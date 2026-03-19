Fed pitää korot ennallaan Lähi-idän sodan varjossa

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve piti odotetusti keskiviikkona 18. maaliskuuta ohjauskoron tavoitevälin ennallaan 3,5–3,75 prosentin tasolla.

Rahapoliittinen komitea FOMC kannatti korkotason pitämistä ennallaan äänin 11–1. Ainoa eriävän mielipiteen esittänyt jäsen oli kuvernööri Stephen Miran, joka ajoi neljänneksen prosenttiyksikön leikkausta.

Päätöksen taustalla vaikuttavat yhtä aikaa useat ajurit: inflaatio on yhä keskuspankin kahden prosentin tavoitteen yläpuolella, työmarkkina on viilentynyt ja helmikuun lopussa alkanut Yhdysvaltain ja Israelin sotilasoperaatio Irania vastaan on nostanut öljyn hintaa.

Öljysokki on asettanut keskuspankin haastavaan tilanteeseen. Energiahintojen nousu kiihdyttää inflaatiota lyhyellä aikavälillä, mutta samaan aikaan se voi jarrutella talouskasvua ja heikentää kuluttajien ostovoimaa. Nykytilanteessa koronlaskujen jatkamista olisi vaikea perustella.

Fedin puheenjohtaja Jerome Powell painotti tiedotustilaisuudessaan, että koronlaskujen jatkaminen edellyttää selviä merkkejä inflaation taittumisesta. Erityisesti tavarainflaatio on pitänyt pintansa, osin tullipolitiikan vaikutuksesta.

”Jos emme näe edistystä, emme myöskään näe koronlaskua”, Powell totesi toimittajille päätöksen julkistamisen jälkeen.

Inflaatioennuste kohosi, kasvunäkymä parani

Fed julkaisi kokouksessaan myös päivitetyt taloudelliset ennusteensa. Niissä inflaatioennuste vuodelle 2026 nostettiin 2,7 prosenttiin aiemmasta 2,4 prosentista. Myös niin sanottu pohjainflaatio, joka sulkee pois heilahtelevat ruoka- ja energiahinnat, kipusi 2,7 prosenttiin.

Samaan aikaan talouskasvunäkymä parani lievästi. Fed ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 2,4 prosenttia, kun joulukuussa arvio oli 2,3 prosenttia. Työttömyysennuste pysyi muuttumattomana 4,4 prosentissa vuoden lopussa.

Ns. pistekaaviossa, joka kuvastaa yksittäisten päättäjien korkonäkymiä, mediaaniennuste osoittaa edelleen yhtä leikkausta vuodelle 2026 ja yhtä vuodelle 2027. Yksikään päättäjä ei esittänyt koronnostoja tänä vuonna, vaikka se on ollut jo aiemmin pöydällä.

Powell myönsi, että komitea on jälleen käynyt läpi mahdollisuuden, että seuraava korkopäätös voisikin olla nosto. Hän kuitenkin lisäsi, että ”selvä enemmistö jäsenistä ei pidä sitä perusskenaarioinaan”.

Markkinat reagoivat päätökseen ja Powellin puheenvuoroon kielteisesti. S&P 500 laski 1,4 prosenttia, Dow Jones putosi yli 760 pistettä eli noin 1,6 prosenttia ja Nasdaq noin 1,5 prosenttia. Indeksit painuivat vuoden pohjatasoille.

Sodan varjo ja kuluttajan kukkaronnyörit

Ennen sodan alkua helmikuun lopussa ekonomistit olivat arvioineet seuraavan koronlaskun ajoittuvan Fedin kesäkuun kokoukseen. Iranin sodan käynnistyminen on kuitenkin hankaloittanut tilannearviota merkittävästi.

Powell korosti tiedotustilaisuudessaan, ettei sodan taloudellinen vaikutus ole vielä hahmotettavissa, myös kuluttajien kannalta, joita kohtaavat nyt nopeasti nousevat polttoainehinnat.

”Halusin korostaa, ettei kukaan tiedä”, Powell sanoi.

Öljyhintojen nousu iskee erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin, joilla ei ole liikkumavaraa kuukausittaisissa menoissaan. Lisäksi sokin vaikutus voi nopeasti heijastua päivittäistavaroiden ja palveluiden hintoihin.

JPMorganin ekonomistit totesivat viime viikolla julkaistussa muistiossaan, ettei energiashokeille ole koskaan hyvää hetkeä, mutta parhaassa tapauksessa lähtökohtana olisi matala ja vakaa inflaatio. ”Tässä jaksossa niin ei tule olemaan”, he kirjoittivat.

Fed on noudattanut rahapolitiikassaan odottavaa linjaa nyt jo kahden peräkkäisen kokouksen ajan. Goldman Sachsinomaisuudenhallintayksikön monisektorikorkosijoitusten johtaja Lindsay Rosner arvioi, että Fed pysyy ”odota ja katso” -moodissa toistaiseksi, kunnes Lähi-idän tilanteesta saadaan enemmän selvyyttä.

Powell kommentoi jatkoaan

Kokouksesta teki poikkeuksellisen myös Powellin henkilökohtainen tilanne. Hän yllätti toimittajat antamalla selkeitä lausuntoja lähitulevaisuudestaan.

Powell ilmoitti, ettei hänellä ollut aikomustakaan jättää Fedin hallintoneuvoston jäsenyyttä ennen kuin oikeusministeriön käynnissä oleva tutkimus rakennusremonttiin liittyvästä asiasta on kunnolla ohi.

Powellin puheenjohtajakausi päättyy toukokuussa 2026, mutta hallintoneuvoston jäsenenä toimikausi jatkuu tammikuuhun 2028. Powell sanoi, että jos hänen seuraajaansa ei vahvisteta virkaansa ennen toukokuuta, hän voisi jatkaa väliaikaisena puheenjohtajana.

Kysymys seuraajasta on jäänyt ilmaan. Presidentti Donald Trump on nimittänyt entisen Fed-kuvernöörin Kevin Warshin uudeksi puheenjohtajaksi. Nimitys on kuitenkin jäässä, sillä eräs keskeinen republikaanisenaattori on luvannut torjua Warshin vahvistamisen niin kauan kuin oikeusministeriön tutkimus jatkuu.

Liittovaltion tuomioistuin hylkäsi viime viikolla oikeusministeriön haastemiesmääräykset, jotka oli kohdistettu Powelliin ja Fediin. Tuomari totesi, ettei hallitus ollut esittänyt riittäviä perusteita. Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Pirro on ilmoittanut valittavansa päätöksestä.Tilanne tekee Fedin johtajuuden vaihdosta poikkeuksellisen monimutkaisen juuri siinä vaiheessa, kun rahapolitiikan ohjaus vaatisi vakaata ja selkeää johtajuutta