Keskolta yllättävän vahvat myyntiluvut heinäkuulta

Keskon myynti kasvoi reippaasti heinäkuussa, peräti 7,9 prosenttia. Vertailukelpoisesti myynti kasvoi 5,4 prosenttia. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla. Myynnin kasvu painottui Suomeen, jossa vertailukelpoinen myynnin kasvu oli 6,3 prosenttia.
Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 prosenttia 456 miljoonaan euroon. Myös Kespron myynti ja K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti kasvoi.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi teknisessä kaupassa 6,7 prosenttia, mutta vertailukelpoisesti kasvua ei ollut. Myynti kasvoi rautakaupassa yritysostojen tukemana.
Myynti kasvoi merkittävästi autokaupassa sekä uusissa että käytetyissä autoissa, kun kasvu oli yli 39 prosenttia vertailukelpoisesti.
Heinäkuussa toimituspäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna, joten toimituspäivät eivät vaikuttaneet lukuihin.
OP arvioi aamukatsauksessaan, että Keskon kolmas vuosineljännes alkoi erittäin vahvasti Autokaupassa, viime kuukausien kehitystä mukaillen. Myös päivittäistavarakaupassa kehitys oli pankin mukaan yllättävänkin vahvaa ja se vahvistui viime kuukausista. Rakentamisen ja Talotekniikan kaupan vertailukelpoinen myynti jätti kuitenkin hieman toivomiseen varaa.
Toisella vuosineljänneksellä kauppaketjun liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia vertailukaudesta, ja vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 1,8 prosenttia ja muissa toimintamaissa se laski 0,5 prosenttia.
Keskon liiketoiminnan syömähampaassa eli päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia. Myynti K-ruokakauppa-ketjuille kasvoi 1,7 prosenttia.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia, mutta laski vertailukelpoisesti 1,5 prosenttia. Rautakaupassa kysynnän asteittainen vahvistuminen ja toteutetut yritysostot vaikuttivat positiivisesti toimialan liikevaihdon kehitykseen.
Teknisen kaupan liikevaihto laski 3,0 prosenttia, ja myös vertailukelpoisesti se laski 3,2 prosenttia. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia ja vertailukelpoisesti se kasvoi 0,6 prosenttia.
Autokaupan toimialan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa selvästi, peräti 17,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 16,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi autokaupassa uusissa ja käytetyissä autoissa ja laski palveluissa.