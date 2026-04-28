Wärtsilältä positiivinen tulosyllätys – Energia-segmentti rikkoi ennätyksen

Wärtsilä kertoi tammikuussa avanneensa uuden koulutuskeskuksen Wärtsilä Land & Sea Academy:n (WLSA) Vaasaan osana yhtiön Sustainable Technology Hubia. WLSA tarjoaa monipuolista koulutusta paikan päällä, etäopetuksena ja simulaattoreilla asiakkailleen. Kuva: Wärtsilä

Wärtsilän tammi–maaliskuun tilauskertymä nousi 2,1 miljardiin euroon ja ylitti analyytikoiden noin kahden miljardin euron konsensusennusteen.

Liikevaihto sen sijaan jäi hieman odotuksista. Toteuma 1,56miljardia euroa oli pari prosenttia konsensusta heikompi, vaikka valuuttakursseista ja portfolioyksiköiden myynneistä puhdistettu orgaaninen kasvu olikin kahdeksan prosenttia.

Raportoidun tilauskertymän kasvu jäi 10 prosenttiin valuuttojen ja yritysmyyntien painaessa lukua yhteensä 11 prosenttiyksikköä. Orgaanisesti kertymä paisui 22 prosenttia, ja Merenkulun ja Energian yhdistettynä peräti 34 prosenttia.

Tilauskanta kohosi neljänneksen lopussa kaikkien aikojen huippuun 8,9 miljardiin euroon. Tilaus-laskutussuhde, joka mittaa tilauskertymän suhdetta liikevaihtoon, nousi 1,35:een vuodentakaisesta 1,22:sta. Luku ennakoi tulevaa liikevaihdon kasvua.

Vertailukelpoisen liiketuloksen kehitys oli neljänneksen selkein positiivinen yllätys. Toteuma 199 miljoonaa euroa ylitti konsensusennusteen viidellä miljoonalla eurolla ja kasvoi vertailukauden 171 miljoonasta eurosta 16 prosenttia. Marginaali nousi 11,0 prosentista 12,8 prosenttiin liikevaihdon pysyessä käytännössä paikallaan, mikä kertoo kannattavuuden parantuneen kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Osakekohtainen tulos kohosi vertailukauden 0,21 eurosta 0,25 euroon.

”Merenkululla ja Energialla vahva alku vuodelle”, Konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo. Kommentti kuvaa Wärtsilän neljänneksen kahtia jakautunutta kuvaa, jossa pääsegmentit vetivät hyvin samalla kun Energian varastointi otti takapakkia.

Energia-segmentti veti ennätykseen, datakeskukset uusi kysyntäajuri

Energia-segmentin tilauskertymä kasvoi 56 prosenttia 973 miljoonaan euroon, ja yhtiön mukaan kyseessä oli kaikkien aikojen korkein neljännesvuosittainen tilauskertymä. Megawateissa mitattuna kasvua kertyi 125 prosenttia.

Vetureina toimivat Yhdysvaltain kysyntä ja teollisuussegmentin korkeampi aktiivisuus. Erityisen huomionarvoinen oli yhden asiakkaan tilaama 24 Wärtsilä 50SG -moottorin kokonaisuus, jonka yhteenlaskettu teho on 429 megawattia. Moottorit toimitetaan datakeskusta palvelevaan voimalaitokseen Yhdysvaltoihin.

Toinen mittava vahvistus tuli pitkäaikaiselta kumppanilta EMPowerilta. Wärtsilä toimittaa generaattorit 123 megawatin voimalaitokseen Texasin Odessaan ja vastaa laitoksen käytöstä ja huollosta kymmenen vuoden ajan.

Vertailukelpoisen liiketuloksen kehitys ja eri liiketoimintojen vaikutus siihen. Kuva: Wärtsilä Oyj.

Datakeskuskysynnästä Agnevall puhui yhtiön tasaisesta tyylistä poikkeavan myönteisesti. ”Datakeskustilauksille on vahva myyntiputki, joskin siihen liittyy edelleen vaihtelua. Datakeskustilausten koot ovat kasvussa”, hän kuvasi.

