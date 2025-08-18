Tanskan Orstedin pörssiarvo romahti Trumpin tuulisodassa

Riskit Yhdysvalloista paistavat rivien välistä suurten eurooppalaisten tuuliyhtiöiden osavuosikatsauksissa, joista tulee esiin ilmaisu ”presidentti Donald Trumpin sota tuulivoimaa vastaan.”

Kovin isku osui heti tanskalaiseen tuulijättiin Orstediin, joka joutui Donald Trumpin ”siipirikkona” vetämään takaisin lähes kymmenen miljardin dollarin investointi- ja myllypakettinsa Yhdysvalloissa.

Tanskalaisyhtiön pörssikurssi otti pohjanoteerauksen 14. elokuuta, jolloin osakkeen päätöskurssi painui 203,4 kruunuun eli 27,25 euroon. Pudotusta on jo kertynyt yhteensä hulppeat 85 prosenttia vuoden 2021 kurssihuipusta.

”Sijoittajat, kuten amerikkalaiset rahastot tyhjensivät pikavauhtia salkuistaan Orstedin osakkeita Amerikan flopin jälkeen kuluvan vuoden keväästä”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa. Orstedissa suurinta valtaa käyttää Tanskan valtio 50,1 prosentin osuudella osakkeista.

Kansainväliset suuret rahastot lukeutuvat myös merkittäviin omistajiin. Angervuo jatkaa, että yhtiön osakekurssi puolittui vuosien 2022 ja 2023 aikana osin korkojen nousun ja raaka-aineiden kallistumisen seurauksena.

Investointeja velkavivulla

Tuulitehtaat ovat siivittäneet investointejaan paljolti velkavivulla. Angervuo laskee, että Orstedin nettovelka on noussut toisen vuosineljänneksen aikana 8,6 miljardilla kruunulla eli 1,15 miljardilla eurolla lähes 44 miljardiin kruunuun eli 5,8 miljardiin euroon vuoden 2023 kesäkuusta.

Angervuo viittaa uutistoimisto Bloombergiin, jonka ennusteen mukaan Orsted joutuu järjestämään omien pääomiensa tueksi jättimäisen osakeannin uusmerkinnän kautta. Eli vanhat omistajat joutuvat pelastustalkoisiin. Yhtiön päättää osakeannista 5. syyskuuta.

”Yhtiön omistajien on kaivettava kuvettaan ja laitettava Orstediin uutta omaa pääomaa noin 9,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria, minkä voi rinnastaa mammuttimaiseksi osakeanniksi Euroopan mittakaavassa”, Angervuo lisää.

Orstedin osakekurssi viimeisimmän viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajat, kuten rahastot ovat ehkä pitäneet kulissien takana yhä suurempana riskinä tuuliyhtiöiden velkavetoisia investointeja, jotka saattavat verottaa liikaa kannattavuutta. Orstedin osakkeita on pyörinyt yhä enemmän lyhyessä kaupassa, mikä viestii vedonlyönnistä kurssilaskun puolesta.

Amerikka pudotti lopulta tuulivoiman sijoittajat korkeuksista maan tasalle, minkä voi päätellä esimerkiksi Orstedin romahduksesta pörssissä.

”Yhtiö hakee nyt osakeannilla yhtä pääomia, mikä vastaa lähes Orstedin pörssiarvoa. Sijoittajan omistuksen uhkaa liudentua merkittävästi eli yhtiön osakemäärä käytännössä tuplaantuu”, Angervuo lisää

P/E-luvut laskeneet

Sijoittajat iskivät viisi vuotta sitten voimalla kiinni vihreään energiaan eli tuuliyhtiöihin, joiden pörssiarvot nousivat taivaisiin ja samoin P/E-luvut. Sitten koitti paluu arkeen kurssien pudotuksen myötä.

Tuuli liikuttaa jopa satoja miljardeja euroja sijoittajien pääomia Euroopan eri pörsseissä. Esimerkiksi Orstedin pörssiarvoksi tuli vielä romahduksenkin jälkeen noin 11 miljardia euroa eli Nesteen ja metsäjätti UPM:n tasoa viime viikolla Kööpenhaminan pörssissä. Korkeimmillaan Orstedin pörssiarvo kohosi 75 miljardiin euroon.

Yhtiön P/E-luku oli viime viikolla 15x eli Orstedin nykyisellä kannattavuudella vie 15 vuotta maksaa takaisin nykyinen pörssiarvoa. P/E-luku vastaa eurooppalaista keskitasoa. Angervuo muistuttaa, että yhtiö voi vielä joutua omaisuutensa alaskirjauksiin.

