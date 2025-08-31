Atria uudelleenjärjestelee tuotantoaan ja hakee säästöjä

Atria kertoo tiedotteessaan suunnittelevansa investointia Kauhajoen tuotantolaitoksen modernisointiin noin 16 miljoonalla eurolla. Investointi sisältää vanhojen rakennusten purkamista sekä uusien tilojen rakentamista.
Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Kauhajoen yksikön valmiuksia tuotteistaa korkealaatuista suomalaista naudanlihaa sekä kotimaan että vientimarkkinoiden tarpeisiin.
Samalla yhtiö käynnistää muutosneuvottelut tuotannon uudelleenjärjestelyiden toteuttamiseksi Atrian tehtailla sekä Kauhajoella että Jyväskylässä.
Suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on parantaa Atrian lihaliiketoiminnan kannattavuutta ja laadun tuottokykyä keskittämällä naudan leikkuutoiminnot Kauhajoen tehtaalle. Suunnitelman mukaisesti naudan teurastus jatkuu Jyväskylässä edelleen.
”Meille on tärkeää, että suomalaisille kuluttajille ja vientiasiakkaille on jatkossakin tarjolla Atrian vastuullisesti tuotettua, maailman parasta naudanlihaa. Suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälki on noin 50 prosenttia prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvo. Olemme tehneet yhdessä Atrian naudanlihan tuottajien kanssa paljon töitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi tuotantoketjussa ja siinä olemme onnistuneet”, sanoo Atria Suomen lihaliiketoiminnasta vastaava johtaja Markku Hirvijärvi.
Hirvijärven mukaan naudanlihan tuottajille uudelleenjärjestely tarkoittaa entistä vahvempaa yhteistyökumppania ja varmuutta tuotannon jatkumisesta Suomessa.
Nautatilojen määrä ja naudanlihantuotanto Suomessa on vähentynyt viime vuosien aikana jonkin verran. Myös naudanlihan kysyntä on pienentynyt hieman.
Muutosneuvottelussa läpikäytävien suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden seurauksena työn määrä voi mahdollisesti vähentyä noin 60 henkilön verran Atrian Jyväskylän tehtaalla. Lisäksi kapasiteetin sopeuttaminen lomautuksilla sekä Jyväskylän että Kauhajoen tehtailla on mahdollista. Henkilöstön määrän mahdollinen vähentäminen on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuoden 2026 – alkuvuoden 2027 aikana.
Käynnistettävät muutosneuvottelut eivät koske Atrian muita tuotantolaitoksia. Mahdollinen investointipäätös tehdään muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeen.
Tuotannon keskittämisen ja Kauhajoen investoinnin tavoitteena on saavuttaa noin kolmen miljoonan euron vuotuiset säästöt.