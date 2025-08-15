Analyysi: Relais Group kiihdyttää kasvua kohdennettujen yrityskauppojen tuella

Yhtiön näkymät loppuvuodelle ovat valoisammat ja yhtiön johto on tyytyväinen strategian toteutukseen.

Relais Groupin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 82,9 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 79 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 6,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden raportoitu liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi yritysostojen tukemana. Orgaanisesti liikevaihdon kehitys oli kaksi prosenttia negatiivinen.

Skandinavian segmentti saavutti kuitenkin yhden prosentin orgaanisen kasvun vertailukelpoisin valuuttakurssein, kun taas Suomen ja Baltian segmenttien orgaaninen kasvun muutos oli neljä prosenttia negatiivinen, mikä heijastaa yhtiön mukaan alueen yleistä taloustilannetta.

Heikosta markkinatilanteesta huolimatta Relaisin vertailukelpoinen EBITA kasvoi kolme prosenttia ja oli 7,6 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,1 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 9,9 prosenttia.

EBITA pois lukien yrityskauppojen vaikutukset kasvoivat Tekninen tukkukauppa ja tuotteet -liiketoiminnassa ja laski Hyötyajoneuvojen korjaus ja huolto -liiketoiminnassa.

Haasteista huolimatta päättynyt neljännes olikin Relais Groupin historian paras toisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n osalta. Raportoitu liiketulos sen sijaan laski viisi prosenttia vertailukaudesta.

Näkymissä positiivisia merkkejä

Vaikka markkinoilla näkyi tiettyä vaisuutta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Relais Groupin johto kertoo yhtiön alkaneen nähdä myös varovaisen positiivisia merkkejä sen tuotteiden ja palveluiden kysynnässä. Relaisin johdon mukaan laajan maantieteellisen Norjan, Suomen ja Ruotsin kattavan korjaamoverkoston ansiosta yhtiö on asemoitunut hyvin auttamaan asiakkaitaan toiminnan tehokkuuden varmistamisessa.

Myös varaosien ja varusteiden kysyntä on alkanut osoittaa merkkejä, jotka ovat Relaisin mukaan rohkaisevia.

Relais ei anna numeerista ohjeistusta, mutta toistaa jälleen sen pitkän aikavälin tavoitteen. Yhtiö tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma EBITA:a vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuonna 2025 Relais Groupin osake on pysytellyt vakaassa nousutrendissä. Osakekurssin kehitystä ovat tukeneet hyvät viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen ja kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset sekä yhtiön julkistamat, kasvustrategiaan sopivat yrityskaupat.

Elokuun alussa osake teki uuden kolmen vuoden kurssihuippunsa noin 17,1 eurossa. Sijoittaja.fi:n osaketyökalun pisteytyksessä Relais Group on saanut kiitettävät yhdeksän pistettä momentista.

Haastavaan markkinatilanteeseen nähden Relais Group onnistui tekemään vakaan suorituksen, mikä ylitti analyytikoiden odotukset. Markkinat suhtautuivat puolivuosikatsaukseen positiivisesti.

Yrityskauppojen hyödyt näkyvät viiveellä

Relais Groupin toisen neljänneksen tulos oli olosuhteisiin nähden varsin onnistunut. Relaisin toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi tulosjulkistustilaisuudessa yhtiön kysynnän ollen huhti-toukokuussa suorastaan pehmeää, mutta tästä huolimatta Relais onnistui kiihdyttämään kasvua merkittävästi vuoden ensimmäisen neljänneksen nollakasvusta.

Ekholm tiivisti hyvin, kuinka kasvu toisella vuosineljänneksellä oli osoitus Relaisin strategian toimivuudesta; painottamalla liiketoimintaa defensiivisempään hyötyajoneuvojen jälkimarkkinaan sekä tekemällä kohdennettuja ja onnistuneita yritysostoja Relais voi kiihdyttää kasvua koko suhdannekierron ajan.

