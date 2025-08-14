Kaksi näkökulmaa Kiinan talouteen

Kiinan väkimäärältään suurin kaupunki Shanghai.

Kiinan osakemarkkinat ovat alisuoriutuneet muuhun maailmaan verrattuna suurimman osan viime vuosista – ja ehkäpä ihan syystä.

Samaan aikaan tapahtuu kuitenkin myös toisenlaista kehitystä. Kiinassa on menossa valtava teollinen nousukausi ja taloudellinen murros, mikä luo mahdollisuuksia pitkän aikavälin kasvusijoittajille.

Vaikka markkinat keskittyvät pääasiassa Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasotaan, on kiinalaisesta liiketoimintanäkökulmasta tärkeämpää keskittyä Xi Jinpingin kotimaista talouspolitiikkaa koskeviin päätöksiin.

Syyskuusta 2024 lähtien on ollut nähtävissä selkeä suunnanmuutos. Hallitus julkisti kattavan talouspaketin vakauttaakseen keskeisiä toimialoja ja käynnistääkseen kasvun uudelleen.

Taloudellisen elvytyksen lisäksi päättäjät ovat myös ryhtyneet merkittäviin toimiin, joilla pyritään palauttamaan luottamus yksityiseen sektoriin, erityisesti internet- ja teknologia-aloihin.

Myös DeepSeekin nousu merkitsee uutta käännekohtaa. Edullisempi tekoäly muokkaa internet-alan pelikenttää: se tuo mukanaan potentiaalisia tehokkuusetuja, uusia tulovirtoja, käyttäjien vahvempaa sitoutumista ja kasvavia voittoja.

Yritykset kuten Tencent, Alibaba, PDD, Meituan ja ByteDance ovat erinomaisissa asemissa hyötyäkseen tästä kehityksestä.

Talous: muutoksen mittakaava ratkaisee

Suuren maan talouden uudelleen tasapainottaminen infrastruktuuri- ja velkavetoisesta mallista kohti innovaation ja kotimaisen kulutuksen ohjaamaa mallia vie aikaa.



Pitkän aikavälin osakepoimijoille itse talouskasvun suuruutta tärkeämpää on kuitenkin juuri tämä laaja mittakaava, jossa muutos tapahtuu.

Kotimainen kulutus on kaksijakoista. Luksusbrändien kuten Kweichow Moutain kysyntä on yhä edelleen vahvaa varakkaiden kuluttajien keskuudessa, kun taas hintatietoiset ostajat suosivat edullisuuteen panostavia alustoja, kuten PDD:tä. Myös elämyksellinen kuluttaminen on tekemässä paluuta.

Kiinan osakemarkkinoiden osuus MSCI World -indeksistä on 3 prosenttia. Mutta kun tarkastellaan yrityksiä, joiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoaan yli 20 prosenttia vuodessa seuraavan kolmen vuoden ajan, yli 35 prosenttia näistä yrityksistä on kiinalaisia.

Missään muussa maassa ei ole menossa näin radikaalia muutosta tässä mittakaavassa.

Kiina – aliarvioitu innovaation jättiläinen

Kiinalla on ollut vuosikymmeniä maine tuotteiden kopioijana. Tämä alkaa olla aikansa elänyt käsitys. Kiinalaiset yritykset tekevät innovatiivisia läpimurtoja monella toimialalla, ja myös kansainväliset kuluttajat suosivat yhä useammin Kiinan innovatiivisia tuotteita.

BYD ei ole vielä onnistunut valtaamaan jalansijaa Yhdysvaltojen sähköautomarkkinoilla, mutta sen markkinaosuus kasvaa vauhdilla Kaakkois-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä kehittyneillä markkinoilla, kuten Australiassa ja Norjassa.

Maailman tehdas on siirtymässä ”Made in China” -vaiheesta kohti ”Invented in China” -aikakautta.

Geopolitiikka: onko uhka yhä olemassa?

Vaikka tullit ja geopolitiikka yleisesti ottaen muodostavat edelleen riskin tälle omaisuusluokalle, on syytä huomata, että Yhdysvallat ja Kiina ovat entistä vähemmän riippuvaisia toisistaan.

Ensimmäisen kauppasodan jälkeen Kiinan Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin osuus prosentteina sen kokonaisviennistä on laskenut, samoin kuin Yhdysvaltojen Kiinasta tuomien tuotteiden osuus sen kokonaistuonnista.

Monet kiinalaiset viejät ovat ryhtyneet toimiin hajauttaakseen vientipohjaansa ja perustaneet tuotantolaitoksia Kiinan ulkopuolelle. Vaikka toimitusketjujen muutosten vaikutukset näkyvät vasta ajan myötä, uskomme Kiinan olevan nyt aiempaa paremmassa asemassa selviytyäkseen mahdollisesta kaupan romahtamisesta Yhdysvaltojen kanssa.

On myös tärkeää huomioida, että suurin osa kiinalaisista yrityksistä tekee pääosan liikevaihdostaan kotimarkkinoilla. Korkean teknologian alalla on käynnissä rakenteellinen siirtymä paikallisten toimittajien suuntaan. Esimerkiksi AMEC ja Naura täyttävät amerikkalaisten vientirajoitusten jättämiä aukkoja puolijohdelaitteiden valmistuksessa.

Horizon Robotics taas on nousemassa “Kiinan vastaukseksi NVIDIA:lle” tekoälyyn pohjautuvassa siruvalmistuksessa.

Näkymät eteenpäin

Kansainvälisten sijoittajien suhtautuminen Kiinaan on muuttumassa äärimmäisestä pessimismistä haluun sijoittaa myös muihin kuin Yhdysvaltojen suuriin teknologiayhtiöihin.

Ulkomaisten sijoittajien rahavirrat Kiinan osakkeisiin kääntyivät jälleen nettopositiivisiksi vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

Yli 30 vuoden sijoituskokemus Kiinassa on opettanut meille, että kun muutosta tapahtuu, se tapahtuu hämmästyttävällä nopeudella ja ainutlaatuisessa mittakaavassa. Juuri epävarmuuden ja murroksen aikana syntyvät usein kaikkein houkuttelevimmat mahdollisuudet.

Yhtä tärkeää on huomata, että tämä muutos tapahtuu aikana, jolloin monen laadukkaan kiinalaisen kasvuyhtiön osakkeiden arvostukset ovat tasoilla, jotka eivät heijasta niiden pitkän aikavälin potentiaalia – mikä juurikin antaa syyn optimismille.