Yleinen tekoäly etenee nopeammin kuin pörssi pysyy mukana

Suurin osa AGI-tutkimuksen kärkityöstä tehdään yhtiöissä, joiden osakkeita ei vielä voi ostaa. Sijoittajan keinot ovat siksi epäsuoria.

Yleinen tekoäly, englanniksi artificial general intelligence eli AGI, tarkoittaa järjestelmää, joka pystyy suoriutumaan käytännössä mistä tahansa ihmisen kognitiivisesta tehtävästä vähintään ihmisen tasolla. Käsite erottuu nykyisistä kapeista sovelluksista, jotka on viritetty yksittäisiin tehtäviin kuten kuvantunnistukseen tai kääntämiseen.

Yhtenäistä määritelmää ei ole. OpenAI kuvaa AGI:n järjestelmäksi, joka päihittää ihmisen useimmissa taloudellisesti arvokkaissa töissä. Google DeepMind on esittänyt portaikkomallin, jossa kyvykkyys jaetaan tasoihin tehtävien laajuuden ja suoritustason mukaan. Anthropic puhuu mieluummin transformatiivisesta tekoälystä, jonka taloudelliset vaikutukset olisivat verrattavissa teolliseen vallankumoukseen.

Sijoittajan kannalta määritelmäkiista on enemmän kuin akateeminen yksityiskohta. Microsoftin OpenAI-omistuksen, kirjanpitoarvoltaan 135 miljardia dollaria, ydintä oli alun perin lauseke, jossa erillinen asiantuntijapaneeli ratkaisee, milloin AGI on saavutettu. Tämän viikon alussa julkistettu sopimuspäivitys yksinkertaisti rakennetta, mutta jätti AGI-määritelmän ennalleen ja antoi Microsoftille luvan kehittää AGI:tä myös itse.

Aikataulusta vallitsee voimakas erimielisyys. Sam Altman, Dario Amodei ja Demis Hassabis ovat puhuneet vuosien, eivät vuosikymmenten, aikajänteestä. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang julisti maaliskuun GTC-konferenssissa, että AGI on jo saavutettu hänen omalla mittarillaan, jolla hän tarkoitti kykyä rakentaa miljardiluokan liiketoiminta tekoälyn varaan.

Huangin lausunto kertoo enemmän kaupallisesta intressistä kuin tieteestä. Skeptikot, kuten Metan pääasiantuntija Yann LeCun, pitävät nykyisten kielimallien arkkitehtuuria perustavanlaatuisesti riittämättömänä yleisälyyn. Kysymys siitä, kuka on oikeassa, ratkaisee triljoonien dollareiden arvostukset.

”Voisimme saavuttaa AGI:n jo tänä vuonna, ja noin vuoteen 2030 mennessä tekoäly voisi ylittää kaikkien ihmisten yhdistetyn älykkyyden”, ennustaa Elon Musk.

ELON MUSK: We could hit AGI as soon as this year, and by around 2030 AI could exceed the intelligence of all humans combined. pic.twitter.com/5KH2sjS1NM — Noah (@NoahKingJr) April 27, 2026

Kärjessä kulkevat ovat suurelta osin pörssin ulkopuolella

Tekoälyn huippututkimuksen kärki on tällä hetkellä neljän yhtiön käsissä. Niitä ovat OpenAI, Anthropic, Google DeepMind ja xAI. Näistä vain DeepMind on osa pörssiyhtiötä, eli Googlen emoyhtiötä Alphabetia.

OpenAI on yhä yksityinen, vaikka sen helmikuinen 110 miljardin dollarin rahoituskierros nosti arvostuksen 852 miljardiin dollariin. Anthropic teki helmikuun puolivälissä 30 miljardin dollarin rahoituskierroksen GIC:n ja Coatuen johdolla, ja arvostus nousi 380 miljardiin. Sijoittajat ovat tarjoutuneet ostamaan osakkeita yli 800 miljardin dollarin arvostuksella, mutta yhtiö ei ole tarttunut tarjoukseen.

xAI:n tilanne muuttui helmikuussa, kun Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX osti tekoälyhaaransa kokonaan. Tämä siirtää julkisten markkinoiden pääsyn xAI-altistukseen mahdolliseen SpaceX:n listautumiseen, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden jälkipuoliskolla.

