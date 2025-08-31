Endomines sai taas lupaavia tuloksia Ukkovaaran kulta-alueella

Nämä hyvät uutiset ovat siivittäneet kaivosyhtiön osakkeen jo yli 230 prosentin nousuun tänä vuonna.
Yhtiö raportoi nyt kesäkuun aikana tehtyjen kairausten tulokset sekä tuloksia uusista paljastumanäytteistä ja sähkömagneettisista mittauksista.
Tulokset osoittavat, että kallioperän paljastumanäytteiden ja sähkömagneettisten mittausten avulla on mahdollista kohdentaa malminetsinnän toimia tehokkaasti. Lisäksi tulokset osoittavat Ukkolanvaaran poikkeuksellisen korkean kultapotentiaalin.
”Saadut malminetsinnän tulokset osoittavat, että kulta esiintyy Ukkolanvaaran alueella rautamuodostuman yhteydessä. Olemme myös todentaneet, että alueen rautamuodostuma on kooltaan valtava. Lisäksi tulokset osoittavat selkeän yhteyden sähkönjohtavuuden ja kallioperänäytteiden paljastumanäytteiden sekä kairaustulosten korkean kultapitoisuuden välillä.”, yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen kertoo.
Vyhtinen näkee Ukko-esiintymän kultapotentiaalin poikkeuksellisen korkeana, ja hänen mukaansa yhtiö ymmärtää esiintymän rakennetta nyt huomattavasti paremmin.
Uudet paljastumanäytteet tukevat tulkintaa merkittävästä kultamineralisaatiosta
Kesällä 2025 Ukkolanvaarasta Endomines keräsi yhteensä 143 kallioperän paljastumanäytettä, joista 95 on nyt analysoitu. Tulokset tukevat tulkintaa, jonka mukaan Ukkolanvaarassa on laaja raitaiseen rautamuodostumaan liittyvä kultamineralisaatio.
Uusissa paljastumanäytteissä kultapitoisuus oli korkeimmillaan jopa 2,16 grammaa tonnia kohden ja 13:ssa näytteessä oli merkittävä määrä oli yli 0,1 grammaa tonnia kohden kultaa. Yhtiön pörssitiedotteessa 11.2.2025 julkaistujen paljastumanäytteiden korkeimmaksi pitoisuudeksi raportoitiin 1,75 grammaa tonnia kohden, ja alueelle kairattu ensimmäinen kairareikä UKKO-001 oli kultapitoisuudeltaan poikkeuksellisen korkea.
Endomines on toteuttanut sähkömagneettisia mittauksia kairarei’issä nykyisellä tutkimusalueella. Mittaukset osoittivat, että tutkimusalueella on kaksi selvästi erottuvaa raitamaista rautamuodostumaa, jotka sisältävät kultaa ainakin 400 metrin matkalla.
Lisäksi on havaittu, että korkean kultapitoisuuden kairaustulokset esiintyvät pääasiassa sähkömagneettisten anomalioiden alueilla.
Kairauksissa havaittu korkeapitoinen kultavyöhyke liittyy poimun harjanteeseen, joka jatkuu ainakin 150 metrin syvyyteen saakka. Sähkömagneettisten mittausten perusteella yhtiö arvioi vyöhykkeen jatkuvan suoalueelle, jossa tutkimukset voivat jatkua vasta talvikaudella maaperän jäädyttyä.
”Kultaa sisältävät paljastumanäytteet, sähkömagneettiset anomaliat ja korkean kultapitoisuuden kairaustulokset sijoittuvat pääasiassa samoille alueille. Tämä tarkoittaa sitä, että voi olla mahdollista suunnitella tulevaisuuden kairausohjelmia käyttämällä hyväksi näytteitä paljastumista ja sähkömagneettisissa mittauksista saatuja tuloksia”, Vyhtinen kertoo.
Endominesin saamien tulosten perusteella Ukkolanvaaran kultapotentiaali on korkea ja kultapotentiaalinen alue hyvin laaja, pinta-alaltaan noin 25 neliökilometriä.
Endomines aloitti kairauskampanjan Ukkolanvaarassa kesällä 2025, ja yhtiö raportoi ensimmäisistä tuloksista toukokuun lopussa sekä kesäkuun lopussa julkaistuissa pörssitiedotteissa.
Kaivosyhtiö on nyt suorittanut yhteensä 22 kairausta Ukko-esiintymässä, joista 17:stä on saatu analyysitulokset. Lisäksi yhtiö on jatkanut kairareikää UKKO-003 syvemmälle, tavoitteena arvioida esiintymän laajuutta ja potentiaalia syvemmällä kalliossa.
Vahvoja kasvulukuja alkuvuonna
Heinäkuussa yhtiö kertoi Pampalon kullantuotannon kasvaneen lähes 26 prosenttia tammi-kesäkuussa verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.
Kaivosyhtiön tuotanto kasvoi jo kuudetta neljännestä peräkkäin vertailujaksoon nähden. Alkuvuoden tuotanto on korkein puolivuotistuotanto sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.
Endominesin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa peräti 64 prosenttia vertailukaudesta 21,5 miljoonaan euroon. Liikevaihto muodostuu täysin Pampalon tuotanto -segmentin liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu on seurausta tuotantomäärien kasvusta sekä korkeasta kullan markkinahinnasta.
Liiketulos nousi viime vuoden 0,1 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon. Kovasta tuloskasvusta huolimatta liiketulos jäi alle Evlin odottaman 7,3 miljoonan euron sekä Inderesin odottaman 6,9 miljoonan euron.
Yhtiö arvioi kullan tuotannon olevan 16 000–22 000 unssin välillä kuluvana vuonna. Vuonna 2024 Endomines tuotti 14 304 unssia kultaa.
Tuotannon kasvun yhtiö arvioi olevan suurempaa vuoden 2025 jälkimmäisen puoliskon aikana.
Analyytikot odottavat Endominesilta vahvaa kasvua. Konsensusennusteessa osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 0,95 euroon tänä vuonna ja 1,9 euroon ensi vuonna. Ensi vuoden konsensusennusteella yhtiön EV/EBIT-kerroin on 12,5x, kun tämän vuoden ennusteella kerroin on huomattavasti korkeampi, yli 21x.