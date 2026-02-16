Amazonin osake syöksyssä – 200 miljardin tekoälypanostus säikäytti sijoittajat

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy.

Amazonin osake laski perjantaina 13. helmikuuta yhdeksättä kaupankäyntipäivää peräkkäin. Kyseessä on yhtiön pisin yhtenäinen laskuputki sitten heinäkuun 2006, jolloin sijoittajat suhtautuivat epäilevästi Amazonin silloiseen pilvipalveluhankkeeseen.

Yhdeksän päivän aikana osakkeen arvo on laskenut noin 18 prosenttia. Perjantain päätöskurssi oli 198,79 dollaria, mikä tarkoittaa alinta hintatasoa sitten toukokuun 2025. Amazon on menettänyt markkina-arvoaan noin 470 miljardia dollaria.

Lasku painoi osakkeen tekniseen karhumarkkinaan. Termi viittaa tilanteeseen, jossa kurssi on pudonnut vähintään 20 prosenttia viimeaikaisesta huipustaan. Amazonin tapauksessa huippu nähtiin marraskuussa 2025 noin 250 dollarin tuntumassa.

Pudotuksen taustalla on ennen kaikkea yhtiön helmikuun alussa julkaisema tulosraportti ja siihen liittynyt investointiennuste. Neljännen vuosineljänneksen tulos jäi niukasti analyytikkojen odotuksista.

Silti todellinen järkytys tuli toisaalta.

Toimitusjohtaja Andy Jassy ilmoitti, että Amazon aikoo käyttää vuonna 2026 noin 200 miljardia dollaria investointeihin. Analyytikot olivat odottaneet noin 147 miljardia dollaria. Suurin osa rahasta suuntautuu pilvipalveluyksikkö AWS:n tekoälyinfrastruktuuriin.

Vuonna 2025 Amazon investoi noin 131 miljardia dollaria, joten suunniteltu 200 miljardin taso merkitsisi yli 50 prosentin kasvua vuodessa. Vapaa kassavirta on jo supistunut rajusti: viimeisten 12 kuukauden aikana se oli enää 11,2 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin luku oli 38,2 miljardia.

Tekoäly-investointien tuottokyky epäilyttää

Sijoittajien huoli ei kohdistu pelkästään Amazoniin vaan koko teknologiasektorin investointitahtiin. Amazon, Alphabet, Meta ja Microsoft ovat yhdessä käyttämässä arviolta 625–650 miljardia dollaria tekoälyyn vuonna 2026.

GuideStone Fundsin johtava sijoitusanalyytikko Jack Herr kutsui vuotta 2026 tekoäly-investointien ”todistamisen vuodeksi”.

Kysymys kuuluu, tuottavatko datakeskukset ja räätälöidyt tekoälysirut tarpeeksi, jotta jättimäiset pääomamenot olisivat perusteltuja.

Amazonin tapauksessa merkkejä tuotosta kuitenkin on. AWS:n liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 24 prosenttia vuodentakaisesta 35,6 miljardiin dollariin, mikä oli nopein kasvuvauhti 13 neljännekseen.

Jassy korosti tulosraportissa, että yhtiön omien tekoälypiirien liiketoiminta on saavuttanut yli 10 miljardin dollarin vuotuisen liikevaihdon ja kasvaa kolminumeroisella prosenttiluvulla. AWS:n tilauskanta kasvoi 40 prosenttia vuodentakaisesta.

Silti kilpailijoihin nähden AWS:n kasvuvauhti on jäänyt jälkeen. Microsoftin Azure kasvoi samalla neljänneksellä 39 prosenttia ja Alphabetin pilvipalvelut peräti 48 prosenttia.

Tämä kilpailuasetelma selittää osaltaan, miksi Amazon katsoo pakolliseksi investoida aggressiivisesti.

Italian verotutkinnat lisäävät riskejä

Osakkeen laskuun on vaikuttanut myös Euroopasta kantautuva sääntely-ympäristön kiristyminen. Italian veropoliisi teki helmikuun 12. päivänä etsinnät Amazonin Milanon-pääkonttoriin osana uutta veronkiertoselvitystä. Etsintöjä tehtiin myös seitsemän Amazonin johtajan kotona sekä tilintarkastusyhtiö KPMG:n toimistolla.

Milanon syyttäjäviranomainen tutkii, oliko Amazonin EU-yksiköllä, Luxemburgiin rekisteröidyllä Amazon EU Sarl:lla, pysyvä toimipaikka Italiassa vuosina 2019–2024 ilman asianmukaista veroilmoitusta. Amazon kutsui viranomaisten toimia lausunnossaan ”aggressiivisiksi ja täysin suhteettomiksi”.

Kyseessä ei ole yksittäistapaus. Amazon sopi joulukuussa 2025 Italian veronkantajan kanssa 510 miljoonan euron maksusta yhden verorii­dan päättämiseksi.

Lisäksi Milanon syyttäjillä on käynnissä ainakin kaksi muuta tutkintaa, jotka koskevat vuosien 2021–2024 verotusta sekä kiinalaisiin tuontitavaroihin liittyvää tulli- ja veropetosepäilyä.

Euroopan komissio on puolestaan avannut kolme tutkintaa digitaalisten markkinoiden lain nojalla arvioidakseen, pitäisikö AWS:ää ja Microsoft Azurea kohdella niin sanottuina portinvartijoina.

Wall Street uskoo yhä käänteeseen

Laskuputkesta huolimatta analyytikot pitävät Amazonin osaketta aliarvostettuna. Yksikään osaketta seuraava analyytikko ei suosittele osakkeen myyntiä. Mediaanin mukainen tavoitehinta on 285 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 43 prosentin nousupotentiaalia nykyiseltä tasolta.

Wall Streetin konsensusennusteen mukaan Amazonin osakekohtainen tulos kasvaa noin 15 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2027 asti. Nykyisellä noin 28:n P/E-kertoimella osake ei vaikuta kohtuuttoman kalliilta, jos kasvu toteutuu.

Tekninen analyysi antaa nekin varovaisen myönteisiä signaaleja. Amazonin RSI-indikaattori eli suhteellisen voimakkuuden mittari on laskenut tasolle 23, mikä on poikkeuksellisen matala lukema. Aiemmin vastaavanlaisista ylimyyntitilanteista on seurannut merkittäviä käännöksiä ylöspäin.

Vertailukohtaa löytyy vuodelta 2006, jolloin vastaavan pituinen laskuputki päättyi Amazonin osakkeen 128 prosentin nousuun seuraavan vuoden aikana. Tuolloinkin sijoittajat epäilivät yhtiön mittavia investointeja AWS-pilvipalvelun rakentamiseen, josta tuli myöhemmin Amazonin suurin tulokoneisto.

Amazonin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ylsi 213 miljardiin dollariin, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja ylitti analyytikoiden odotukset. Liiketulos oli 25 miljardia dollaria, johon tosin sisältyi 2,4 miljardia dollaria kertaluonteisia eriä. Mainostulojen kasvu jatkui 23 prosentin vauhtia 21,3 miljardiin dollariin.