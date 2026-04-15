Yritysten maksuviiveet kääntyivät rajuun nousuun – suunta huolestuttaa asiantuntijaa

Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus nousi korkeimmalle tasolle moneen vuoteen. Kuva: Intrum Oy.

Luotonhallintayhtiö Intrumin katsaus vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä kertoo rajusta muutoksesta maksuviiveellisten yritysten määrässä. Tiedot ilmenevät Intrumin neljännesvuosittain julkaisemasta Insight-katsauksesta, joka kokoaa yhteen luotonhallinnan ja maksamisen tilastoja Intrumin laskunvälityksen ja perinnän datasta sekä taloustilanteesta yleisesti.

Maksuviiveellisten yritysten osuus nousi jyrkästi vuoden 2025 viimeiseen neljännekseen sekä vuodentakaiseen verrattuna ja on tällä hetkellä korkeimmalla tasolla useaan vuoteen.

Maksuviiveet voivat ennakoida vakavampia maksuongelmia kauan ennen kuin ne näkyvät maksuhäiriömerkintöinä. Vuoden 2025 lopun positiiviset talousnäkymät ja alkuvuoden kasvuodotukset kohtaavat nyt vastatuulta.

Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus nousi 19,04 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen ja 7,26 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on nyt korkeimmalla tasolla kolmeen vuoteen.

Maksuviiveitä oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 19 133 yrityksellä, mikä on 5,7 prosenttia kaikista yrityksistä. Viimeksi maksuviiveellisiä yrityksiä oli suhteellisesti enemmän vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

”Yritysten maksuviiveet voivat ennakoida maksuongelmia kauan ennen kuin ne näkyvät maksuhäiriömerkintöinä. Nykyisessä talousympäristössä reaaliaikaisiin maksuviivetietoihin perustuvat luottopäätökset ja maksuehdot auttavat vakauttamaan liiketoimintaa ja torjumaan luottotappioriskejä”, Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari sanoo.

Myös yritysten maksukyky kääntyi laskuun vuoden 2025 viimeisen neljänneksen perintäonnistumien perusteella. Yritysperinnän toimeksiantojen määrät ja pääomat kasvoivat edelliseen neljännekseen nähden.

Perintätapausten ja pääomien osalta on osittain kyse kausivaihtelusta, mutta pitkällä aikavälillä trendi on nouseva. Konkurssien määrät jatkoivat edelleen kasvua ja niiden 12 kuukauden liukuva keskiarvo kasvaa edelleen.

Yritysten maksukyky heikkeni kolmen kuukauden perintäonnistumalla mitattuna verrattuna sekä edelliseen vuosineljännekseen että vuoden takaiseen. Kuva: Intrum Oy.

”Kaikkiaan maksuviiveellisten yritysten osuuden kasvu yhdistettynä maksukyvyn heikkenemiseen ja perintätapausten kasvuun kertoo yritysten tilanteen huonontumisesta. Näiden tietojen valossa talouskasvu näyttää aiempaa epätodennäköisemmältä, eikä konkurssien kasvun voida odottaa taittuvan”, Lehessaari toteaa.

”Perintätapausten määrät ja pääomat kääntyivätkin kuluttajaperinnässä lievään nousuun vuonna 2025 pitkään jatkuneen laskevan trendin jälkeen. Hyvä uutinen on, että viime vuonna nähty kuluttajien maksukyvyn vahvistuminen kuitenkin jatkui, Lehessaari kertoo.