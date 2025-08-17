Tuoreet viranomaishyväksynnät vauhdittavat Novo Nordiskin laihdutuslääkevalikoimaa

Tanskalainen lääkejätti Novo Nordisk on saanut merkittävän hyväksynnän laihdutuslääkkeelleen Wegovylle: 15. elokuuta 2025 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) myönsi nopeutetun hyväksynnän Wegovylle aikuisten metabolisesti dysfunktionaalisen steatohepatiitin (MASH) hoitoon, jotka kärsivät keskivaikeasta tai edenneestä maksafibroosista – mutta ei maksakirroosista.

FDA:n päätös laajentaa Wegovyn käyttöä painonhallinnan lisäksi vakavan maksasairauden hoitoon, joka koskettaa monia lihavuudesta kärsiviä potilaita.

Metabolinen dysfunktionaalinen steatohepatiitti tarkoittaa maksasairautta, jossa maksaan kertyy liikaa rasvaa ja samalla kehittyy tulehdusreaktio. Tämän taustalla ovat usein aineenvaihdunnan häiriöt, kuten ylipaino, vyötärölihavuus, diabetes ja metabolinen oireyhtymä.

Maksafibroosi puolestaan tarkoittaa maksan sidekudoksen lisääntymistä eli arpeutumista. Fibroosi syntyy maksaan tulehduksen seurauksena ja voi heikentää maksan normaalia toimintaa. Pitkäaikainen ja etenevä fibroosi voi johtaa maksakirroosiin, joka on vakava ja usein oireita pitkään antamaton maksasairauden loppuvaihe. Jo lieväkin fibroosi lisää riskiä sairastua maksaperäisiin tai muita vakaviin sairauksiin.

FDA:n päätös perustui vahvoihin ESSENCE–vaiheen 3 tutkimustuloksiin, joissa Wegovy paransi merkittävästi maksakudoksen arpeutumista ja MASH-oireita lumelääkkeeseen verrattuna.

Wegovy on nyt ensimmäinen GLP-1-reseptoriagonisti, joka on hyväksytty MASHin hoitoon, mikä antaa Novo Nordiskille kilpailuetua aineenvaihduntasairauksien markkinassa.

Wegovy on lisäksi hyväksytty vähentämään merkittäviä sydän- ja verisuonitautiriskejä lihavuudesta ja ylipainosta kärsivillä sekä lasten (12 vuotta täyttäneiden) lihavuuden hoitoon.

Markkinoilla FDA:n päätös otettiin riemulla vastaan. Novo Nordiskin osake nousii perjantaina New Yorkin pörssissä 2,9 prosenttia ja sen jälkeen pörssin sulkeuduttua jälkipörssissä 7,1 prosenttia.

FDA:n päätöksen merkitys Novo Nordiskin liiketoimintaan

Tästä hyväksynnästä huolimatta Novo Nordisk on viime aikoina karsinut lihavuuslääkkeidensä kehityslinjaa. Kahden uuden kandidaatin kehitys on lopetettu strategisen ”portfolio-optimoinnin” ja heikkojen tulosten tai turvallisuusongelmien vuoksi.

Yhtiö keskittyy nyt suun kautta otettavaan semaglutidiin (Wegovyn tablettimuoto) ja jatkaa esiklinistä tutkimusta GLP-1/GIP/glukagon triple-agonistilla, jonka se hankki Septernalta. Lisäksi testataan kahta muuta suun kautta otettavaa molekyyliä varhaisvaiheessa.

Novo Nordisk jätti FDA:lle hakemuksen semaglutidin tablettimuodolle alkuvuodesta 2025, ja päätöstä odotetaan loppuvuonna. Kliiniset tulokset osoittavat jopa 15 prosenttia kehonpainon laskun 64 viikossa suurimmalla annoksella, mikä saattaa tuoda yhtiön oraaliset GLP-1-hoidot markkinoille kilpailijoita nopeammin.

