Kryptopörssi Bullish aloitti pörssitaipaleen jäätävällä kurssinousulla

Teknomiljardööri Peter Thielin tukema kryptopörssi Bullish debytoi näyttävästi New Yorkin pörssissä keskiviikkona, kun osake nousi jopa 218 prosenttia lähtöhinnastaan 37 dollaria ja kävi päivän aikana korkeimmillaan 118 dollarissa.

Yhtiö keräsi 1,1 miljardia dollarin pääoman ylimerkitystä annista, jonka hinta asetettiin jopa odotetun 32–33 dollarin vaihteluvälin yläpuolelle. Bullishin osakkeet, tunnuksella BLSH, avasivat kaupankäynnin 90 dollarin hinnalla ja nousivat nopeasti 102 dollariin ennen kuin kaupankäynti keskeytettiin voimakkaan volatiliteetin vuoksi.

Kryptopörssin räjähtävä debyytti nosti Bullishin markkina-arvon noin 13 miljardiin dollariin, kun alkuperäinen listautumisarvio oli 5,4 miljardia.

Bullishin listautumisanti ylimerkittiin 20-kertaisesti, mikä pakotti yhtiön kasvattamaan osakemääränsä 20,3 miljoonasta 30 miljoonaan kattaakseen ennennäkemättömän sijoittajakysynnän. Kryptomedia CoinDeskin mukaan institutionaaliset sijoittajat, kuten BlackRock ja ARK Investment Management, osoittivat kiinnostusta ostaa yhdessä jopa 200 miljoonan edestä osakkeita.

Yritystä johtaa entinen NYSE:n puheenjohtaja Tom Farley, ja Bullish on käynyt yli 1,25 biljoonan arvosta kauppaa vuodesta 2021 lähtien.

Toisin kuin kilpaileva kryptopörssi Coinbase, joka suuntautuu kuluttajille, Bullish keskittyy erityisesti instituutiosijoittajiin, jotka etsivät säädeltyä tapaa altistua digitaalisille omaisuuserille. Bullishin strategiana on kasvaa erityisesti globaalilla markkinalla.

Bullish tarjoaa kaupankäyntipalveluita Bitcoinilla, Ethereumilla ja muilla digitaalisilla omaisuuserillä erityisesti institutionaalisille sijoittajille. Bullishin kaupankäyntialusta yhdistää spot-, johdannais- ja marginaalikaupan, jolloin sijoittajat voivat maksimoida pääoman käytön yhden yhteisen tilin kautta.

Yhtiö korostaa läpinäkyvyyttä ja varojen turvaa: asiakasvarat pidetään täysin erillään yhtiön omista varoista ja niitä ei lainata edelleen.

Kryptomarkkinan aallonharjalla

Menestyksekäs pörssidebyytti ajoittui kryptomarkkinoiden laajaan nousuun, kun Bitcoin kävi tällä viikolla hetkellisesti uudessa ennätyksessä lähes 124 000 dollarin hintaa. Presidentti

Donald Trumpin hallinto on luonut myönteisemmän sääntely-ympäristön kryptoyhtiöille GENIUS Actin ja muun pro-krypto lainsäädännön myötä.

”Viimeisen 10 vuoden kryptokasvu oli pääosin kuluttajapuolella, mutta nyt institutionaalinen aalto on alkanut,” Farley kommentoi CNBC:lle.

Analyytikot pitävät onnistunutta listautumista merkkinä krypton ja perinteisen rahoitusmaailman integroitumisesta. Bitget Research -yhtiöon Ryan Lee korostaa 1,1 miljardin annin heijastavan kasvavaa instituutiosijoittajien luottamusta kryptopörssisektoriin.

Bullish omistaa kryptouutisiin keskittyvän CoinDeskin ja yhtiöllä on noin kaksi miljardia digitaalisissa varoissa, pääosin Bitcoinissa, likviditeettistrategiansa osana.

Vaikka Bullish teki nettotappiota vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, johto ennustaa nettotuloksen olevan 106–109 miljoonaa vuoden toisella neljänneksellä.

Listautuminen seurasi Circlen onnistunutta listautumista kesäkuussa, jonka osakkeet ovat yli nelinkertaistuneet debyytin jälkeen. Useat kryptoyhtiöt suunnittelevat vastaavia listautumisia parantuneen markkinatilanteen ja sääntelyselkeyden myötä.

Peter Thielillä näkyvä rooli Bullish-yhtiössä

Peter Thielin rooli Bullish-yhtiössä on pääomasijoittajan ja merkittävän taustavaikuttajan rooli: hän on yksi Bullishin tärkeimmistä rahoittajista ja tunnettu nimi yhtiön takana, mikä on lisännyt merkittävästi Bullishin näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sijoittajien silmissä.

Thiel ei toimi Bullishin operatiivisessa johdossa, vaan hänen vaikutuksensa näkyy rahoituksessa ja strategisessa tukemisessa. Hänen mukanaolonsa koetaan erityisesti markkinoilla luottamusta vahvistavana tekijänä.

Thiel tunnetaan menestyksestään teknologia-alan kasvuyritysten taustalla. Hän on saksalaissyntyinen yhdysvaltalainen yrittäjä, pääomasijoittaja ja liikemies, joka tunnetaan erityisesti yhtenä PayPalin ja Palantir Technologiesin perustajista sekä Founders Fund -pääomasijoitusyhtiön partnerina. Hän oli Facebookin ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja ja on merkittävästi vaikuttanut monien teknologia-alan startupien rahoittamiseen ja menestymiseen.