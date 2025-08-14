Väestökato voi olla luultua nopeampaa – onko tekoäly pelastus

Vuonna 1798 Thomas Malthus ennusti hallitsemattoman väestönkasvun päättyvän sotaan, nälänhätään ja tauteihin. Vuosikymmenten ajan yritykset ja valtiot ovat voineet luottaa siihen, että väestönkasvun mukana tulee uusia asiakkaita ja taloudellinen aktiviteetti kasvaa.

Tilanne on kuitenkin muuttunut. Nykyisen kehityksen jatkuessa erityisesti sijoitustoimintaa aloittava kohtaa väestökehityksen lisääntyvät haasteet. Moni kasvumarkkinaksi mielletty ei enää lähitulevaisuudessa ole kasvava ainakaan väkiluvun osalta.

Länsimaissa ikärakenteen vanhenemisen ylivoimaisesti suurin selittävä tekijä on alhainen syntyvyys. Väestökehitys voi olla luultua uhkaavammalla uralla, kun syntyvyys laskee nopeasti maailmanlaajuisesti. Keskimääräisen eliniän noustessa väestö vanhenee nopeasti kahden tekijän vaikutuksesta.

Kun hedelmällisyysluku on alle 2,1-2,2, maan väestö pienenee, ellei maahanmuutto kompensoi kuolleisuutta. Maailmanlaajuisesti hedelmällisyysluku on tällä hetkellä noin 2,3. Suomessa raja alittui jo 1960-luvun lopussa.

Noin puolessa maailman maista syntyvyys on alle niin sanotun korvausrajan. Toistaiseksi syntyvyyttä ylläpitää kasvava aikuisiän saavuttava naisväestö, jonka lukumäärä kasvaa vielä 2050-luvulle saakka.

Väkiluku voi vähentyä ennustettua nopeammin

Matala syntyvyys ei ole vain rikkaiden maiden ongelma. Monissa keskituloisissa maissa syntyvyys on alle kriittisen pisteen. Esimerkiksi Thaimaassa ja Kolumbiassa hedelmällisyys on noin yksi lapsi naista kohden. Thait, joiden keski-ikä on 41 vuotta, ovat lähes yhtä vanhoja kuin keskimäärin 43-vuotiaat suomalaiset.

Esimerkiksi Etelä-Koreassa alhaisen syntyvyyden vaikutukset ovat hurjat. Maan väkiluvun arvioidaan vähenevän 57 miljoonasta viiteen miljoonaan seuraavassa kahdessa sukupolvessa eli noin 65 vuodessa. Puolan ja kuuluisan yhden lapsen politiikan lanseeranneen Kiinan väestön arvioidaan pienenevän yli puolella. Kiinan väkiluku pieneni ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Yhdistyneet Kansakunnat arvioi, että maapallon väestö saavuttaa 10,3 miljardin ihmisen huipun 2080-luvun puolivälissä. Neljäsosa maailman väestöstä kuitenkin asuu jo nyt maassa, jossa väkiluku laskee. Vuonna 2080 yli 65 vuotiaiden lukumäärä on korkeampi kuin alle täysi-ikäisten.

Pennsylvanian yliopiston kansantaloustieteen professori Jesús Fernández-Villaverde uskoo, että maapallon väkiluku lähtee laskuun jo vuoden 2055 tienoilla. Kolmenkymmenen vuoden päästä.

Hän huomauttaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien ennuste nojaa oletukseen, että syntyvyys kääntyy useimmissa maissa nykyisistä pohjalukemista takaisin nousuun kasvavan sukupuolten välisen tasa-arvon seurauksena. Lisäksi hän kiinnittää huomion poikkeamiin YK:n ennusteiden ja kansallisten rekistereiden välillä. YK:n ennusteet voivat olla liian optimistisia.

Väestökehityksellä on vakavia vaikutuksia

Konsulttiyhtiö McKinsey huomauttaa tammikuussa julkaistussa raportissa, että demografisen kehityksen vaikutuksia on vaikea kääntää ennen vuotta 2050. Tänään syntynyt pienokainen on vain vaivoin työelämässä ennen sitä. Jos ikärakenne pidettäisiin länsimaissa nykyisellä tasolla maahanmuuton avulla, vuoteen 2050 mennessä puolet väestöstä olisi ulkomaalaisia.

