Lindex sai saneerausohjelman päätökseen – kuinka käy Stockmann-ketjun?

Stockmann tavarataloketjun omistava Lindex ilmoitti perjantaina saaneensa saneerausohjelmansa päätökseen. Saneerausohjelman valvoja on antanut velkojatoimikunnalle ja velkojille loppuselonteon ohjelman toteutumisesta. Yhtiö on tiedottanut aiemmin kesäkuussa, että se sopi viimeisen saneerausprosessiin liittyneen kiistanalaisen vaateen.

Helsingin käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelman muutoksen, yhtiö on maksanut viimeiset jäljellä olleet saneerausohjelman mukaiset saneerausvelat ja hoitanut muut saneerausohjelman mukaiset velvoitteensa. Yhtiön yrityssaneeraus on päättynyt, ja valvoja on antanut loppuselonteon.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Lindex-konsernin saneerausohjelma on nyt päättynyt. Konsernilla on nyt entistä paremmat edellytykset keskittyä tulevaan ja liiketoiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä”, sanoo Lindex-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen.

Viime vuosina Stockmann-konserni on käynyt läpi merkittäviä ja laajoja muutoksia. Koronapandemian jälkeen ja osana yrityssaneerausohjelmaa kaikki Stockmann-divisioonan kiinteistöt on myyty ja kaikki vahvistetut riidattomat velat on maksettu.

Yhtiö jätti saneerausmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen huhtikuussa 2020. Saneerausohjelma vahvistettiin helmikuussa 2021. Yhtiö maksoi vakuusvelat sekä huomattavan osan vakuudettomista saneerausveloista tavaratalokiinteistöjen myynnistä saaduilla tuotoilla keväällä 2022.

Tämän jälkeen saneerausvelkoja on maksettu sitä mukaan, kun saneerausvelkojen lopullinen määrä on vahvistunut.

Saneerausohjelman valvoja on katsonut yhtiön täyttäneen saneerausohjelman toteuttamisen päättämistä koskevat edellytykset. Yhtiön saneerausohjelma on päättynyt, ja valvoja on antanut loppuselonteon.

Mitä saneerausohjelman päättyminen merkitsee?

Lindex omistaa ikonisen Stockmann-tavarataloketjun. Stockmann Oyj:n nimi muutettiin vuonna 2024 Lindex Groupiksi, ja konsernilla on nykyisin kaksi liiketoiminta-aluetta: Lindex (muotiketju) ja Stockmann (tavaratalot). Lindex toimii emoyhtiönä molemmille, ja Stockmann-tavaratalot ovat edelleen osa konsernirakennetta.

Tällä hetkellä Lindex Group arvioi eri strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle, kuten omistusmuutoksia tai itsenäisyyden lisäämistä, mutta virallisesti Stockmann kuuluu edelleen samaan konserniin Lindexin kanssa.

Lindex ei ole mitään konkreettisia jatkosuunnitelmiaan paljastanut. Se on vain ilmoittanut, että loppuvuonna 2023, että se aloittaa tavaratalotoiminnan eli Stockmann-divisioonan strategisen tarkastelun.

Inderesin analyytikko Rauli Juva arvioi kommenttiartikkelissaan, että saneerauksen päättäminen mahdollistaa tavaratalotoiminnan strategisen arvioinnin lopputuloksen kertomisen, minkä yhtiö on luvannut tekevänsä loppuvuonna.

”Käytännössä uskomme selvityksen tarkoittavan tavaratalojen myyntiprosessin olevan käynnissä”, Juva toteaa.

Juva uskoo, että Lindex tulee vielä tämän vuoden puolella kertomaan strategisen arviointityönsä lopputuloksista.

Analyytikon mielestä Stockmannin myynti olisi Lindexin kannalta järkevää.

”Tavaratalotoiminnan myynnillä olisi mielestämme todennäköisesti positiivinen vaikutus osakkeeseen.”

Saneerausprosessin päättyminen merkitsee myös sitä, että Lindexillä on mahdollisuus osinkojen maksuun. Lindex on nettovelaton, eikä merkittäviä rahoitustarpeita ole, joten taloudellisia mahdollisuuksia osinkojen maksuun on olemassa.

Velkaa ja virheinvestointeja

Vaikka koronapandemia aiheutti merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alensi asiakasmääriä äkillisesti, yhtiön ongelmat alkoivat kuitenkin alkoivat jo ennen koronaa.

Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen kertoi yrityssaneeraukseen sisältyvässä selvityksessään, että Stockmannin saneeraustarve perustuu kolmeen seikkaan: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Selvityksen mukaan pitkän taloudellisesti kannattavan kauden jälkeen Stockmann päätynyt kasvaviin taloudellisiin ongelmiin 2010-luvun alkupuolelta lähtien.

Pääsyyt taloudellisiin ongelmiin olivat merkittävät investoinnit omiin ja vuokrattuihin tavaratalotiloihin (brick & mortar), aggressiiviset kasvusuunnitelmat ja niitä tukevat merkittävät investoinnit esimerkiksi Nevsky-kauppakeskus ja tavaratalo Venäjällä, Helsingin keskustakiinteistön mittavat laajennukset ja remontit sekä uusi´parkkihalli ja suhdannesyklin huipulla vuonna 2007 ostettu AB Lindexin osakekanta 867 miljoonan euron kauppahinnalla.

Selvityksen mukaan investoinnit ja kaupat rahoitettiin pääosin velkarahoituksella, mikä johti yhtiön velkaantumisen rajuun nousuun, selvityksessä todetaan.

Selvityksen mukaan yhtiö ei ole kyennyt uudistumaan vähittäiskaupan uudistumisen myötä.

”Panostukset online–verkkokauppaan on aloitettu liian myöhään ja verkkosivuston uudistukset ovat olleet toiminnallisesti vajavaisia samaan aikaan, kun fyysiset erikoistavarakaupat ovat kiihtyvään tahtiin hävinneet markkinaosuuksia nettikaupoille”, selvityksessä todetaan.

Myös Stockmann Herkun myynti oli virhe, selvityksessä arvioitiin.