Jättipankki listasi viisi osakesuosikkia rapakon takaa

Kuva: Nu Holdings.

Osakemarkkinoiden näkymät ovat tällä hetkellä varovaisen epävakaat, vaikka taustalla on edelleen talouden kasvua ja yritysten tulokset pysyvät kasvussa, joskin hidastuvassa tahdissa.

Historiallisesti syyskuu on osakemarkkinoille heikko kuukausi erityisesti Yhdysvalloissa – S&P 500:n keskimääräinen tuotto on ollut negatiivinen ja markkinoilla on totuttu näkemään myyntipaineita.

Monet keskeiset taloudelliset tapahtumat vaikuttavat tunnelmaan: Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan tekevän 25 korkopisteen koronlaskun syyskuun puolivälissä, ja markkinat ovat suurelta osin hinnoitelleet tämän jo valmiiksi. Talouden kasvun hidastuminen, yritysten tuloskasvun maltillistuminen sekä geopoliittiset huolet ja kuluttajien luottamuksen heikkeneminen lisäävät epävarmuutta markkinoilla.

Kaikissa markkinatilanteissa on kuitenkin mahdollista löytää osakehelmiä, jotka tarjoavat hyviä tuottonäkymiä makrotalouden vaikeuksista huolimatta.

Morgan Stanley on valinnut viisi osaketta, joissa se näkee erityistä kasvupotentiaalia syyskuussa. Pankki on valinnut yhtiöt niiden vahvan kasvupotentiaalin, defensiivisen toimialan aseman, teknologisen kilpailukyvyn ja myönteisten katalyyttien, kuten yritysjärjestelyjen ja markkinaosuuden kasvun perusteella.

Analyytikot korostavat myös vahvoja taloudellisia tunnuslukuja, hyvää tuloskehitystä, kasvavaa markkinaosuutta ja yhtiöiden kykyä hyötyä talouden rakennemuutoksista—esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn edistämisen kautta.

Tässä ovat Morgan Stanleyn analyytikoiden nimeämät viisi suosikkiyhtiötä.

Perimer Solutions

Morgan Stanley on nimennyt palonsammutusaineita valmistavan Perimeter Solutionsin uudeksi osakesuosikikseen.

Yhdysvaltalainen Perimeter Solutions kehittää ja valmistaa huippuluokan palonsammutustuotteita, mukaan lukien fluorivapaat ja perinteiset vaahtokonsentraatit sekä pitkävaikutteiset palonestoaineet erityisesti maasto- ja rakenteellisten palojen hallintaan. Yhtiö tarjoaa markkinoille kattavan valikoiman kemiallisia ratkaisuja, kuten PHOS-CHEK- ja SOLBERG-brändin vaahtoja sekä palonestoaineita, joita käytetään sekä maasta että ilmasta sammutuksessa.

Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa palokunnat, teollisuusyritykset, viranomaiset ja infrastruktuuritoimijat. Perimeter Solutions on alan johtavia toimijoita fluorittomien vaahtoteknologioiden kehittämisessä, ja yhtiön tuotteet ovat saavuttaneet laajasti kansainvälisiä sertifikaatteja tehokkuutensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta.

Yhtiön kasvuajureita ovat muun muassa globaalisti lisääntyvät metsä- ja maastopalot, tiukentuvat ympäristösäädökset, jotka ohjaavat asiakkaita fluorittomiin ratkaisuihin, jatkuva teknologinen innovaatio sekä laaja kansainvälinen sertifiointipohja, joka mahdollistaa uusien markkinoiden avaamisen.

Lisäksi asiakaskohtaisten ratkaisujen ja laitekokonaisuuksien kehittäminen parantaa yhtiön asemaa strategisena kumppanina kriittisillä turvallisuustoimialoilla.

Analyytikko Daniel Kutz korostaa yhtiön houkuttelevaa kasvupotentiaalia ja puolustuksellista asemaa epävarmassa taloustilanteessa. Osakkeen tavoitehintaa on nostettu 17 dollarista 25 dollariin, mikä heijastaa houkuttelevaa arvostustasoa.

Osake on noussut tänä vuonna jo 76 prosenttia, ja ajureina nähdään muun muassa mahdolliset yritysostot sekä lisääntyvä metsäpalojen määrä.

Chewy

Yhdysvaltalainen verkkolemmikkikauppa Chewy on niin ikään suosittu osake. Yhtiö keskittyy lemmikkieläintuotteiden ja -ruokien myyntiin sekä oheispalveluihin kuten lemmikkien apteekki- ja terveyspalveluihin.

Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman ruokia, tarvikkeita, lääkkeitä ja hyvinvointituotteita useille eri lemmikeille, ja panostaa vahvasti helppoon verkkokauppa-asiointiin, nopeaan kotiinkuljetukseen ja 24/7 asiakastukeen.

Chewyn liiketoiminnan ytimessä on saumaton ostokokemus, laaja tuotevalikoima johtavilta tuotemerkeiltä sekä Autoship-ohjelma, jonka ansiosta asiakkaat voivat tilata säännöllisesti toistuvia toimituksia ennakkoon. Lisäksi yhtiöllä on tarjolla lemmikkien verkkoterveyspalveluita, reseptien uusintaa ja eläinlääkärikonsultaatioita, ja sillä on poikkeuksellisen korkea asiakaspalvelun taso, jonka avulla yhtiö pystyy rakentamaan pitkän aikavälin asiakassuhteita.

Chewyn kasvuun vaikuttavat erityisesti eläinystävällisten kuluttajien ostovoiman kasvu, lemmikkieläinten määrän jatkuva lisääntyminen, verkkokaupan vahvistuminen markkinakanavana ja toistuvaisostojen kasvava osuus, jota tukee yhtiön Autoship-palvelumalli. Voimakas brändiuskollisuus, jatkuvasti laajeneva tuote- ja palveluvalikoima sekä apteekki- ja terveyspalveluiden lisääminen tuovat yhtiölle lisäarvoa ja erottavat sen kilpailijoista.

Loppukäyttäjän kehittyvä odotus helppoudesta, nopeudesta ja yksilöllisestä palvelusta lemmikkien hoidossa hyödyttää Chewyn kasvumahdollisuuksia markkinajohtajana.

Morgan Stanleyn analyytikko Nathan Feather on luottavainen ennen 10. syyskuuta julkaistavaa tulosraporttia. Chewyn osake on noussut 21 prosenttia tämän vuoden aikana, ja yhtiö odottaa vahvaa toisen neljänneksen tulosta, jonka taustalla ovat paranevat markkinatrendit ja aiemmin aliarvioidut kulurakennemahdollisuudet.

Morgan Stanley antaa osakkeelle suosituksen ylipainota, perustellen sitä markkinaosuuden kasvulla ja kannattavuuden käännekohdalla.

Nu Holdings

Brasialialainen Nu Holdings on digipankki, joka toimii erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja palvelee yli 120 miljoonaa asiakasta Brasiliassa, Meksikossa ja Kolumbiassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen pankkipalveluita kattavasti mobiilisovelluksen kautta, sisältäen esimerkiksi pankkitilit, luottokortit, sijoituspalvelut, vakuutukset, kulutusluotot sekä yritystilit.

Pankin liiketoimintamalli perustuu käyttäjäystävälliseen digitaaliseen alustaan, joka madaltaa palvelun kustannuksia, mahdollistaa ketterän tuotekehityksen ja houkuttelee uusia asiakkaita etenkin sellaisilla markkinoilla, joilla perinteinen pankkitoiminta on monimutkaista ja kallista.

Yhtiön kasvua vauhdittavat Latinalaisen Amerikan nopea pankkipalveluiden digitalisaatio, suuri määrä vielä alipalveltua väestöä, jatkuvasti laajeneva tuotevalikoima sekä teknologisesti edistyksellinen ja skaalautuva liiketoiminta. Nu Holdings pystyy laajentumaan nopeasti uusille markkina-alueille, hyödyntämään omaa data-analytiikkaansa liiketoiminnan tehostamiseen ja houkuttelemaan uusia asiakasryhmiä innovatiivisilla sekä kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Lisäksi yhtiön vahva brändi, korkea asiakastyytyväisyys ja tuotteen helppokäyttöisyys luovat sille kilpailuetua perinteisiin pankkeihin verrattuna.

Nu Holdingsinsin kasvu on Morgan Stanleyn analyytikko Jorge Kurin mukaan merkittävää. Vahvan tulosraportin jälkeen Kuri huomauttaa, että osake on yhä aliarvostettu ja yhtiö voi saavuttaa 100 miljardin dollarin arvon vuoteen 2026 mennessä, nykyisestä 62 miljardista.

Osake on noussut tänä vuonna 39 prosenttia, ja kasvua tukevat yhtiön vahvat yksikkötaloudet sekä teknologinen osaaminen.

Cummins

Yhdysvaltalainen Cummins on kansainvälisesti toimiva voimaratkaisuja kehittävä ja valmistava yhtiö, jonka liiketoiminta kattaa moottorit, voimansiirtoratkaisut, päästönhallintalaitteet, polttoaine- ja ohjausjärjestelmät, suodattimet, generaattorit sekä sähkö- ja hybriditeknologiat.

