Mökkikauppa käy pohjoisessa, hintatasossa roima hyppäys

Tuoreimpien kuluttajien luottamusta mittaavien tilastojen mukaan ihmisten aikeet ostaa mökki ovat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto tiedotteessaan.
Asuntokaupassa tilanne on päinvastainen. Asunnonostoaikeet ovat pitkän aikavälin keskiarvoa selvästi matalammalla tasolla.
”Loma-asuntokauppa on edelleen vilkasta ympäri Suomea. Näyttää vahvasti siltä, että mökkikauppa on pysyvästi korkeammalla tasolla koronapandemian jälkeen”, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.
Viljamaan mukaan mökkikauppaa vauhdittaa myös kansainvälisten ostajien jatkuvasti kasvava kiinnostus erityisesti Lappia ja Koillismaata kohtaan.
”Mökkien keskihinnat ovatkin nousseet merkittävästi juuri Pohjois-Suomen tunnettujen ja lentäen helposti saavutettavien kohteiden eli Kittilän, Kolarin, Inarin ja Kuusamon alueilla”, Viljamaa selvittää.
KVKL Hintaseurantapalveluun tallennetun datan perusteella tammi–maaliskuussa myytiin yhteensä 380 loma-asuntoa, joista oli käytettyjä 372 kappaletta ja uusia kahdeksan kappaletta. Vuoden 2025 vastaavasta ajasta kauppamäärä kasvoi 1,9 prosenttia, kun edellisvuonna tammi–maaliskuussa myytiin yhteensä 373 loma-asuntoa.
Maakunnista määrällisesti eniten mökkikauppoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Vähiten mökkikauppoja solmittiin Etelä-Pohjanmaalla.
Hintataso loma-asuntojen kaupoissa on alkuvuoden aikana hypännyt huomattavasti korkeammalle tasolle aiempien kokonaisten vuosien keskiarvoihin nähden. Keskimääräinen hinta oli 169 000 euroa ja mediaanihinta 119 000 euroa. Edellisvuonna keskimääräinen hinta oli 141 000 euroa ja mediaanihinta 104 000 euroa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