Merenkulku-segmentin tilauskertymä kasvoi yhdeksän prosenttia 1,025 miljardiin euroon. Telakoiden tilauskirjat ja toimitusajat ovat venyneet pisimmilleen sitten finanssikriisivuoden 2009. Markkinatunnelmaa kuvaa karu volyymivertailu: alkuvuonna globaalisti tilattiin 549 uutta alusta, kun vertailukauden vastaava luku oli 235.

Energian varastointi vastatuulessa, voittovaroitus paistaa rivien välistä

Konsernin selvä kipupiste löytyi Energian varastoinnista. Liiketoiminnan tilauskertymä romahti 53 prosenttia 14 miljoonaan euroon, eikä uusia laitetilauksia tullut neljänneksen aikana lainkaan.

Syynä ovat Yhdysvaltain markkinaa rasittavat tullikorotukset Kiinaan ja muihin valtioihin sekä erityisesti FEOC-sääntelyyn liittyvät muutokset. FEOC, eli Foreign Entity of Concern, rajoittaa tiettyjen ulkomaisten toimijoiden komponenttien käyttöä Yhdysvaltain verohelpotuksiin oikeutetuissa hankkeissa.

Agnevallin kommentit segmentistä rinnastuvat käytännössä varovaiseen tulosvaroitukseen. ”Mikäli tilauskertymä ei parane lyhyellä aikavälillä merkittävästi, liiketoiminta alkaa tehdä tappiota vuoden jälkipuoliskolla”, hän totesi.

Vertailukelpoinen liiketulos kääntyi neljänneksellä silti positiiviseksi viiteen miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli viisi miljoonaa pakkasella. Yhtiö nostaa parantuneen tuloksen takana vahvan projektitoteutuksen ja vähentyneen henkilöstön. Liikevaihto laski 14 prosenttia, ja tilauskanta supistui 31 prosenttia 621 miljoonaan euroon.

Näkymät paranevat Energiassa, portfolioon jää enää kaksi karsittavaa yksikköä

Wärtsilä odottaa seuraavan 12 kuukauden kysyntäympäristön olevan Energiassa ja Energian varastoinnissa vertailukautta parempi. Merenkulussa kysyntäympäristön ennakoidaan pysyvän samankaltaisena.

Yhtiö tosin painottaa, että nykyiset geopoliittiset epävarmuustekijät, maailmankaupan muutokset ja tulleihin liittyvä epätietoisuus tekevät ennusteiden tekemisestä vaikeaa.

Portfolion karsinta etenee viimeiselle suoralle. Aiemmin myydyiksi sovituista yksiköistä Automation, Navigation and Control Systems ja Marine Electrical Systems on jo siirtynyt uusille omistajille. Gas Solutionsin kaupan odotetaan toteutuvan toisella ja Water & Wasten kolmannella vuosineljänneksellä, minkä jälkeen Wärtsilän liiketoiminta rajautuu kolmeen ydinsegmenttiin.

Vaasan Sustainable Technology Hubin teknistä tuotantokapasiteettia kasvatetaan 35 prosenttia, ja uusi kapasiteetti on määrä ottaa käyttöön vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä. Investointi kertoo yhtiön luottamuksesta moottorikysynnän jatkumiseen pidemmällä aikavälillä.

Liiketoiminnan rahavirta laski jyrkästi vertailukauden 190 miljoonasta eurosta seitsemään miljoonaan. Pudotuksen taustalla on nettokäyttöpääoman kasvu poikkeuksellisen alhaiselta vuoden 2025 lopun tasolta. Korollinen nettokassa on yhä mittava 1,57 miljardia euroa, ja omavaraisuusaste oli 35 prosenttia.

Mihin Wärtsilän tilauskannan ennätyskorkeus seuraavaksi näkyy, riippuu pitkälti laitetoimitusten aikataulutuksesta. Yhtiö varoitti itse siitä, että toimitusajat ovat pidentyneet, joten tilauskannan valuminen liikevaihtoon jakautuu pidemmälle aikahorisontille kuin aiemmin.

