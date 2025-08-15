Yllättävä kylmä suihku USA:n inflaatioluvuista – tuottajahinnat nousivat selvästi odotuksia enemmän

Kuva: U.S. Bureau of Labor Statistics.

Yhdysvaltojen tuottajahintaindeksi (PPI) nousi heinäkuussa yllättäen 0,9 prosenttia edelliskuukaudesta, mikä on selvästi enemmän kuin ekonomistien odottama 0,2 prosentin nousu ja samalla suurin kuukausinousu yli kolmeen vuoteen.

Heinäkuun PPI nousi viime vuodesta 3,3 prosenttia, mikä ylitti ekonomistien 2,5 prosentin odotukset. PPI:n pohjainflaatio nousi 3,7 prosenttiin, mikä sekin oli enemmän kuin odotettu 2,9 prosenttia.

Kuten tällä viikolla julkaistun kuluttajahintaindeksin (CPI) kohdalla, myös tällä kertaa palvelusektori oli merkittävin nousun ajuri.

Yhdysvaltojen poikkeuksellisen nopea tuottajahintojen nousu kertoo siitä, että tukkuhinnat ovat alkaneet reagoida presidentti Donald Trumpin hallinnon tuontitulleihin, joiden tavoitteena on ollut tukea kotimaista teollisuutta mutta jotka samalla nostavat ulkomaisten tuotteiden hintoja. PPI:n jyrkkä nousu viittaa siihen, että inflaatiopaineet ovat voimistumassa.

Siten tulevaisuudessa myös kuluttajahinnat lähtevät kasvuun, kun tukkuhintojen nousu alkaa siirtyä kauppojen hyllyille. Kuluttajahinnat seuraavat tuottajahintojen kehitystä viiveellä.

Ennakoivatko tuottajahinnat kiihtyvää inflaatiota?

Alkuvuodesta 2025 kuluttajahintojen nousu on ollut maltillista, vaikka asiantuntijat ovat jo pitkään varoittaneet tariffien vaikutuksesta. Yritykset ovat tähän asti onnistuneet hillitsemään hintapaineita esimerkiksi tilaamalla suuret varastot ennen tariffien voimaantuloa tai ottamalla osan kustannuksista itse kannettavakseen.

Näiden puskuritoimien teho on kuitenkin väliaikainen.

Ekonomistit arvioivat, ettei kuluttajia voida pitkällä aikavälillä suojata tullien aiheuttamalta hintojen nousulta. Tuore PPI-tilasto antaakin asiantuntijoiden mukaan selkeän merkin siitä, että tariffien hintavaikutukset ovat nyt läpäisemässä koko talouden ja alkavat näkyä yhä selvemmin myös kuluttajahinnoissa.

”Tulleille alttiiden tuotteiden hinnat nousevat nyt nopeasti, mikä viittaa siihen, että yritysten halukkuus ja kyky imeä itseensä tullikustannuksia saattaa olla hiipumassa”, Oxford Economicsin analyytikot arvioivat torstaisessa tutkimusmuistiossaan. He huomauttivat, että tukkuhintojen nousu oli laaja-alaista. ”Odotamme, että inflaation laajemmat tullivaikutukset käyvät yhä selvemmin ilmi datasta ajan myötä, kun varastot vähenevät ja yritykset säätävät hintojaan katteiden paineessa.”

PPI-raportti ”osoittaa, että uudet tullit jatkavat kustannuspaineiden luomista toimitusketjussa, ja kuluttajat joutuvat pian kantamaan tämän taakan,” kommentoi Pantheon Macroeconomicsin Yhdysvaltain pääekonomisti Samuel Tombs torstain tutkimusmuistiossaan.

Pepperstone-yhtiön markkina-analyytikko Felipe Barragán toteaa sijoittajakirjeessään, että USA:n tuottajahintaindeksin nousu yhdessä hieman maltillisempien kuluttajahintaindeksin nousulukujen kanssa viittaa siihen, että yritykset ovat imeneet suuren osan kustannusten noususta katteidensa kaventumisena.

”Tämä suuntaus saattaa kuitenkin olla kääntymässä, ja kustannuspaineet voivat pian siirtyä selkeämmin kuluttajahintoihin”, Barragán toteaa.

Vaikka USA:n keskuspankki Fedin syyskuun koronlaskun implisiittinen todennäköisyys pysyy yli 90 prosentissa, ei inflaatioyllätystä ole markkinoilla otettu hyvin vastaan ja se todennäköisesti himmentää sijoittajien optimismia rahapolitiikan suunnasta.

Onko korkojen lasku syksyllä turha toive?

Barragánin mukaan asiakkaiden markkinat reagoivat kielteisesti tuottajahintalukuihin.

”Alustava markkinareaktio oli itse asiassa kielteinen: osakefutuurit laskivat, Yhdysvaltain valtionlainojen korot nousivat ja dollari vahvistui maailmanlaajuisesti, ja samalla syyskuun mahdollisuus 50 korkopisteen laskuun, kuten Yhdysvaltain valtiovarainministeri oli alustavasti ehdottanut, katosi kokonaan.”

Fedille tuottajahintojen nousu muodostaa merkittävän ongelman, koska keskuspankin tavoite on pitää inflaatio hallinnassa ilman, että se jarruttaa liikaa talouskasvua.

Kuluttajahintojen mahdollinen kiihtyminen tulevina kuukausina hankaloittaa Fedin päätöksentekoa, sillä korkojen lasku — jota markkinat ovat tähän asti odottaneet syyskuulle — ei välttämättä ole perusteltua, jos hintapaineet osoittautuvat sitkeämmiksi.

Yllättävän korkea PPI kasvattaa myös riskiä siitä, että korkotaso pysyy korkealla pidempään tai jopa, että uusia nostoja joudutaan harkitsemaan, mikä lisää epävakautta markkinoilla.

”Useat aiemmat talousluvut viittasivat siihen, että syyskuun koronlaskun todennäköisyys on kasvanut, mutta tuottajahintojen selvä odotusten ylitys nostaa esiin sen dilemman, jonka keskuspankki Fed kohtaa arvioidessaan kaksitahoiseen mandaattiinsa liittyviä riskejä,” kirjoitti Matthew Martin Oxford Economicsilta.

Oxford Economicsin analyytikot odottavat Fedin lykkäävän koronlaskuja joulukuuhun saakka.

Fed joutuu nyt tasapainoilemaan talouskasvun tukemisen, inflaatioriskin ja markkinoiden odotusten välillä aiempaa haastavammassa ympäristössä, jossa kustannuspaineet näyttävät olevan jälleen nousussa teollisuus- ja palvelusektorilla.