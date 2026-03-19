Hintaruletin pyöritys kiihtyy Koneen ostospekulaatioissa Saksan hissijätistä

Hintaruletissa Koneen mahdollisen ostokohteen eli saksalaisen TK Elevatorin arvo liikkuu noin 25 – 30 miljardin euron haarukassa. Lähi-idän jättiroihukin on eri spekulaatioissa ponnahtanut yhdeksi vauhdittajaksi saksalaisen hissiyhtiön arvon mahdolliseen uudelleen huudatukseen.

TK Elevatorin arvo on viidessä vuodessa noussut noin 17 miljardista eurosta jopa 29 – 31 miljardin euron tasolle, minkä voi poimia spekulaatioista ja omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuon laskelmista. Yhtiön laskennallinen pörssiarvo on siten noussut ehkä jopa 13 miljardia euroa verrattuna viiden vuoden takaiseen noin 17,2 miljardin euron kauppahintaan.

Suuret pääomasijoittajat, kuten Cinven ja Aden, selättivät viisi vuotta sitten 17,2 miljardin kauppahinnalla TKE:n ostokisassa Koneen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kone on jälleen hieromassa kauppaa Saksan hissiyhtiöstä ehkä noin 25 miljardin euron kauppahintaan. TK Elevatorin myynti Koneelle lähtee jo lyhyessä ajassa toiselle kierrokselle.

Koneen pörssiarvo oli noin 28 miljardia euroa viikolla Helsingin pörssissä. Hissiyhtiö Otiksen pörssiarvoksi tuli 28,3 miljardia euroa ja sveitsiläisen Schindlerin 34,8 miljardia euroa, eli hissiyhtiöt askeltavat melko tasatahtia pörsseissä.

Sota tuhoaa pörssiarvoa?

Mikäli eri spekulanttien hinta-arviot pitävät kutinsa Koneen mahdollisesta 25 miljardin euron ostotarjouksesta, TK Elevatorin arvosta on hävinnyt jopa viisi tai kuusi miljardia euron lyhyessä ajassa eli etenkin Lähi-idän sodan aikana.

Eri lähteiden mukaan omistajat kelluttavat TK:n taseessa noin kahdeksan miljardin euron velkoja, jotka tulivat viiden vuoden takaisesta ostosta. Noin 25 miljardin yhtiön koko arvoon kuuluvat myös velat.

Pääomasijoittajat ovat aiempien yhtiön aiempientietojen mukaan listamaassa jollakin aikavälillä TK Elevatorin sekä Frankfurtin ja New yorkin pörsseihin pörssiin ehkä noin 30 miljardin pörssiarvolla.

Angervuo spekuloi puolestaan, että pääomasijoittajat hakevat TK:lle jälleen hintaa huudatuksella, jossa Kone on saattanut ottaa ”sähköjäniksen” roolin.

Angervuo laskee Koneen tulos- ja taseluvuista, että mikäli yhtiö aikoo ostaa esimerkiksi noin 25 miljardin euron hinnalla TK Elevatorin, joutuisi Antti Herlinin hallinnoima Kone ottamaan noin 10-13 miljardin euron ulkopuolisen rahoituksen.

”TK:n velka ja kauppahinnan kahdeksan miljardin euron nousu viidessä vuodessa voi johtaa velan määrään kasvuun”, Agervuo arvioi.

Tuleeko omia osakkeita myyntiin?

Kone joutunee todennäköisesti kattamaan TK Elevatorin oston sekä velanotolla että omien osakkeiden luovutuksella osana kauppahintaa, mikäli myynti käy toteen.

TK Elevatorin omistajista eli pääomasijoittajista voi samalla tulla Koneen merkittäviä listattujen heikompi äänisten B-osakkeiden osakkeenomistajia.

”Jos Koneen osakkeita päätyisi suuria määriä pääomasijoittajille, sijoittajat alkaisivat odottaa Koneen osakkeiden myyntiaaltoa jollakin aikavälillä, mikä voisi johtaa osakkeiden vaihdon hiipumiseen ja arvon laskuun”, Angervuo arvelee.

Pörssikonkari pitää kyseenalaisena vaihtoehtoa, jossa TK Elevatorin liiketoiminta menee jollekin kilpailijalle alle 29-30 miljardin euron mahdollisen pörssiarvon.

Saudit sijoittavat TK Elevatoriin

Ehkä Lähi-idän palon riskiä voi hieman jäljittää TK Elevatorin nettisivulta, jonka mukaan yhtiön laitemyynti on vetänyt rivakasti muun muassa Saudi-Arabiaan ja muihin Persianlahden kaupunkien lentokentille sekä pilvenpiirtäjiin että metroihin.