Pörssin kautta päästään kärkitutkimukseen suoraan ainoastaan Alphabetin osakkeilla. Hassabis on siirtänyt DeepMindin painopistettä perustutkimuksesta tuotekehitykseen, ja yhtiön Gemini 3.1 Pro -malli sai helmikuussa ARC-AGI-2-päättelytestissä tuloksen 77 prosenttia, yli kaksi kertaa enemmän kuin edeltäjänsä. Alphabetin investointiohjeistus vuodelle 2026 on 175–185 miljardia dollaria, lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Yksityisten kärkiyhtiöiden osuminen pörssiin tapahtuu välillisesti pääomistajien kautta. Microsoftilla on noin 27 prosentin omistus OpenAI:sta. Amazonilla on Anthropicissa kahdeksan miljardin dollarin sijoitus, ja se on luvannut sijoittaa lisäksi 50 miljardia tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Meta Platformsilla taas on oma Llama-mallisarjansa, joka on avointen mallien markkinajohtaja, mutta yhtiö ei myy sitä rajapinnan kautta vaan käyttää omissa mainostuotteissaan.

Lapionmyyjät hyötyvät ensimmäisinä

Wall Streetin vanhan sanonnan mukaan kultaryntäyksessä rikastuvat lapionmyyjät. AGI-rakentamisessa kultainen lapio on edistynyt puolijohde ja sitä valmistava infrastruktuuri.

Nvidia hallitsee tekoälykiihdyttimien markkinaa 80–90 prosentin osuudella. Yhtiön viime tilikauden liikevaihto oli 216 miljardia dollaria, ja viimeisellä neljänneksellä luku oli 68,13 miljardia, kasvua edellisvuodesta 73 prosenttia. Datakeskussegmentti yksinään tuotti 62,31 miljardia. Huang on kertonut, että yhtiöllä on näkyvyyttä yhteensä biljoonan dollarin tilauksiin vuoden 2027 loppuun mennessä.

Käytännön monopoliasema näkyy arvostuksessa. Markkina-arvo ylitti viiden biljoonan dollarin rajan huhtikuun loppupuolella. Blackwell-järjestelmät on myyty loppuun keskelle vuotta 2026, ja seuraavan sukupolven Rubin-arkkitehtuuri valmistautuu jo vuoroon.

Toinen ilmeinen voittaja on Taiwan Semiconductor Manufacturing, jonka osuus edistyneiden piirien valmistuksesta on noin 72 prosenttia. Yhtiön investointiohjeistus vuodelle 2026 on 52–56 miljardia dollaria, ja se odottaa tekoälykiihdytinliikevaihdon kasvavan vuotuisesti yli 50 prosentin tahdilla vuoteen 2029 saakka. Intelin ja Samsungin saantovaikeudet edistyneillä prosessisolmuilla ovat antaneet TSMC:lle hinnoitteluvoimaa, joka näkyy 66 prosentin bruttokatteessa.

Ketjun yläpäässä istuu yhtä keskeinen toimija. Hollantilainen ASML on ainoa EUV-litografiakoneiden valmistaja maailmassa. Sen tammi-maaliskuun 2026-tuloksessa liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja nettotulos 2,8 miljardia. Yhtiö nosti vuoden ohjeistustaan tasolle 36–40 miljardia euroa. Uuden sukupolven High-NA-litografiakoneista ASML laskuttaa yli 400 miljoonaa dollaria laitteelta.

Hyödyt ovat vielä toistaiseksi keskittyneet

Hyperskaalaajat Amazon, Meta, Alphabet ja Microsoft käyttävät vuonna 2026 noin 700 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin, eli noin 300 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sijoittajan kannalta investointien tuotto edellyttää, että AGI-tason hyödyt eivät jää koetilaan vaan siirtyvät tuotantoon ja maksaviin asiakkaisiin.

PwC:n tuoreen tutkimuksen mukaan 74 prosenttia tekoälyn tuottamasta taloudellisesta arvosta kertyy vain 20 prosentille yhtiöistä. Sijoittaja, joka uskoo hyötyjen leviävän laajalti talouteen, tekee toistaiseksi yleisestä näkemyksestä poikkeavan vedon. Konkreettista on ennen kaikkea kustannussäästö, ei vielä uusi liikevaihto.

Kiina on erillinen muuttuja. ASML:n Kiinan-osuus on pudonnut 19 prosenttiin viime vuosineljänneksellä, kun se vielä puolitoista vuotta sitten oli yli 35 prosenttia. Baidun, Tencentin ja muiden kiinalaistoimijoiden tutkimustyö etenee vientirajoituksista huolimatta.

Jos AGI saavutetaan kahdessa eri ekosysteemissä, kummankin arvostus ei voi olla maksimissaan.

Hassabis arvioi tammikuussa Davosissa, että fyysinen robotiikka on vielä 18–24 kuukauden päässä läpimurrosta. Jos arvio osuu oikeaan, sijoittajan katse kannattaa siirtää piiri- ja datakeskusyhtiöistä myös teollisuuden automaatiotoimijoihin. Sitä joukkoa pörssimarkkinat eivät vielä ole tunnistaneet AGI-pelin osaksi.