Tuuli, joka on ottanut markkinoiden mukaan liikaa valtaa sähkön hinnoittelussa, tuottaa kuitenkin yhä melko ruhtinaallisesti.

Orsted teki toisella kvartaalilla noin viiden miljardin euron liikevaihdon, josta kertyi noin 1,4 miljardin euron liikevoitto eli yli kolmannes suhteessa liikevaihtoon.

Tanskalaisyhtiö korosti energian, kuten kaasun hintojen nousua ja offshore-voimaloiden tuottoa. Euroopan korkea sähkön hinta ja julkinen tuki palkitsee yhä tuulivoiman pyörittäjiä.

Tanskalaisen tuulikunkun vauhti ei osoita laantumisen merkkejä. Angervuon selvityksen mukaan Orsted on hankkinut useita tuuli- ja merituuliprojekteja, joihin yhtiö investoi noin 43 miljardia kruunua eli kuusi miljardia euroa viime vuonna

”Investointiohjelma vuosille 2024-2030 tekee yhteensä 210-230 miljardia kruunua eli noin 28-31 miljardia euroa”, eli kolme kertaa nykyisen 11 miljardin euron pörssiarvonsa”, Angervuo päivittää lukuja.

Vaisuja tuulia Euroopassa

Orstedin osakekurssi on pudonnut jyrkimmin verrattuna esimerkiksi tanskalaiseen Vestas Windiin, saksalaiseen RWE Groupiin ja saksalaiseen Nordex Groupiin.

RWE teki tammi-maaliskuussa noin 6,4 miljardin euron liikevaihdon, joka laski yli 200 miljoonaa verrattuna edelliseen vuoteen. Yhtiön oikaistu liikevoitto laski 1,2 miljardista eurosta 0,8 miljardiin euroon.

REW:n pörssiarvo oli viime viikolla noin 26 miljardia euroa Frankfurtin pörssissä ja P/E-luvuksi tuli 5x laskettuna yhtiön viime vuoden tuloksella.

REW:n osakekurssi on vahvistunut noin 20 prosenttia vuoden alusta.

Euroopan tuuliyhtiöt nostavat kannattavuuden laskun yhdeksi syyksi heikot tuulet Euroopassa, mikä ei ole aikaisemmin tullut esiin sijoittajainformaatiossa.

Nordex SE saavutti toisella vuosineljänneksellä noin 1,9 miljardin euron liikevaihdon, josta irtosi noin 3,5 prosentin liikevoitto.

Saksalaisen tuulitehtailijan eli Nordexin pörssiarvo oli viime viikolla noin viisi miljardia euroa Frankfurtin pörssissä ja P/E-luvuksi tuli 86x.

Suomessakin tunnettu Vestas teki toisella kvartaalilla noin 500 miljoonan euron liikevaihdon, joka kertyi matala eli noin 1,5 prosentin liikevoitto. Yhtiön pörssiarvo oli noin viisi miljardia euroa Kööpenhaminan pörssissä ja P/E-luku 21x eli melko tavanomainen taso.

Yli yhdeksän miljardin liikevaihto

Orstedin liikevaihto oli 71 miljardia kruunua eli noin 9,5 miljardia euroa vuonna 2024, mitä voi niin ikään kuvata ”mammuttimaiseksi” Euroopan sähköntuottajien pelikentillä.

Yhtiön operatiivinen liikevoitto oli 6,2 miljardia kruunua, noin 800 miljoonaa euroa eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta.

Vuonna 2023 Orstedin liikevoitto oli 17,8 miljardia tappiollinen (noin 2,4 miljardia euroa). Angervuon selvityksen mukaan tappioita kertyi lähes 27 miljardia Tanskan kruunua eli 3,5 miljardin euron eri projektien alaskirjauksista.

Tanskalaiset instituutiot omistavat yhtiöstä 18 prosenttia, Britannian instituutiot kymmenen prosenttia ja amerikkalaiset sijoittajat samoin kymmenen prosenttia. Tanskalaiset piensijoittajien osuus jää noin kahteen prosenttiin yhtiön osakkeista.

Suuri osa Orstedin kansainvälisistä sijoittajista on erilaisia amerikkalaisia rahastoja, joiden osuuden omistajina on paljon tavallisia osakesijoittajia.