Yhtiö palvelee asiakkaita useilla toimialoilla, kuten kuljetus, teollisuus ja energiantuotanto, tarjoten sekä perinteisiä diesel- ja kaasumoottoreita että uusia ratkaisuja, kuten vety- ja sähkövoimalaitteita.

Cumminsin toimintaa ohjaa laaja kansainvälinen jakelu- ja huoltoverkosto sekä vahva T&K-osaaminen, joka mahdollistaa tuoteportfolion jatkuvan ajantasaisuuden ja sitoutumisen kestävään kehitykseen erityisesti niin sanotun Destination Zero -strategian kautta, jonka tavoitteena on pienentää asiakkaiden hiilijalanjälkeä siirtymällä asteittain päästöttömiin voimaratkaisuihin.

Yhtiön kasvun ajureita ovat muun muassa energiamurros ja siirtymä uuteen teknologiaan — kuten sähkö- ja vetykäyttöisiin voimalinjoihin. Sillä on vahva asema tiettyjen teollisuusalojen, esimerkiksi raskas liikenne, rakennuskoneet ja datakeskusten varavoima, tarpeissa sekä jatkuvat investoinnit tuotekehitykseen ja kansainväliseen kasvuun. Laaja tuotevalikoima, pitkäaikaiset asiakassuhteet, jakeluverkoston kattavuus ja kyky sopeutua nopeasti markkina- ja sääntelymuutoksiin tukevat yhtiön kilpailuasemaa myös suhdanteiden muuttuessa.

Lisäksi strategiset kumppanuudet ja uudet aloitteet, kuten paikallinen akkutuotanto ja päästöttömien teknologioiden kehitys, mahdollistavat kestävän kasvun myös tulevaisuudessa.

Morgan Stanleyn mukaan mukaan Cumminsilla on mahdollisuuksia ylittää alustavat odotukset, vaikka raskaan kaluston kysynnän heikkeneminen huolettaisi markkinoita. Toiminnalliset parannukset sekä Power Systems -divisioonaan tehdyt investoinnit tukevat konsernin suoriutumista.

Cumminsin osake on noussut tänä vuonna 15 prosenttia.

Cadence Design Systems

Cadence Design Systems on yhdysvaltalainen teknologiayritys, joka kehittää ohjelmistoja ja laitteistoja esimerkiksi integroitujen piirien, piirilevyjen sekä järjestelmäpiirien suunnitteluun ja analysointiin. Sen ydintuotteita ovat sähköisen suunnittelun automaation (EDA) ohjelmistot, joita hyödyntävät laajasti puolijohdeteollisuus, elektroniikka, tietoliikenne, ilmailu, autoteollisuus ja terveysteknologia.

Yhtiön tarjoamat ratkaisut mahdollistavat asiakkaiden suunnitella, simuloida ja testata yhä monimutkaisempia mikrosiruja, elektroniikkalaitteita ja kokonaisia järjestelmiä – painopisteinä tekoälyyn, pilvilaskentaan, 5G-teknologiaan sekä edistyneisiin datakeskus- ja ajoneuvoratkaisuihin liittyvät sovellukset. Cadence ylläpitää myös laajaa älyomaisuussalkkua (IP) ja tarjoaa monipuolisia analytiikka-, validaatio- ja prosessoritoimintoja digitaalisten ja analogisten piirien kehitykseen.

Yhtiön kasvuajureihin kuuluvat ennen kaikkea puolijohdealan kiihtyvä innovaatio, tekoälyn ja koneoppimisen kasvava merkitys, lisääntyvä elektroniikan tarve esimerkiksi auto- ja mobiiliteollisuudessa, pilvi- ja supertietokoneiden yleistyminen sekä uusien valmistusteknologioiden kehittyminen.

Lisäksi Cadencen kyky tuoda markkinoille huipputason tuotteita, esimerkiksi tekoälyohjattuja suunnittelutyökaluja ja monifysikaalisia simulointialustoja, erottaa yhtiön kilpailijoista ja vauhdittaa kansainvälistä kasvua teknologiateollisuuden avainasiakkaiden kanssa.

Morgan Stanleyn analyytikoiden mukaan Cadence on tunnustettu vahvasta asemastaan piirisuunnittelu- ja elektroniikkasuunnitteluohjelmistoissa. Yhtiö hyötyy syvistä asiakassuhteista ja vahvasta taseesta, mikä asemoi sen vahvaan rakenteelliseen kasvuun tulevaisuudessa.

Cadencen osake on kivunnut tänä vuonna 18 prosenttia.