Saksalaisyhtiö on siten mitä ilmeisimmin menestynyt arabimaissa, mistä voi pitää osoituksena yhtiön uusia saudiomistajia.Saudiarabialaisesta Alat-nimisestä sijoitusyhtiöstä tuli 5. elokuuta viime vuonna Elevatorin osakas noin 15 prosentin osuudella. TK Elevator on investoinut myös tuotantoon Saudi-Arabiassa.

Markkina-arvioiden mukaan TK Elevatorin arvo liikkuu saudi-sijoittajan ostohetkellä 23–25 miljardissa eurossa laskettuna yhtiön vuoden 2024 käyttökatteella.

Saksalaisyhtiön pörssiarvossa voi vielä palata toviksi viiden vuoden takaiseen historiaan.

”Silloisen Thyssen Elevatorin myyntihinnaksi tuli 17,2 miljardia euroa, eli kauppahinnan laskelmassa 860 miljoonan euron käyttökate kerrottiin 17,3 kertaa, mikä vastaa hissiyhtiöiden korkeaa arvostusta verrattuna muuhun teollisuuteen”, Angervuo jatkaa laskelmistaan.

Saksan hissijätin vauhdinotosta kertoo, että TKE eli ex-Thyssen Elevator teki vuoden 2017-2018 tilikaudella noin 7,6 miljardin euron liikevaihdon, joka on noussut lähes 2,5 miljardia euroa verrattua vuoden 2024-2 025 tilinpäätökseen. TK Elevatorin tilikausi kattaa nytkin 12 kuukautta syyskuusta syyskuuhun.

TK Elevator hankkii noin 35 prosenttia yli yhdeksän miljardin euron liikevaihdostaan Yhdysvalloista. Yhtiö kisaa rapakon takana eurooppalaisen hissiyhtiöiden ja muun muassa Otiksen japanilaisen Mitsubishin kanssa.

Markkinaspekulaatioiden mukaan hintalappu TK Elevatorin Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista liikkunee 15 -16 miljardin euron haarukassa. Angervuon mukaan omistajat eli pääomasijoittajat tuskin lähtevät pilkkomaan TK Elevatoria.

Tasavahvoja liikevaihdossa

Hissiyhtiöiden herkkyyttä yritysjärjestelyihin kuvaa vuoden 2025 tilikauden melko tasaväkinen liikevaihto. Otis teki noin 12,4 miljardin euron liikevaihdon ja Schindler 12,3 miljardin euron. Kone saavutti puolestaan noin 11,2 miljardin euron liikevaihdon.

Liikevaihdoltaan lähes Koneen kokoinen TK Elevator teki noin 9,2 miljardin euron 12 kuukauden tilikaudella.

Hissiyhtiöt ottavat Kiinan romahduksen jälkeen suurimman osan liikevaihdostaan Amerikoista ja Euroopasta. Uusien hissien kauppa on pudonnut jyrkästi ja huollot tuovat keskimäärin jopa yli 60 prosenttia yhtiöiden, kuten TK Elevatorin liikevaihdosta. Kiinan pitkä alamäki tulee negatiivisesti esiin hissiyhtiöiden osakekursseissa ja liikevaihdoissa, mikä vaatinee isojakin yritysjärjestelyjä.

Otiksen liikevoitoksi kertyi eniten eli 17 prosenttia liikevaihdosta, Schindlerillä 11 prosenttia ja Koneella noin 13 prosentin verran samoin kuin TK Elevatorilla viimeisellä julkistetulla 12 kuukauden tilikaudella.

Nettisivujensa tiedotteiden mukaan TK Elevator on nostanut käyttökatettaan noin 150 miljoonaa euroa vuosittain eli yhteensä noin 300 miljoonaan euroon viimeisen kahden viimeisen tilikauden aikana.

Yhtiö ei julkista tulostaan rahoituserien jälkeen eikä tasettaan, josta kävisi ilmi velkaantuneisuus ja omavaraisuusaste.

Mitä tekee Schindler?

Saksalaisen hissiyhtiön myynti- ja ostospekulaatioissa on jäänyt ehkä liikaakin syrjään liikevaihdoltaan ja kannattavuudeltaan jokseenkin Koneen kokoinen Schindler.

Sveitsiläisyhtiö uhkasi viisi vuotta sitten Koneen ostohanketta pitkällä valituskierteellä kilpailuviranomaisille, mikä ehkä kaatoi osaltaan Koneen hieman yli 17 miljardin silloisen Thyssen Elevator Technologyn yritysoston. Kone olisi Saksan hissien ostolla ottanut jättipotin etenkin huolloissa sekä Euroopassa että Amerikoissa.

Myös amerikkalainen Otis meni Schinderin tueksi Konetta vastaan. Angervuon mukaan moni suomalaisyhtiö on aikaisemmin kompastanut pahemman kerran Saksan yritysostoissa. Sijoittajat muistavat synkähköstä historiasta NokianAlcatel-Lucentin oston ja FortuminUniperit.