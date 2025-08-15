Kiinan talouden elpyminen hidastui heinäkuussa

Deflaatiouhan ja kiinteistösektorin heikkouden keskellä Kiina kamppailee pitääkseen kiinni kasvutavoitteestaan.

Kiinan vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta, mikä on vuoden heikoin lukema ja selvästi matalampi kuin kesäkuun 4,8 prosenttia, kertoi Kiinan kansallinen tilastovirasto perjantaina. “Kulutuksen vauhti on hiipumassa vuoden puoliväliä kohti,” kommentoi The Conference Boardin China Centerin pääekonomisti Yuhan Zhang viitaten juhlapyhien jälkeisen kysynnän hiipumisen, hitaan tulokehityksen ja heikon luottamuksen yhdistelmään.

Tehtaiden ja kaivosten tuotanto kasvoi heinäkuussa hitaimmin sitten marraskuun, vain 5,7 prosenttia vuodentakaisesta, kun kesäkuussa kasvu oli 6,8 prosenttia. Kiinteiden investointien kasvu hidastui 1,6 prosenttiin vuositasolla kiinteistösektorin supistumisen syventyessä. Kaupunkien työttömyysaste nousi odotuksia enemmän 5,2 prosenttiin.

Asuntomarkkinat, jotka ovat tärkeä taloudellisen toimeliaisuuden ja kotitalouksien varallisuuden lähde, eivät ole elpyneet toivotulla tavalla, vaikka päättäjät ovat toteuttaneet toimenpiteitä, kuten asuntolainakorkojen laskuja, lupauksia muuttaa käyttämättömiä asuntoja sosiaaliseksi asuntotuotannoksi ja ostorajoitusten poistamista. Kiinteistösijoitukset olivat 12 prosenttia pienemmät vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Lisäksi Kiinan keskuspankin torstaina julkaistut tiedot osoittivat, että uusien lainojen kokonaismäärä laski yllättäen.

Kauppasota näkyy Kiinan taloudessa

Heikot makroluvut viittaavat siihen, että Pekingin toimet haitallisten hintasotien kitkemiseksi sekä Donald Trumpin tullien heijastusvaikutukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti maailman toiseksi suurimman talouden kehitykseen.

Investoinnit teollisuuteen, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin laskivat heinäkuussa kautta linjan, mikä on harvinaista, totesi BNP Paribas SA:n Kiinan pääekonomisti Jacqueline Rong Bloombergille.

Yritysten välistä niin sanottua sisäistä kilpailua hillitsevä politiikka on saanut paikallishallinnot tiukasti rajoittamaan uusia investointeja aloilla, joilla kilpailu on kovaa tai joissa on ylitarjontaa, mikä hidasti teollisuusinvestointeja. “Jos elokuun talousluvut jäävät yhä odotuksista, päättäjät saattavat kokea tarvetta ottaa käyttöön lisätukitoimia syyskuun lopussa tai lokakuun alussa neljännen neljänneksen kasvun tukemiseksi,” Rong arvioi.

Mahdollisen elvytyspaketin koko voisi kuitenkin olla pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, koska noin viiden prosentin vuotuisen kasvutavoitteen saavuttamatta jäämisen riski on nyt pienempi ja osakemarkkinat ovat selvästi paremmassa kunnossa, hän lisäsi.

Kiinan heikot makrotalousluvut ovat jatkumoa jo neljättä vuotta kestäneelle asuntomarkkinoiden hidastumiselle. Uusien asuntojen hinnat 70 suuressa kaupungissa laskivat keskimäärin 0,3 prosenttia viime kuussa. Kiina on kamppaillut deflaatioriskin kanssa. Kuluttajahinnat pysyivät heinäkuussa vuodentakaisella tasolla, mutta nousivat 0,4 prosenttia kuukausitasolla.

Nomuran Kiinan pääekonomisti Ting Lu arvioi, että kiinteistösektorin heikkous on ollut pääasiallinen syy Kiinan deflaatiopaineisiin ja että “anti-involution-kampanja” ei välttämättä yksin riitä elvyttämään taloutta. Kampanja on hallituksen aloite, jolla pyritään hillitsemään ylikapasiteettia ja haitallista hintakilpailua erityisesti teollisuudenaloilla, kuten teräksessä, sähköautoissa ja aurinkoenergiassa.

Capital Economics: Kiinan osakemarkkinan näkymät ovat positiiviset

Sijoitusnäkemyksiä tarjoava Capital Economics arvioi aiemmin tällä viikolla, että Kiinan osakemarkkinan näkymät voivat olla varsin positiiviset lyhyen aikavälin vastatuulista huolimatta.

Yhtiön analyytikot kuitenkin varoittivat, että Kiinan osakemarkkinoilla on yhä paljon kirittävää muihin markkinoihin nähden. Heinäkuussa kurominen näytti alkaneen, mutta se hiipui elokuun lähestyessä, vaikka hyvistä uutisista ei ole ollut puutetta.

“Äskettäin esimerkiksi selvisi, että korkeampien Yhdysvaltain tullien käyttöönotto – jonka piti astua voimaan tällä viikolla – lykättiin vielä 90 päivällä. Lisäksi Kiina sai lisää selkeyttä Nvidialta ja AMD:ltä saatavien kehittyneiden sirujen saannista,” Capital Economics kertoi. Yhtiö huomautti, että nämä yritykset saivat vientiluvat vastineeksi siitä, että ne jakavat osan liikevaihdosta Yhdysvaltain liittovaltion kanssa.

Arvioidessaan Kiinan osakemarkkinoiden viimeaikaisia vaikeuksia yhtiö totesi, että viime vuosina toistuva ongelma on ollut arvostustasojen ajoittainen romahdus, mutta tällä hetkellä kyse ei ole siitä. Capital Economicsin mukaan nykyinen ongelma liittyy tulosodotuksiin. “Analyytikkokyselyiden perusteella ne ovat käytännössä pysyneet paikallaan siitä lähtien, kun ”Vapautuspäivä” koitti,” yhtiö sanoi.

“Ei ole yllättävää, että tullit ovat aiheuttaneet hermoilua tällä rintamalla,” yhtiö totesi. “Vaikka emme ole erityisen optimistisia Kiinan talouden suhteen, arviomme on, että tulosodotukset eivät todennäköisesti muodostu merkittävästi nykyistä suuremmaksi rasitteeksi osakehinnoille lähiaikoina.”

Yhtiö myönsi, että mahdollisia muita vastatuulia on paljon, mutta totesi, että sen vuoden 2025 lopun osake-ennusteet, jotka ylitettiin hiljattain, saattavat nyt olla liian varovaisia ja että lisänostot lähiaikoina ovat hyvinkin mahdollisia.

Makrotalouden haasteista huolimatta Kiinan osakemarkkinan kehitys on ollut vahvaa tänä vuonna. Hong Kongin Hang Seng -indeksi on tuottanut 28,8 prosenttia vuoden alusta. Manner-Kiinan CSI 300 -indeksi on tuottanut 10,0 prosenttia tänä vuonna.