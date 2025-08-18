Onko mökki nyt tuottavampi sijoituskohde kuin asunto?

Kesäaika on mökkikaupan sesonkia koko Suomessa pois lukien Lappi, Kainuu ja Koillismaa, joissa hiihtokausi on loma-asuntokaupan vilkkainta aikaa.

Mökit vaihtoivat omistajia helteisenä heinäkuuna lähes samaan tahtiin kuin vuosi sitten.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun aineiston perusteella heinäkuussa myytiin yhteensä 560 loma-asuntoa, joista 557 olivat käytettyjä ja vain kolme uusia. Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna käytettyjen loma-asuntojen kokonaiskauppamäärä laski kolme prosentia, mutta viiden vuoden keskiarvomääristä -8,6 prosenttia. Kesäkuussa loma-asuntoja myytiin täsmälleen saman verran, tosin kaikki olivat käytettyjä.

Prosentuaalisesti suurinta nousua kauppamäärissä heinäkuussa verrattuna viime vuoteen oli Keski-Pohjanmaalla (75 prosenttia) ja pienintä Kainuussa (-47,4 prosenttia).

Koko mökkeilyn sesonkiaikana eli touko-heinäkuussa kauppa on ollut viime vuotta vilkkaampaa.

”Tämän vuoden touko–heinäkuussa myytiin lähes 10 prosenttia enemmän mökkejä kuin vuosi sitten. Tämä kuvaa sitä, että mökkikauppamäärät ovat nousseet pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen koronaa”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa toteaa.

Hintataso loma-asuntojen kaupoissa on kuluneen vuoden aikana noussut viime vuoteen nähden. Keskimääräinen hinta on 130 000 euroa ja mediaanihinta 95 000 euroa.

Myös pitemmällä ajanjaksolla hintataso on ollut nouseva, mutta mistään selvästi yleistä hintojen nousua selvästi nopeammasta hintojen noususta ei ole kyse.

Monella mökin hankkineella on ollut nyt aikeena vuokrata mökkiä silloin, kun ei itse käytä mökkejä.

Mökin vuokraaminen voi olla tuottoisaa puuhaa.

”Mökkiä vuokraamalla on päässyt hyviin tuottoihin, koska myös vuokramökkien kiinnostus on poikkeuksellisen kovaa ja esimerkiksi välittäjät sekä nettialustat tarjoavat helpon mahdollisuuden vuokrata mökkejä halukkaille”, Viljamaa tuo esiin.

”Vaikuttaa siltä, että mökit pitävät myös arvonsa hyvin. Varsinkin jos sijainti on sopivan matkan päässä kasvukeskuksesta”, hän lisää.

Valtaosassa Suomessa vuonna 2025 kesämökin vuokrahinnat seuraavat usein sesonkikautta, sijaintia ja varustelutasoja.

Tilastokeskuksen mukaan mökkivuokraukset kesällä 2024 ovat antaneet keskimääräisiä vuorokausihintoja: toukokuussa yöpymisestä maksettiin keskimäärin noin 127 euroa, kesäkuussa noin 139 euroa, heinäkuussa keskimäärin 133 euroa ja elokuussa noin 128 euroa per yö.

Kesämökkejä vuokrataan Suomessa vuonna 2025 typillisesti yhden yön hinnalla arkipäivänä noin 100–140 euroa, viikonloppuna ja viikkovuokrauksessa hinta kohoaa selvästi.

Sesonkiaikaan viikkovuokrat voivat helposti nousta useisiin satoihin euroihin tai jopa yli tuhanteen euroon, riippuen tarkasta ajankohdasta ja mökin tasosta.