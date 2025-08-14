Endominesin väkivahva tulosraportti ei sijoittajille enää riitä vahvan kurssinousun jälkeen

Kaivosyhtiö Endominesin osake on tämän vuoden Helsingin pörssin kurssikomeetta. Osake on noussut hyvien uutisten siivittämänä jo yli 220 prosenttia vuoden alusta.
Heinäkuussa yhtiö kertoi Pampalon kullantuotannon kasvaneen lähes 26 prosenttia tammi-kesäkuussa verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.
Kaivosyhtiön tuotanto kasvoi jo kuudetta neljännestä peräkkäin vertailujaksoon nähden. Alkuvuoden tuotanto on korkein puolivuotistuotanto sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.
Kuluvan viikon tiistaina yhtiö kertoi, että Pampalon kaivoksen uudet kairaustulokset vahvistavat korkeapitoisen kultamalmin jatkumisen nykyisten tuotantotasojen alapuolelle, mikä tukee yhtiön tavoitetta kasvattaa vuosittaista kullantuotantoaan.
Torstaina julkistettu vahva tulosraportti tammi-kesäkuulta ei siten ole yllätys. Osake ei saanut torstaina tuulta purjeisiin.
Endominesin liikevaihto kasvoi peräti 64 prosenttia vertailukaudesta 21,5 miljoonaan euroon. Liikevaihto muodostuu täysin Pampalon tuotanto -segmentin liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu on seurausta tuotantomäärien kasvusta sekä korkeasta kullan markkinahinnasta.
Liiketulos nousi viime vuoden 0,1 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon. Kovasta tuloskasvusta huolimatta liiketulos jäi alle Evlin odottaman 7,3 miljoonan euron sekä Inderesin odottaman 6,9 miljoonan euron.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Endominesin tulosta rasittavat kertaluontoiset kustannukset rahoituskokonaisuuden neuvonanto- ja lakipalkkioihin sekä toimitusmaksuihin liittyen yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa. Kertaluontoisia kustannuksia on muodostunut myös Power Mining Oy:n liiketoimintakauppaan liittyvistä lakipalkkioista. Kertaluontoisia neuvonanto- ja lakipalkkioita sekä muita kustannuksia Yhdysvaltojen toimintoihin liittyen on muodostunut yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.
Lisäksi tulosta rasittaa dollarin valuuttakurssin muutos suhteessa euroon, jonka seurauksena Endomines Idaho LLC:n tase-erien muuntamisesta johtuvat valuuttakurssitappiot olivat 1,8 miljoonaa euroa.
Endominesin toimitusjohtaja Kari Vyhtinen kertoo, että alkuvuodesta on vihdoin alkanut näkyä vuonna 2022 tehtyjen strategisten muutosten vaikutukset täydessä mittakaavassa.
”Toimintojen fokusoiminen Suomeen ja Karjalan kultalinjalle sekä vahva kultamarkkina heijastuivat tammi-kesäkuun tuloksessamme”, Vyhtinen kertoo.
Vyhtisen mukaan liikevaihdon kasvu johtuu tuotantomäärien lähes 26 prosentin kasvusta suhteessa vertailukauteen sekä kullan hinnan positiivisesta kehityksestä. Alkuvuoden tuotanto on korkein puolivuotistuotanto Pampalossa sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.
Kullan keskihinta tammi-kesäkuussa 2025 rikkoi ennätystasoja ja oli 3 072 dollaria unssilta, kun vertailukauden keskihinta oli 2 205 dollaria. Ero on merkittävä.
Alkuvuoden aikana Endomines on siirtynyt toiminnassaan uuteen vaiheeseen, jossa yhtiö keskittyy uusien projektien viemiseen tuotantoon ja siten yhtiön merkittävään laajentamiseen.
” Päivitimme strategiamme toukokuussa ja toimme kriittiset mineraalit osaksi Endominesin strategiaa. Eteläisen kultalinjan alueella esiintyy EU:n listaamaa kriittistä mineraalia, volframia, sekä monilla teollisuuden aloilla tarvittavaa molybdeeniä”, toimitusjohtaja kertoo.
Endominesin strategiassa Pampalo säilyy tuotantomme keskipisteenä ja kasvun moottorina.
Yhdysvaltojen toiminnot eivät kuulu yhtiön strategisiin painopistealueisiimme, Vyhtinen toteaa.
”Yksinkertaisempi yhtiörakenne toisi meille myös noin 0,7 miljoona euroa kustannussäästöjä vuodessa. Jatkamme aktiivisesti neuvotteluita Yhdysvalloissa, ja haluamme löytää ratkaisun mahdollisimman nopeasti.”
Endomines piti lähiajan näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi kullan tuotannon olevan 16 000–22 000 unssin välillä kuluvana vuonna. Vuonna 2024 Endomines tuotti 14 304 unssia kultaa.
Tuotannon kasvun yhtiö arvioi olevan suurempaa vuoden 2025 jälkimmäisen puoliskon aikana.