian liittovaltion tuomioistuin katsoi alustavasti, että hallitus todennäköisesti ylitti toimivaltansa, mutta D.C.:n vetoomustuomioistuin hylkäsi Anthropicin pyynnön päätöksen lykkäämisestä. Suullinen käsittely on asetettu toukokuulle 2026.

Kiistan lopputulos voi rajata merkittävästi yhtiön pääsyä liittovaltion ja puolustusalan asiakaskuntaan.

Erityistä huomiota ansaitsee myös Anthropicin liikevaihdon laskentapa. Yhtiö raportoi tuottojaan bruttoperusteisesti, jolloin pilvipalvelukumppaneiden kautta tuleva liikevaihto kirjataan kokonaisuudessaan. OpenAI käyttää nettoperusteista kirjanpitoa. Vertailukelpoisten lukujen valossa Anthropicin todellinen liikevaihto saattaa siten olla ilmoitettua pienempi.

Kaksi erilaista tietä pörssiin

Anthropicin ja OpenAI:n listautumisten vertailu kertoo tekoälymarkkinan jakautumisesta. OpenAI keräsi maaliskuussa rahoitusta 852 miljardin dollarin arvostuksella, mutta sen kasvutarina nojaa kuluttajatuotteisiin. ChatGPT:llä on yli 900 miljoonaa viikkokäyttäjää, mutta yritysasiakkaiden osuus liikevaihdosta jää selvästi Anthropicia pienemmäksi.

Yritysliikevaihdon rakenne on pörssihinnoittelussa merkityksellinen. Yritysasiakkaat sitoutuvat tyypillisesti pidemmiksi ajanjaksoiksi, vaihtavat palveluntarjoajaa harvemmin ja laajentavat käyttöään sopimuskausien aikana.

Ramp-analytiikkayhtiön mukaan Anthropicin osuus yritys-AI-markkinasta kasvoi maaliskuussa 24,4 prosentista 30,6 prosenttiin, kun OpenAI:n osuus laski 46 prosentista 35,2 prosenttiin.

Infrastruktuuririntamalla Anthropic on solminut Googlen ja Broadcomin kanssa sopimuksen useiden gigawattien laskentakapasiteetista. Uudet TPU-resurssit tulevat käyttöön vaiheittain vuodesta 2027 alkaen. Amazon pysyy yhtiön ensisijaisena pilvikumppanina, ja Claude on ainoa huipputason tekoälymalli, joka on saatavilla kaikilla kolmella suurella pilvialustalla: AWS:ssä, Google Cloudissa ja Microsoft Azuressa.

Eräs molempia yhtiöitä rahoittanut sijoittaja totesi Financial Timesille, että OpenAI:n viimeisimmän kierroksen arvostuksen perusteleminen edellyttää oletusta yli 1,2 biljoonan dollarin listautumisarvostuksesta. Tässä valossa Anthropicin 800 miljardin tarjoukset vaikuttavat suhteelliselta edulliselta.

Listaamattomien tekoäly-yhtiöiden jälkimarkkinoilla Anthropicin osakkeiden hinta on noussut huimaavasti. Jupiter-alustalla osakkeen hinta on kivunnut lokakuun 2025 noin 122 dollarista nykyiseen noin 900 dollariin, eli nousua on kertynyt yli 640 prosenttia seitsemässä kuukaudessa. Nämä jälkimarkkinainstrumentit antavat hintatason altistuksen yhtiöön ennen varsinaista listautumista.

Vuoden 2026 jälkipuoliskosta on muodostumassa tekoäly-listautumisten tiivistymä, jota pääomamarkkinat eivät ole koskaan nähneet. Se, kestääkö markkinoiden imukyky kolmen satojen miljardien yhtiön samanaikaisen pörssitien, on avoin kysymys, johon vastaus alkaa hahmottua vasta kesällä.