Viime heinäkuussa tanskalaisyhtiö jätti Euroopan lääkevirastolle hakemuksen uudesta, vahvemmasta Wegovy-annoksesta. Kliinisissä tutkimuksissa joka kolmas potilas menetti vähintään 25 prosenttia kehonpainostaan.

Novo Nordiskin kurssilasku on alentanut yhtiön arvostustasoa. Kuvassa sininen kuvaaja on analyytikoiden konsensusennusteilla lasketun P/E-kertoimen kehitys vuosina 2020-2025. Oranssit pylväät kertovat yhtiön edelleen jatkuvasta liikevaihdon kasvusta.

MASH-hyväksyntä Wegovylle antaa Novo Nordiskille merkittävää vahvistusta lihavuuslääkeportfoliolle ja parantaa asemaa kilpailijoihin, kuten Eli Lillyyn, nähden.

Vaikka kehityslinjaleikkaukset ja johtajavaihdokset olivat merkki strategisesta paineesta ja joidenkin semaglutidituotteiden heikoista myynneistä alkuvuonna, viimeaikainen FDA:n hyväksyntä ja mahdollinen tablettiversio odotetaan palauttavan yhtiön kasvuvauhdin.

Novo Nordisk keskittyy nyt Wegovyn, sekä injektiomuodon että tablettimuodon, kliinisten indikaatioiden ja markkina-alueiden laajentamiseen, kun kilpailu ja hoitokäytäntöjen muutokset lihavuuden ja aineenvaihduntasairauksien hoidossa voimistuvat.

Takana vaikeat ajat

Lääkejätin osakkeenomistajilla ei ole ollut helppoa. Vuodessa osakkeen arvosta on kadonnut taivaan tuuliin yli 64 prosenttia.

Viimeisin takapakki omistajille tuli heinäkuun lopulla, kun lääkejätti julkisti ruman tulosvaroituksen.

Yhtiön julkistama toisen vuosineljänneksen tulosraportti oli osoitus sekä voimasta että vaikeuksista. Yritys raportoi vahvaa kasvua liikevaihdossa ja nettotuloksessa. Kuitenkin odotuksia maltillisesti heikommat kasvuluvut sekä Yhdysvaltain markkinoiden ja kasvavan kilpailun aiheuttama paine pakottivat yhtiön laskemaan koko vuoden ohjeistustaan.

Novo Nordisk on viime aikoina kohdannut useita liiketaloudellisia haasteita, jotka ovat vaikuttaneet yhtiön strategiaan ja markkina-asemaan. Yhtiön lihavuuslääkkeiden portfolion rationalisointi on johtanut lupaavien lääkeaihioiden kehityksen lopettamiseen, kun osa uusista tuotteista ei saavuttanut toivottuja kliinisiä tuloksia tai aiheutti turvallisuushuolia.

Wegovy-painonpudotuslääkkeen ja Ozempic-diabeteslääkkeen myyntinäkymät ovat heikentyneet, koska markkinoilla on edelleen laittomia ja turvattomia yhdistelmävalmisteita, joita myydään ”yksilöllistettyinä” vaihtoehtoina.

Kilpailu globaaleilla markkinoilla on tiukentunut erityisesti muiden suurten lääkeyritysten, kuten Eli Lillyn, tuodessa omia GLP-1-agonistihoitojaan sekä suun kautta otettavia vaihtoehtoja nopeasti markkinoille. Tämä on kiristänyt kilpailuasetelmaa ja tuonut painetta sekä hinnoittelustrategioihin että tuotekehityksen vauhdittamiseen.

Samalla tanskalaisyhtiö on kohdannut haasteita kasvavien markkinoiden kysynnän ja saatavuuden osalta, kun osa tuotteista on ollut vaikeasti saatavilla johtuen tuotantokapasiteetin rajoitteista ja logistiikkaongelmista.

Lisäksi epäonnistumiset joidenkin semaglutidituotteiden myynnissä sekä markkinointiin ja johtoon liittyvät muutokset ovat luoneet painetta uudistaa yhtiön tuotevalikoimaa ja liiketoimintamalleja.