Novo Nordiskin osake sai tuulta purjeisiin – syynä toivoa herättävät tutkimustulokset

Tanskalaisen lääketeollisuusjätin Novo Nordiskin osakkeet nousivat yli kuusi prosenttia keskiviikkona Tanskan pörssissä sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi useita myönteisiä tutkimustuloksia.

Tutkimustulokset vahvistivat lääkejätin Wegovy-laihdutuslääkkeen laajoja terveyshyötyjä.

Kurssinousun tärkein ajuri oli The New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistut tulokset Novo Nordiskin OASIS 4 -vaiheen kolmesta tutkimuksesta. Tutkimus osoitti, että yhtiön kokeellinen suun kautta otettava semaglutiditabletti saavutti keskimäärin 16,6 prosentin painonpudotuksen 64 viikon aikana, mikä vastasi pistettävän Wegovyn tuloksia.

Yli kolmasosa päivittäistä pilleriä ottaneista menetti vähintään 20 prosenttia painostaan, kun taas lumelääkettä saaneista vain 2,9 prosenttia saavutetti tämä tulos.

Suun kautta otettava valmiste voi FDA:n hyväksynnän myötä vuoden loppuun mennessä olla ensimmäinen GLP-1-laihdutuslääke, jolle myönnetään tähän tarkoitukseen virallinen myyntilupa.

”Tällä hetkellä alle kaksi prosenttia lihavuudesta kärsivistä amerikkalaisista saa lääkitystä, ja Wegovy-tabletti voisi vastata monien potilaiden toivetta suun kautta otettavasta hoidosta,” kertoo Martin Holst Lange, joka toimii Novo Nordiskin tutkimuksesta vastaavana johtajana.

Suun kautta otettavan lääkkeen tuloksia täydensi tanskalaisyhtiön INFORM-kysely, jonka mukaan Wegovy vähensi ”ruokahaluhäiriötä”, siis jatkuvaa ruokaan liittyvää ajattelua, 46 prosentilla käyttäjillä. Lisäksi 64 prosenttia vastaajista ilmoitti mielenterveyden parantumisesta lääkityksen aikana.

Wegovy alentaa myös sydäninfarktin riskiä

Yhtiö on myös korostanut STEER-tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen mukaan verrattuna tirzepatidiin Wegovy osoitti merkitsevän jopa 57 prosentin riskin pienenemisen sydäninfarktin, aivohalvauksen sekä sydän- ja verisuoniperäisen tai mistä tahansa syystä johtuvan kuoleman osalta henkilöillä, joilla ei ollut yli 30 päivän pituisia hoitokatkoja.

Samoin tutkimus osoitti Wegovy-käyttäjillä merkittävän 29 prosentin pienemmän riskin sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja kuolemaan verrattuna tirzepatidiin kaikilla hoidetuilla henkilöillä, riippumatta hoitokatkoista.

Tämä havainto vahvistaa aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa osoitetut sydänhyödyt.

Novo Nordiskin osake oli laskenut yli 60 prosenttia kesäkuun 2024 huipustaan kovenevan kilpailun ja toimitushaasteiden vuoksi.

Viime viikolla yhtiön uusi toimitusjohtaja Mike Doustdar ilmoitti laajasta rakennemuutoksesta, jonka tavoitteena on vähentää 9 000 työpaikkaa. Kyseessä on rohkea avaus, jonka analyytikot näkevät merkkinä siitä, että hän on tosissaan suorituskyvyn terävöittämisessä ja kustannusten karsimisessa.

”Tuo on helppo liike alkuun, mutta se on myös epätavallista Novolle ja on herättänyt sijoittajien kiinnostuksen”, toteaa Reutersille Berenbergin analyytikko Kerry Holford joka nosti Novo Nordiskin suosituksensa ”pidä” tasolta ”osta”-tasolle keskiviikkona.

Saksalainen välittäjä Baader kuvailee puolestaan Novo Nordiskia ”houkuttelevaksi sijoituskohteeksi” viimeaikaisten kehitysten jälkeen. Yhtiö on myös toteuttanut säästöohjelmia, muun muassa vähentänyt henkilöstöä yhdeksällä tuhannella työntekijällä toimintojen tehostamiseksi.

Novo Nordisk tähtää lanseeraukseen ensi vuoden alussa

Novo Nordiskin suun kautta otettavan Wegovyn FDA:n päätöstä odotetaan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö itse on ilmoittanut tavoittelevansa hyväksyntää vuoden loppuun mennessä ja tähtää lanseeraukseen Yhdysvalloissa vuoden 2026 alussa.

FDA myönsi lääkkeelle prioriteettikäsittelyn, joten arviointiprosessi on tavallista nopeampi.

Mikäli viranomaispäätös on myönteinen, seuraavina vaiheina ovat lääkkeen käyttöönoton valmistelu ja jakelun aloittaminen sekä terveydenhuoltohenkilöstön koulutus uuden lääkemuodon käytöstä. Samoin seuraavassa vaiheessa Novo Nordiskin odotetaan laajentavan markkinointia ja neuvotteluja vakuutusyhtiöiden sekä sairausvakuutusjärjestelmien kanssa, jotta pilleri sisällytettäisiin korvattaviin lääkkeisiin.

Lääkkeen nopea saatavuus riippuu myös tuotannon skaalaamisesta sekä mahdollisista myyntiluvista muissa maissa.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitusneuvoja.