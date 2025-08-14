Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Väestökato voi olla luultua nopeampaa - onko tekoäly pelastus?
Suomen inflaatio lähes nollassa

Suomen inflaatio lähes nollassa

Suomessa on entistä selvempää, ettei inflaatio ole ongelma.
14.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
raha euro kolikot raha euro kolikot

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,2 prosenttia heinäkuussa 2025. Myös kesäkuussa inflaatio oli myös 0,2 prosenttia. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,2 prosenttia.

Heinäkuussa 2025 inflaatiota nosti eniten yleinen sairaalamaksu, kahvi ja matkaviestintäpalvelut. Inflaation nousua hillitsi eniten asuntolainojen keskikorko, kulutusluottojen korot ja sähkö.

Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli sekin alhainen, vain 0,3 prosenttia. Pohjainflaation laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja -palvelut, lukuun ottamatta elintarvikkeita sekä energiaa, jotka sisältävät muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.

S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että päätekijä Suomen alhaiseen inflaatioon on korkojen lasku.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 2,0 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa myös 2,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.

STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina varoittaa, että Suomi on jo lähdellä deflaatiota.

”Suomi roikkuu deflaation partaalla kuten ennakoin käyvän jo aikoja sitten”, hän kirjoittaa X:ssä.

OP Ryhmän vanhempi ekonomisti Tomi Kortela toteaa kuitenkin X:ssä, että laajempi hintojen tarkastelu osoittaa, että hintojen nousu on nopeampaa kuin vuosina 2016-2021.

”Toisin sanoen matala inflaatio perustuu suhteellisen pieneen joukkoon hintoja”, hän tähdentää.

14.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
8 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot