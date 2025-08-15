Warren Buffettin yhtiö osti jättisiivun terveysyhtiön osakkeita

Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett.

Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett.

Sijoituslegenda Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway on jälleen sijoittanut terveydenhuoltosektorille. Yhtiön tuorein siirto paljasti viiden miljoonan osakkeen hankinnan yhdysvaltalaisesta UnitedHealth Groupista.

Sijoituksen arvo torstain hieman yli 271 dollarin päätöskurssilla on lähes, 1,36 miljardia dollaria.

Buffettin yhtiön uusi omistusosuus tuli julki torstain viranomaisilmoituksen myötä, mikä nosti terveysjätin osaketta peräti 13 prosenttia jälkipörssissä.

Buffett tunnetaan kurinalaisena ja pitkän aikavälin arvonluojana, jonka yksittäiset ostot punnitaan aina tarkasti markkinoilla. Hänen aiemmat UnitedHealth-omistuksensa ulottuvat vuosille 2006–2009, mutta tuolloin Berkshire luopui kokonaan sijoituksestaan vuonna 2010 laajemman terveysvakuutusyhtiöistä vetäytymisen yhteydessä.

Nyt Berkshire palaa omistajaksi poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa.

UnitedHealthilla takana vaikeuksien vuosi

UnitedHealthin vuosi on ollut poikkeuksellisen synkkä: yhtiö on kohdannut sekä dramaattisia ulkoisia että sisäisiä kriisejä, kuten kyberhyökkäyksen, korkeat lääketieteelliset kulut sekä yhden yhtiön johtavan henkilön henkirikoksen. Lisäksi UnitedHealth on ollut liittovaltion viranomaisten tutkinnan kohteena liittyen yhtiön toimintaan ja kulurakenteeseen.

Berkshire Hathawayn omistukset ja niiden viimeisimmät muutokset.

Näiden tapahtumien seurauksena yhtiön kurssi on romahtanut 46 prosenttia vuoden alusta.

Yhtiö antoi hiljattain merkittävästi heikomman tulosennusteen tuleville vuosineljänneksille. UnitedHealth on viestinyt miljardien lisäkulujen kasvusta tulevalla raportointikaudella, mikä on lisännyt epävarmuutta yhtiön taloudellisen kehityksen suhteen.

UnitedHealth on terveydenhuollon jättiläinen

UnitedHealth on maailman suurin yksityinen terveydenhuollon yritys, joka toimii terveysvakuutus- ja terveysteknologiamarkkinoilla. Sen pääkonttori sijaitsee Minnesotassa, ja yhtiö palvelee satoja miljoonia asiakkaita kattavalla palveluverkostolla.

Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen pääosaan: UnitedHealthcare, joka tarjoaa terveysvakuutuksia ja -palveluja yksityisille, yrityksille ja julkiselle sektorille, sekä Optum, joka erikoistuu terveysdatan analytiikkaan, teknologiapalveluihin ja terveydenhuollon konsultointiin.

Yhtiöllä on laaja vaikutusvalta niin Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä kuin globaalisti, sillä se tarjoaa palveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja julkiselle sektorille. UnitedHealth tunnetaan aggressiivisista yritysostoistaan ja kyvystään tuottaa vakaata kassavirtaa, vaikka viimeaikaiset tapahtumat ovatkin sekoittaneet yhtiön talousnäkymiä.

Vuonna 2025 UnitedHealth Group arvioi liikevaihdokseen 446–448 miljardia dollaria, mikä kuvastaa yhtiön asemaa kansainvälisenä terveysalan toimijana. Toisella vuosineljänneksellä yhtiö kasvoi edelleen; liikevaihto nousi 12,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 112 miljardia dollaria huhti–kesäkuussa.

Samaan aikaan korkeat lääketieteelliset kustannukset, kyberhyökkäyksen vaikutukset ja lisääntyneet sääntelyhaasteet ovat kuitenkin painaneet yhtiön kannattavuutta ja näkymiä. UnitedHealth on antanut varovaisemman tulosennusteen loppuvuodelle. Yhtiö uskoo kuitenkin palaavansa tuloskasvuun vuonna 2026.

Buffettin paluu UnitedHealthin suurten omistajien joukkoon nähdään markkinoilla luottamuksen osoituksena yhtiön pitkän aikavälin vahvuuksiin. Monet sijoittajat pohtivat, ennakoiko Berkshire Hathawayn siirto tulevaa käännettä yhtiön osakkeessa vai onko kyseessä vielä yksi panostus syvästi aliarvostetun yhtiön arvon elpymiseen.