Suuri osa toimialoista ja yrityksistä kasvavat bruttokansantuotteen tahdissa. Useimpien yritysten asiakaskunnan koko tulee laskemaan. Tämä voi olla suuri haaste erityisesti paikallisille kuluttajista riippuvaisille yhtiöille. Vuoteen 2050 mennessä globaalin kulutuksen osuus tulee siirtymään Pohjois-Amerikasta ja Länsi-Euroopasta Aasian nouseviin maihin ja Intiaan, McKinsey raportoi.

Kulutuksen osuus eri maanosissa vuosina 1997, 2023 ja 2025. Lähde: McKinsey & Co.

Pienentyvä väestö on siis suuri haaste hoitaa julkista velkaa ja maksaa eläkkeitä. Fernández-Villaverden mukaan julkistalouden kyky maksaa valtionvelkaa ja sosiaalitukia riippuu kokonaistuotannosta.

Alhaisempi työikäinen väestö ja korkeampi keski-ikä johtavat siihen, että bruttokansantuotteen kasvu, asukasta kohden mitattuna, tulee pienenemään, McKinsey kirjoittaa. Monissa maissa bruttokansantuote per asukas on kasvanut, koska työikäisen väestön osuus on kasvanut.

Monet valtiontaloudet ovat jo heikolla tolalla eikä demografinen haaste ole vielä voimakkaimmillaan. Tähän asetelmaan peilattuna on vaikea nähdä, kuinka esimerkiksi valtionlainat olisivat houkutteleva sijoituskohde.

Japani on klassinen esimerkki vanhentuvasta ja pienentyvästä yhteiskunnasta. Viime vuonna japanilaisten lukumäärä pieneni miljoonalla. Neljännes japanilaisista on yli 65 vuotiaita. Maassa on vain kaksi työikäistä eläkeläistä kohden, kun maailmanlaajuinen luku on 6,5. Japani on velkaantunut rajusti julkisen velan ollessa 250 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaikka pienenevän ja vanhenevan väestön vaikutukset voivat näyttää kaukaisilta, trendillä voi olla merkittävä vaikutus erityisesti suomalaiselle sijoittajalle. Vuonna 2023 makrostrategi Andreas Steno Larsen listasi eri maiden työikäisten ihmisten osuuden suhteessa yli 65-vuotiaisiin. Suomi sijoittui vertailussa heikoiten heti Japanin ja Italian jälkeen. Suomessa työikäisten määrä vähenee 130 000:lla vuoteen 2030 mennessä.

Pohjois-Amerikassa väestön odotetaan kasvavan 24 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. Myös Ranskan ja Iso-Britannian väestön odotetaan kasvavan maahanmuuton ansiosta. Afrikka on ainoa yksittäinen maanosa, jossa väestö kasvaa. Afrikassakin syntyvyys on laskussa ja sen on todennäköisesti laskettava, jotta ihmisillä olisi töitä ja maanosa voisi vaurastua.

Samalla kun muun maailman väkiluku on jo kääntynyt laskuun, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa väestö kasvaa vuoteen 2100 saakka ja yltää 3,5 miljardiin YK:n arvioiden mukaan. Tästä huolimatta Afrikan rooli taloudellisesta näkökulmasta tulee kuitenkin säilymään verrattain pienenä.

Pelastaako tekoäly meidät?

Kun työvoiman koko laskee, talouskasvu jää tuottavuuden kasvun varaan. Tekoäly voi olla sateentekijä tuottavuuden kasvulle. Varainhoitaja Vanguardin raportti pitää todennäköisimpänä skenaariona tilannetta, jossa tekoälyn vaikutukset riittävät korvaamaan epäsuotuisten demografisten tekijöiden vaikutukset.

Vanguard antaa skenaariolle 45-55 prosentin todennäköisyyden. Se olettaa, että yli 70 prosentissa työpaikoista yli viidennes työtehtävistä voidaan automatisoida. Tällöin tekoälyn vaikutus talouteen olisi suurempi kuin tietokoneiden ja Internetin.

Ehkäpä tekoäly, robotit ja itseohjautuvat autot vapauttavat vanhempien aikaa niin, että lasten tekemisen edut voittavat haitat, ja syntyvyyskin kääntyy kasvuun.



