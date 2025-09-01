Kuva: Depositphotos.

Tanskalaisen lääkejätti Novo Nordisk on noussut sijoittajien luupin alle erityisesti sen Wegovy-lääkkeen ansiosta. Kyseessä on suuren huomion saanut lihavuuden ja ylipainon hoitoon tarkoitettu lääke, jonka vaikuttava aine on semaglutidi.

Wegovyn ja Ozempic-diabeteslääkkeen myyntinäkymät ovat heikentyneet, koska markkinoilla on edelleen laittomia ja turvattomia yhdistelmävalmisteita, joita myydään ”yksilöllistettyinä” vaihtoehtoina.

Lisäksi kilpailu globaaleilla markkinoilla on tiukentunut erityisesti muiden suurten lääkeyritysten, kuten Eli Lillyn, tuodessa omia vaihtoehtoja nopeasti markkinoille. Tämä on kiristänyt kilpailuasetelmaa ja tuonut painetta sekä hinnoittelustrategioihin että tuotekehityksen vauhdittamiseen.

Viime aikoina Novo Nordisk on kuitenkin julkistanut uutisia, jotka luovat uskoa yhtiön vankan kasvun jatkumiseen.

Elokuussa yhtiö kertoi saaneensa merkittävän hyväksynnän laihdutuslääkkeelleen Wegovylle: 15. elokuuta 2025 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) myönsi nopeutetun hyväksynnän Wegovylle aikuisten metabolisesti dysfunktionaalisen steatohepatiitin hoitoon, jotka kärsivät keskivaikeasta tai edenneestä maksafibroosista.

FDA:n päätös laajentaa Wegovyn käyttöä painonhallinnan lisäksi vakavan maksasairauden hoitoon, joka koskettaa monia lihavuudesta kärsiviä potilaita.

Sunnuntaina yhtiö julkisti toisen tärkeän uutisen.

Tanskalaisyhtiön mukaan Wegovy vähentää sydäninfarktin, aivohalvauksen tai kuoleman riskiä merkittävästi verrattuna tirzepatidiin todellisessa maailmassa tehdyssä tutkimuksessa ylipainoisilla ja sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä henkilöillä.

Tutkimuksen tulokset antavat Novo Nordiskille etulyöntiaseman

Novo Nordisk esitteli sunnuntaina STEER-tutkimuksen tuloksia, jossa selvitettiin merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä Wegovy-hoidon ja tirzepatidin välillä ylipainoisilla ta lihavilla ja todetusta sydän- ja verisuonisairaudesta mutta ilman diabetesta kärsivillä henkilöillä.

Tirzepatidi on Novon kovan kilpailijan, yhdysvaltalaisen Eli Lillyn ensisijaisesti tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu lääke, jota voidaan käyttää myös ylipainon ja lihavuuden hoitoon. Suomessa tirzepatidia myydään kauppanimellä Mounjaro.

Tutkimukseen osallistui henkilöitä, jotka olivat vähintään 45-vuotiaita ja aloittivat Wegovy- tai tirzepatidihoidon 13.5.2022 alkaen. Kumpaankin ryhmään kuului 10 625 henkilöä.

Pääanalyysi sisälsi kaikki hoidon aloittaneet henkilöt riippumatta mahdollisista hoitokatkoksista, ja herkkyysanalyysissä tutkittiin vain niitä, joilla ei ollut yli 30 päivän mittaisia hoitokatkoja.

Verrattuna tirzepatidiin Wegovy osoitti merkitsevän jopa 57 prosentin riskin pienenemisen sydäninfarktin, aivohalvauksen sekä sydän- ja verisuoniperäisen tai mistä tahansa syystä johtuvan kuoleman osalta henkilöillä, joilla ei ollut yli 30 päivän pituisia hoitokatkoja.

Samoin tutkimus osoitti Wegovy-käyttäjillä merkittävän 29 prosentin pienemmän riskin sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja kuolemaan verrattuna tirzepatidiin kaikilla hoidetuilla henkilöillä, riippumatta hoitokatkoista.

Wegovyn sydän- ja verisuonihyödyt ovat tutkimuksen mukaan selvät

Novo Nordiskin mukaan tutkimus tukee kasvavaa näyttöä siitä, että Wegovyn sydäntä suojaavat hyödyt liittyvät nimenomaan semaglutidi-molekyyliin, eikä niitä näin ollen voida yleistää muihin GLP-1- tai GIP/GLP-1-pohjaisiin hoitoihin.

”SELECT-tutkimuksemme osoitti, että Wegovylla saavutetaan merkittävä 20 prosentin sydän- ja verisuonitapahtumien riskin lasku, ja sekä SCORE- että STEER-tutkimuksissa hyödyt ovat olleet jopa tätä suurempia tosielämän asetelmassa. Tulokset ovat selvät – STEER osoittaa, että Wegovy leikkaa sydäninfarktin, aivohalvauksen tai kuoleman riskin 57 prosenttia verrattuna tirzepatidiin”, kertoo Ludovic Helfgott, Novo Nordiskin tuote- ja portfoliosuunnittelun johtaja.

Helfgottin mukaan tämä tieto vahvistaa, että semaglutidi erottuu ainoana saatavilla olevana GLP-1-pohjaisena lääkkeenä, jolla on osoitetut sydän- ja verisuonihyödyt lihavuutta ja sydän- ja verisuonitautia sairastaville henkilöille ilman diabetesta.

Kaikilla hoitoa saaneilla, riippumatta hoitokatkoksista, Wegovy-hoitoa saaneilla oli vähemmän sydäninfarkteja, aivohalvauksia ja sydän- ja verisuoniperäisiä kuolemia kuin tirzepatidi-hoitoa saaneilla.

Joka vuosi lähes 21 miljoonaa ihmistä kuolee sydän- ja verisuonisairauksiin, joka on maailman yleisin vammaisuuden ja kuoleman aiheuttaja. Lihavuus johtaa suoraan lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen, sairastuvuuteen ja sairaalahoitoihin.

Vaikka sydän- ja verisuonikuolleisuus on vähentynyt kahden viime vuosikymmenen aikana, lihavuuteen liittyvät sydän- ja verisuonikuolemat ovat kasvaneet merkittävästi. Kahdella kolmesta lihavuuteen liittyvästä kuolemasta on yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin.

Kirjoittaja omistaa Novo Nordiskin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa yhtiön osakkeita.