Tulosjulkistustilaisuudessa korostui Relaisin toteuttamien yrityskauppojen välittömät vaikutukset taseeseen, mutta viiveellä näkyvä tuloskehitys.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettujen uudelleenrahoitusten sekä niillä mahdollistettujen uusien yritysostojen myötä Relais Groupin korolliset velat kasvoivat merkittävästi. Toki on huomioitava, että korollisia velkoja kasvattavat myös IFRS-standardin mukaiset vuokrasopimusvelat, jotka ovat kasvaneet uusien yrityskauppojen tuomien toimipaikkojen myötä. Vuokrasopimusvelat oikaistuna yhtiön korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen kasvoi kuitenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja oli 2,46, kun vuosi sitten suhde oli 1,77.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa tilaisuudessa Relaisin johto painotti, että yrityskauppojen positiiviset vaikutukset näkyvät sen sijaan viiveellä yhtiön tuloslaskelmassa. Toimitusjohtaja Ekholmin mukaan tulosvaikutukset alkavat korostua jo muutaman kuukauden sisällä, minkä lisäksi yhtiö pyrkii tasapainottamaan rahoitustilannettaan oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Puolivuosikatsauksessa Relais Group kertoi alkaneensa nähdä merkkejä kysyntätilanteen parantumisesta. Yhtiön johto alleviivasi, että viitteet kysynnän kasvamisesta ovat varovaisia, mutta niitä on tullut laajalta alueelta. Kesän myötä parantuneen tilanteen perusteella yhtiö arvioi, ettei sen kysyntätilanteen odoteta ainakaan heikentyvän.

Syksyllä Relais Groupin kysyntää tukee myös hiljalleen alkava valaistustuotteiden sesonki. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna valaistussesonkiin kohdistuu nyt positiivisia odotuksia, sillä Relais on Matro Groupin yrityskaupan myötä laajentanut jälleenmyyntimarkkinaansa Keski-Eurooppaan.

Osakkeen tulospohjainen arvostus on edelleen maltillinen

Relais Group piti ennallaan pitkän aikavälin tavoitteen 50 miljoonaan pro forma- EBITAsta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vaikka ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen yhtiö lähtee kohti tavoitettaan pienellä takamatkalla suhteessa edellisvuoteen, on Relaisin johto luottavainen, että tavoite saavutetaan.

Pro forma -vertailukelpoiseen EBITAan lasketaan myös yrityskaupat, joiden vaikutukset eivät ole näkyvissä vielä raportoidussa tuloksessa. Jo tiedotetut sekä mahdollisesti loppuvuonna julkaistavat hankinnat vastaavat todennäköisesti valtaosaa tavoiteltavasta parannuksesta, mutta Relaisin johdon mukaan tavoitteeseen pääseminen vaatii myös orgaanista EBITAn kasvua.

Ennen puolivuosikatsausta analyytikoiden konsensusarviot Relais Groupin vuoden 2025 suoriutumisesta olivat varsin positiiviset. Yhtiön odotettiin kasvavan vauhdilla ja parantavan samalla osakekohtaista tulostaan 1,46 euroon edellisvuoden 1,02 eurosta.

Vaikka osakkeen momentti on ollut korkea, on Relais Groupin P/E-luku tällä osakekohtaisen tuloksen ennusteella sekä 13. elokuuta päätöskurssilla 11,5x.

Tuloskasvun on odotettu jatkuvan myös ensi vuonna ja vuoden 2026 tulosennusteella laskettu P/E on 10,3x.

Relais Groupin arvostus vaikuttaa edelleen houkuttelevalta.

Riskinä Relais Groupin osakkeelle on taloudellisen tilanteen heikentyminen varsinkin Pohjoismaissa, mikä voisi pehmittää jälleen varaosien ja lisävarusteiden kysyntää. Tästä ei kuitenkaan ole merkkejä. Myös mahdolliset viivästykset valaistustuotteiden sesongin alkamisessa voisivat hidastaa toisen vuosipuoliskon kasvua.

