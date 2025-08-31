Atria uudelleenjärjestelee tuotantoaan ja hakee säästöjä

Pohjoiseurooppalainen ruokayritys

Atria on Pohjois-Euroopan alueen johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Yhtiö on asiakkaidensa, henkilöstönsä ja omistajiensa arvostama, vuonna 1903 perustettu yritys. Atria on tehnyt ruokaa ihmisille yli sata vuotta ja haluaa tehdä sitä tulevaisuudessakin.

Atrian uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen ja tehokkaaseen, vastuulliseen toimintatapaan. Päätuote, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille Atrian sidosryhmille.