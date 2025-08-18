Detection Technology kannattavuusvaikeuksissa – käynnistää tehostamistoimet

Detection Technology kertoi puolivuosikatsauksessaan ryhtyneensä säästötoimenpiteisiin kannattavuutensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Osana näitä toimenpiteitä yhtiö aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Suomessa.

Helsingin pörssissä noteerattu Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja.

Muutosneuvottelujen piirissä ovat yhtiön kaikki ylemmät toimihenkilöt Suomessa, yhteensä 94 työntekijää, mukaan lukien johto. Alustavien arvioiden mukaan neuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet voisivat johtaa enintään yhdeksän työsuhteen päättymiseen, lomautuksiin tai tehtävien uudelleenjärjestelyihin.

Detection Technology toteuttaa tehostamistoimia ja uudelleenjärjestelyjä konsernin eri toimipisteissä maailmanlaajuisesti. Toimenpiteet arvioidaan saatavan päätökseen syyskuun 2025 loppuun mennessä.

”Kannattavuuden parantamisen ohella haluamme säästöillä varmistaa panostukset fokusalueisiin, jotka parantavat kilpailukykyämme ja vahvistavat asemaamme kansainvälisillä markkinoilla. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa liiketoimintaa, vahvistaa tarjontaamme ja parantaa asiakaslähtöisyyttämme. Näin luomme vahvemman perustan kestävälle ja kannattavalle kasvulle,” sanoo Hannu Martola, Detection Technologyn toimitusjohtaja.

Yhtiö julkisti kesäkuussa tulosvaroituksen.

Yhtiön liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 6,6 prosenttia vertailukaudesta 24,4 miljoonaan euroon. Liiketuloksesta suli lähes puolet, kun se laski 3,3 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon.

Martolan mukaan yhtiön toisen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto oli pettymys.

”Turvallisuus CT -laitteiden asennukset lähes pysähtyivät Euroopassa, ja EMEIA-myynti laski rajusti. Myynnin laskusta yli puolet oli seurausta valuuttakurssivaihteluista. Asemamme keskeisillä markkinoilla säilyi kuitenkin vakaana. Jatkoimme myös vahvaa kehitystä tasopaneeli-ilmaisimien myynnissä ja strategian toteutuksessa.”

Yhtiön turvallisuussovellusten kysynnän notkahdus oli odotettua syvempi, mikä johti EMEIA-myynnin jyrkkään laskuun.

Odotettua pienempi neljännesmyynti ja epäsuotuisa myyntimix heikensivät yhtiön kannattavuutta.

Detection Technology odottaa kokonaisliikevaihdon laskevan yksinumeroisesti verrattuna vertailukauteen kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2025.

Geopoliittinen tilanne, Yhdysvaltojen uudet tullit, Yhdysvaltojen ja muiden maiden suhteet, Kiinan terveydenhuollon reformi ja hintakilpailu etenkin Kiinassa luovat epävarmuutta.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan 15 prosentin liiketulosmarginaalin.

Detection Technologyn osakkeen arvo on laskenut kolmanneksen tänä vuonna myyntivaikeuksien ja viime vuotta heikomman kannattavuuden vuoksi.